Jak ochránit rodinu podnikatele?

Profi Patron – takto se jmenuje nové úrazové pojištění, které si může podnikatel sjednat ke svému běžnému účtu v Komerční bance. Úrazové pojištění však zahrnuje pojistné krytí pouze v případě úmrtí pojištěného následkem úrazu, nebude se tedy vztahovat na běžné úrazy či invaliditu, a proto nenahrazuje klasické životní a úrazové pojištění.

Co je Profi Patron a jak funguje

Jak bylo uvedeno, Profi Patron je nové úrazové pojištění pro klienty podnikatele a má za cíl jediné – poskytnut finanční pomoc při neočekávaném úmrtí pojištěného podnikatele následkem úrazu. Profi Patron si mohou sjednat majitelé podnikatelského běžného účtu v KB (nebo osoby zmocněné k nakládání s účtem) ve věku od 18 let do 65 let.

Při úmrtí pojištěné osoby poskytne banka, resp. Komerční pojišťovna, u které je úrazové pojištění sjednáno, finanční pomoc ve výši 30 000 Kč, a to do 48 hodin od předložení dokumentů uvedených ve smlouvě. Tímto ovšem plnění z úrazového pojištění nekončí. Další částky ve formě pravidelných měsíčních výplat mají po dobu jednoho roku pomoci pozůstalé rodině nahradit přerušené příjmy z podnikání.

Varianty pojištění a jeho cena

Profi Patron se sjednává ve dvou variantách (A a B) a záleží na klientovi, kterou z nabízených variant si vybere. Výše plnění se vypočítá jako jedna polovina výše všech plateb, které během posledních 12 měsíců před pojistnou událostí došly na podnikatelský běžný účet. Pokud by k úmrtí došlo dříve než za 12 měsíců, berou se v úvahu příjmy od počátku pojištění.

Varianta A Varianta B Rychlé plnění 30 000 Kč 30 000 Kč Výše pravidelného příjmu celkem až 240 000 Kč až 480 000 Kč Výše pravidelného příjmu měsíčně až 20 000 Kč až 40 000 Kč

* pojistné se platí jednorázově na celý rok, v jiné frekvenci nelze platit

Rozdíl mezi variantami spočívá zejména v minimálním a maximálním plnění. Minimální výše výplaty hlavního plnění činí pro variantu A 0 Kč a pro variantu B 240 000 Kč. Maximální výše výplaty hlavního plnění činí pro variantu A 240 000 Kč a pro variantu B 480 000 Kč. Pokud všechny vaše příjmy za posledních 12 měsíců nepřekročily 480 000 Kč, postačí vám varianta A. Pokud očekáváte vyšší výdělek, můžete uvažovat o variantě B s vyššími limity plnění.

Příklady

KB uvádí pro každou variantu jeden konkrétní příklad, my si můžeme uvést příklad začínajícího podnikatele, který zvolil variantu A, protože neočekává vyšší měsíční příjem než 40 000 Kč. Pokud dojde k úmrtí následkem úrazu po 6 měsících od počátku pojištění a podnikatelův průměrný měsíční příjem na účtu činil 35 000 Kč, bude vyplaceno rychlé plnění ve výši 30 000 Kč a pravidelný měsíční příjem ve výši 17 500 Kč (1/2 z průměrného ročního příjmu 12 x 35 000 děleno 12 měsíci).

Závěrem

Co se týče rozsahu pojistné ochrany, výluky a omezení pojistného plnění jsou v podstatě standardní jako u ostatních úrazových pojistek (úmrtí při rizikových aktivitách, sebevražda atd.). Ačkoliv Profi Patron je unikátní produkt (takto nastavené úrazové pojištění s rychlým plněním do 48 hodin nenabízí žádná jiná pojišťovna) a roční náklady na tuto službu ve výši 990 Kč až 1940 Kč se mohou podnikatelům zdát nízké, nelze tento produkt podnikatelům doporučit. Výhodnější variantou je sjednání podnikatelského účtu a samostatného úrazového pojištění od některé z pojišťoven.

Důvody:

garance rychlé výplaty částky 30 000 Kč do 2 dnů nelze považovat za příliš významnou výhodu (pojišťovna vyplatí plnění až po obdržení všech dokladů, tj. zejména úmrtního listu, policejního protokolu popisujícího pojistnou událost nebo lékařského potvrzení, že ke smrti došlo následkem úrazu; pozůstalí se mohou rychleji dostat k penězům na účtu podnikatele a rovněž ostatní úrazová pojištění garantují výplatu plnění nejpozději do 15 dnů od obdržení dokumentů)

podnikatel dopředu neví, na jakou pojistnou částku je pojištěn, protože výše plnění se odvíjí od pohybu peněžních prostředků na účtu zjištěného v době pojistné události; pro komplexní zajištění je vhodnější znát přesnou výši garantovaného plnění pojišťovny

cena za poskytnutou službu je značně nadsazená, samostatné úrazové pojištění pro případ úmrtí lze u některých pojišťoven sjednat až o 60 % levněji

Na závěr dodejme, že krytí rizika úrazové smrti je pro komplexní zabezpečení rodiny podnikatele nedostatečné. V závislosti na konkrétní situaci podnikatele je vhodné uvažovat o krytí rizika úmrtí nejen následkem úrazu, ale i nemoci. Rovněž krytí rizika dlouhodobé pracovní neschopnosti či invalidity podnikatele není od věci, neboť tyto události často představují pro podnikatele a jeho rodinu značný zásah do rozpočtu.