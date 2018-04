Když sKartu nechcete, musíte to jít říct na úřad

Někteří lidé státem vydávanou sKartu nechtějí používat. Třeba proto, že mají jiný účet, nebo to jsou ženy na konci rodičovské dovolené, které očekávají už jen dva rodičovské příspěvky. Platit s ní odmítají i zdravotně postižení, pro které je manipulace s bankomatem nepohodlná či zcela nemožná.

Ministerstvo slibuje, že postup vydávání karet bude maximálně jednoduchý a vstřícný. "V důvodných případech doručí pracovníci úřadů práce kartu do domova seniorů či handicapovaným lidem přímo," říká ministryně Ludmila Müllerová.

Kartu odmítnete na úřadě

Kdy kvůli kartě do banky (telefon na kontaktní centrum: 800 752 782) zablokovat kartu

zjistit zůstatek na účtu

uplatnit reklamaci (platby apod.)

požádat či zrušit zasílání zůstatkových SMS Kdy kvůli kartě na úřad nechcete využívat platební funkci karty

ztratíte PIN a potřebujete vystavit nový

změní se vaše osobní údaje (jméno, adresa)

chcete zavést či zrušit zasílání výpisu z účtu

potřebujete vydat náhradní kartu

Kdo kartu nechce využívat k zasílání dávek, musí se vypravit na pracovní úřad a tam tuto skutečnost stvrdit svým podpisem. Na formuláři podepíše, že dávky chce i nadále zasílat postaru, sKartu založí do šuplíku a pro jistotu ji s sebou bude nosit při cestách na úřad.

Legislativa ještě není u konce

Jestli jste například matka na rodičovské dovolené, která vám za pár týdnů končí, pro kartu na úřad se vám asi moc nechce. Když tam nepůjdete, vyrobená sKarta zůstane na úřadě a výplaty dávek se to zatím nijak nedotkne, budou dál chodit dosavadním způsobem.

Kauza sKarta však stále není ukončená - celá věc je v legislativním procesu a jeho výsledek se nedá předvídat. Může se tak stát, že od května bude identifikace sKartou povinná. Pokud by si ji pak lidé nevyzvedli, o peníze by sice nepřišli, ale bez karty by k nim neměli přístup.

Exekutor na kartu nemůže

"Peníze na sKartě a na účtu, který k ní patří, jsou chráněny proti exekucím," vysvětluje mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Štěpánka Filipová. To je novinka, protože v roce 2012 na některé sociální dávky, poskytnuté prostřednictvím sKarty, exekutor mohl.

Poplatky za kartu šly dolů

Ani podle původního ceníku neměla být sKarta pro uživatele drahá. I tak od počátku ledna vyšla Česká spořitelna klientům ještě víc vstříc a vynechala některé poplatky, které původně chtěla účtovat. Zdarma tak bude třeba to, když si při nákupu a placení kartou ještě vyzvednete hotovost formou takzvaného cash backu, což mělo původně stát šest korun.

Nejdůležitější položky z ceníku sKarty vedení a používání karty: zdarma

dotaz na zůstatek v bankomatu ČS/jiné banky: zdarma / 20 Kč

zřízení, vedení, zrušení účtu ke kartě: zdarma

měsíční výpis elektronicky: zdarma

měsíční výpis poštou: poštovné

měsíční výpis na pobočce: 45 Kč

platba kartou: zdarma

výběr hotovosti v bankomatu ČS/jiné banky: zdarma / 40 Kč

výběr hotovosti u obchodníka (cash back): zdarma

zaslání zůstatkové SMS: 1,50 Kč

jednorázový nebo trvalý příkaz: 6 Kč / zdarma* * pokud si jen převádíte dávku na jiný účet a nevybíráte z bankomatu, pak jeden převod ke každé vyplacené dávce je zdarma Zdroj: ceník České spořitelny

Zdarma budou i všechny výběry v bankomatech České spořitelny. V původním ceníku byl výběr zadarmo jen jednou ke každé poskytnuté dávce. V praxi to znamená, že příjemce dávek může zdarma vybírat třeba po 200 korunách každý den, kdyby měl pocit, že je to tak pro něj výhodnější.