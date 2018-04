Jak oslavit Silvestra za málo i více peněz

Silvestr za 50 až 100 korun

Jak zorganizovat oslavu za málo peněz? Vezměte útokem ty nejlevnější obchody - pořiďte si víno v krabici, dvě lahvová piva, deset deka bramborového salátu, slané tyčinky, nějakou tu rachejtli a vyražte do nočních ulic. Zejména krátce po odbití půlnoci jsou lidé velmi přátelští - určitě vám někdo rád o půlnoci nabídne přípitek z lahve, kterou bude zcela určitě mít s sebou. Anebo nasedněte do některého z dopravních prostředků, počkejte si na příchod Nového roku, do rána se můžete povozit v teple a přitom si užívat z nakoupených lahůdek.

Se stokorunou už můžete dělat zázraky. Je možné ji investovat do alkoholu - stokoruna vystačí na tři čtvrtě litru tvrdého alkoholu či sektu a ještě může zbýt na slané tyčinky. Zajděte pro ně do levných supermarketů, sledujte letákové akce - zcela jistě najdete alkohol, který bude zlevněn.

Co se dá pořídit do 100 korun

1 kilogram bramborového salátu 39 až 59 korun

Půl kilogramu oříšků 24 až 40 korun

Sekt Bohemia 0,75 l 99 až 110

Dobrá voda 1,5 litru 8,80 až 10 korun

Silvestr za více než 1000 korun

Za tisíc korun se dá doma zorganizovat docela slušná party, zvlášť když pozvaní hosté také přispějí alkoholem či občerstvením. Navštívit můžete také diskotéku, divadlo nebo třeba hudební klub. Peníze budou stačit nejen na vstup, ale také na slušné občerstvení.

Prožít netradiční silvestrovské odpoledne(večer se z bezpečnostních důvodů nelétá) je možné i ve vzduchu v baloně, jedna osoba zaplatí za hodinový let kolem 4500 korun.

Kdo chce strávit příchod Nového roku s pěknou slečnou, má možnost si ji objednat prostřednictvím takzvaného eskort servisu. Za ten se platí kolem 2000 korun, hodina v nočním klubu vás přijde zhruba na 2500 korun. S příplatkem jsou poskytovány další služby - třeba za koupel ve vířivé vaně zaplatíte navíc zhruba 500 korun. Vydáte-li se do podniku s erotickými službami, počítejte s tím, že mnohem více než v běžných klubech zaplatíte za alkohol a další nápoje.

Silvestr za 500

Do divadla, do restaurace, do klubu, takové dilema může řešit člověk, který má na silvestrovskou útratu 500 korun. Za pětistovku je možné pořídit vstup do některého z pražských zábavních podniků. Nicméně se v hlavním městě dají najít i levnější kluby. Třeba Music bar Futurum - jako v loňském roce zde bude na silvestra účinkovat kapela Švihadlo, která se vystřídá s DJ Vincentem. Cena zahrnuje pouze vstup, koupit se dá přímo na místě v den konání akce. V Lucerna Music Baru zaplatíte za silvestrovskou noc 449 korun - těšit se můžete na hudbu z 80. a 90. let, v ceně je zahrnut vstup a lahev sektu. Klub Meloun připravil tradiční československou diskotéku, silvestrovský večer přijde na 500 korun - i zde dostanete šampaňské, vstupenky jsou slosovatelné.

Výhodu mají mimopražští - vstupy na silvestrovské akce vyjdou podstatně levněji. Music Club Babylon v Brně si za vstupenku účtuje 350 korun, Music Club Emco k sezení 159 korun, ke stání 99 korun. Cena zahrnuje malý sekt, různé chuťovky, konfety, vrcholem večera bude tombola.

Pro ty, kteří nemají chuť se bavit v restauracích, klubech nebo barech, hrají některá divadla či kina a konají se koncerty vážné hudby. Ceny vstupenky dosahují maximálně tří set korun, představení jsou odpoledne nebo vpodvečer. Například ve tři hodiny začíná v Národním divadle představení Komedie plná omylů, o dvě hodiny později na Fidlovačce Ženitba a ve stejný čas v Divadle Jiřího Myrona také muzikál Crazy for you. V Rudolfinu pořádá Česká filharmonie Silvestrovský koncert. Silvestrovský koncert se koná také na Bertramce či v Obecním domě.

za 10 000 a více

Kdo nemá nouzi o peníze, může si na konci roku dopřát například plavbu kolem světa či si zapůjčit luxusní automobil nebo limuzínu. Možnostem se meze nekladou, vždy záleží jen na finanční situaci.

Jestliže nechcete slavit silvestra v chladné Evropě, má i na přelomu roku na výběr dostatek zájezdů do tropických oblastí. Například čtrnáctidenní letecký zájezd na Cookovy ostrovy a Tahiti vyjde na osobu zhruba na 50 tisíc korun. Chcete-li se podívat do Karibiku na ostrov Guadeloupe, vyjde vás devět dnů v tomto období na sto tisíc korun. Týdenní dovolená na Martiniku spojená s oslavou konce roku stojí zhruba osmdesát tisíc korun. Ani návštěva na africkém safari nemusí být k zahození - desetidenní zájezd za divokou přírodou do Keni a Tanzanie vyjde přibližně sto dvacet tisíc korun. Částky v řádech desítek tisíc korun však zaplatí zájemce například v brunejském hotelu Empire - jedno přenocování vyjde v přepočtu na 48 000 korun.

I oslava konce roku v Čechách však může přijít peněženku na dost peněz - problém není půjčit si na projížďku nejnovější luxusní vozy značek Ferrari nebo Porsche, existují i specializované půjčovny, které naopak nabízejí veterány z období první republiky. I ceny hotelů v Čechách se blíží těm ve světě - za prezidentské apartmá v hotelu Savoy zaplatíte denně 970 eur, tedy něco přes 30 000 korun.