Jak optimálně spořit dětem

Již v porodnici prodávají pojišťovací agenti různé kombinace pojistek a "spoření". Euforie z narození nového človíčka často pak vede k tomu, že rodiče smlouvu bez hlubšího rozboru podepíší a následujících minimálně 18 let platí na produkt, který rozhodně není optimální. Tento "sdružený" produkt vypadá na první pohled lákavě - dítě je pojištěno a ještě mu spoříme k jeho 18. narozeninám... Již na ten druhý pohled ovšem zjistíme, že dítě je nejprve přepojištěno a pak následně podpojištěno (vysvětlím dále) a že spoření u pojišťovny také není to pravé ořechové. Máme tedy pohromadě špatnou pojistku a špatné spoření.... Proč namísto toho nemít dobrou pojistku a dobré spoření? Obojí je možné, ale musíme to oddělit.

Věnujme se nejprve spoření. V tom vítězí zcela jednoznačně stavební spoření, které můžeme dítěti založit, jakmile má přiděleno rodné číslo. Proč? Díky státnímu příspěvku, pětiletému cyklu a osvobození od daně z příjmu dosáhneme výnosu, o jakém si pojišťovny mohou dát jen zdát. Účet stavebního spoření je navíc pojištěn jako každý jiný účet fyzické osoby u banky. Úspory jsou dostupné každých 5 let, pokud vznikne potřeba úvěru, lze (se souhlasem soudu v opatrovnickém řízení) použít i tuto smlouvu dítěte. Navíc na stavební spoření můžeme vkládat i mimořádné úložky od 100,- Kč výš (dítě například dostane k narozeninám peníze od prarodičů a rodiče je mohou namísto obvyklé (a nesmyslné) vkladní knížky uložit na účet stavebního spoření). Na stavební spoření ostatně mohou prarodiče vnoučkům přispívat i pravidelně společně s rodiči (pokud celková částka nepřekročí 1.500,- Kč měsíčně nebo 18.000,- Kč ročně, je to pořád to nejlepší, jak lze dítěti a vnoučeti spořit). Čtvrtá smlouva o stavebním spoření za život dítěte se již dostane do období plnoletosti a může i s možným výhodným úvěrem pomoci mladému člověku k vlastnímu bytu či rekonstrukci toho staršího (třeba po babičce).

Když se podíváme na "spoření" u pojišťovny, pak je zřejmé, že je přesným opakem stavebního spoření - není podporováno státním příspěvkem, není dostupné dříve než v 18 letech, není pojištěné, výnos není osvobozen od daně z příjmu, nelze na něj bez změny smlouvy vkládat mimořádné úložky a nelze na něj čerpat výhodný úvěr. Přidáme-li si k tomu skutečnost, že pojišťovna si vždy z pojistného něco ponechá (nezhodnocuje tedy celé zaplacené pojistné), není skutečně žádný rozumný důvod spořit dítěti na sdruženém produktu pojišťovny.

Abych ale nebyl tak "zlý" na pojišťovny - existuje produkt, který za jistých okolností význam má. Je to kombinace, kdy je dítě "pojištěno" pouze na tzv. dožití (nejsou tedy u dítěte kryta žádná rizika, tudíž za to zbytečně neplatíme) a rodič (pojistník) je pojištěn v tom smyslu, že když se stane invalidním nebo zemře, pojišťovna bude dál na účet dítěte platit pojistné (tedy mu vlastně spořit místo rodičů). Tím mohou zejména starší rodiče garantovat svým dětem určitou sumu peněz pro vstup do života, což u stavebního spoření nelze (pokud rodiče přestanou spořit na účet stavebního spoření, nikdo za ně nic spořit nebude).

Nyní pár slov k pojištění úrazu dětí. To lze vždy sjednat samostatně, není proto třeba podpisovat "sdružený" produkt. Takto samostatně sjednané úrazové pojištění má tu výhodu, že jej můžeme velmi jednoduše každý rok upravit podle toho, jak se mění rizika dítěte (sporty, atd.). Mít dítě pojištěno od narození do 18. let stejnou úrazovou pojistkou je svým způsobem nesmysl, neboť rizika se v průběhu života mění. Pokud jde o výběr pojistky, řada rodičů se dopouští chyby v tom, že hledá pojistku, ze které bude plněno při každém i banálním úrazu a příliš se nezajímají o plnění v případě vážných úrazů s trvalými následky. Účelem dobrého úrazového pojištění ale není "vydělat" na každém banálním úrazu pár stovek, ale naopak mít garantováno, že při vážném úrazu budou rodině kompenzovány náklady s tím spojené (včetně např. ztráty příjmů jednoho z rodičů, který se bude o dítě muset po dobu léčení starat). Z dobrých úrazových pojistek se při větších trvalých následcích plní v řádu statisíců Kč. Přitom tyto pojistky nejsou relativně drahé, neboť pravděpodobnost vážných úrazů je menší, než pravděpodobnost např. zlomeného prstu, což pojišťovny zohledňují při výpočtu sazeb.

A na závěr odpověď na otázku, co udělat, když jsme kdysi podlehli a sdružený produkt podepsali:

1. Zjistit u pojišťovny, jak vysoké bude odbytné - tedy kolik dostaneme, když produkt vypovíme.

2. Vykalkulovat, kolik jsme již zaplatili a kolik nás ještě čeká zaplatit a podle toho se rozhodnout.

3. I když se rozhodneme sdružený produkt nevypovídat celý, lze zpravidla zrušit "připojištění" úrazu a nechat doběhnout pouze "spořící" část produktu. Úrazové pojištění sjednáme samostatně podle výše popsaných zásad.

Je podle vás výhodné začít spořit dítěti již od narození? Z jakých důvodů se při volbě úrazového pojištění dětí zajímáte o to, zda se pojistka vztahuje také na vážné úrazy?