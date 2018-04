Jak ovládat účet bezpečně?

Bohužel ani dnes, kdy jsou bezpečnostní opatření, spojená s přímým bankovnictvím, na tak vysoké úrovni, nemůžeme mluvit o bezpečnosti dokonalé. Pro tento názor mluví již postoje jednotlivých bank. Vedle klasických bezpečnostních prvků, které představují všechny možné PINy a hesla, totiž banky ve snaze zabránit nejrůznějším podvodům, ještě nastavují různé limity pro objemy transakcí. Tím vetřelcům, kteří by se rádi obohatili z vaší kapsy (ale někdy bohužel také vám), brání provést operaci, která by váš účet vyplenila nadmíru nebo úplně.

A proč to všechno? Potíž je v tom, že banka, před tím, než zprostředkuje klientem požadovanou transakci, musí být schopna jej co nejpřesněji identifikovat. To může být problém již v momentu, kdy klient přijde na pobočku banky, která nemá k dispozici jeho podpisový vzor, natož ve chvíli, kdy s klientem banka komunikuje na dálku. Proto banky nabízí několik řešení, jak zkvalitnit vaši bezpečnou identifikaci a ochránit tím vaše peníze na běžných účtech.

Řešením, o kterém je řeč, je takzvaný elektronický klíč, který různé banky vyžadují nebo doporučují využívat ve spojení s různými druhy ovládání vašich účtů. První variantou elektronického klíče, je autentizační kalkulátor. Jedná se o jakousi kalkulačku, do které když zadáte požadovaná data (bankou přiřazené identifikační číslo nebo PIN), vygeneruje vám jedinečný číselný kód. Tento kód je díky kalkulátoru jedinečný a banka vás pak může jednoznačně identifikovat. Chcete se dozvědět více informací o internetovém bankovnictví?

Komerční banka například poskytuje v tomto směru tzv. kartu optického klíče. K čemu je dobrá? Vlastníte-li tento druh elektronického klíče, nejen že máte možnost vybrat najednou v hotovosti místo denního limitu 100 000 korun až 3 miliony, ale dokonce můžete provádět veškeré důležité operace na jakékoli pobočce. Jinak řečeno, nejste vázáni na pobočku, ve které jste si zřídili svůj běžný účet. Hotovostní operace ovšem nejsou jedinou možností pro využití elektronického klíče. Můžete jej použít také pro bezpečnější operace kanály přímého bankovnictví a další a další operace, které vaše bezpečné rozpoznání vyžadují. Jedinou podmínkou pro získání karty optického klíče, je existence vašeho běžného účtu v Komerční bance po dobu minimálně tří měsíců.

Další bankou, která ovšem elektronický klíč v podobě autentizačního kalkulátoru přímo vyžaduje, je eBanka. Bez něj totiž nemůžete ovládat váš účet hotovostně na pobočce, jste-li na takovýto přístup k vašemu účtu zvyklí. Nestačí vám ani oba doklady totožnosti. Bez klíče to prostě nejde.

Pokud však dáváte přednost modernímu ovládání svého účtu na dálku, připravte se na nutnost autentizace pomocí kalkulátoru hned u několika velkých bank najednou. Jsou jimi: Union banka, HVB Bank a Česká spořitelna. Všechny tři zmíněné banky vyžadují stejný postup autentizace. Na kalkulátoru vygenerujete číselný kód, který zadáte do kolonky na internetové stránce banky a poté můžete provádět všechny transakce on-line (pochopitelně všechny, které banka umožňuje provádět prostřednictvím internetu).

Kolik zaplatíte za autentizační kalkulátor u jednotlivých bank Banka Poplatky eBanka 89 Kč/měs. Česká spořitelna 950 Kč za vydání Komerční banka 1 000 Kč za vydání HVB Bank 1 500 Kč za vydání Union bank 100 Kč/měs.

Klasickou variantou elektronického klíče, který banky využívají pro operace svých klientů prostřednictvím internetbankingu, je tzv. „elektronický podpis“. Pokud budete chtít některou z těchto cest získat informace o svém účtu typu zůstatek či historie, postačí vám leckde přihlašovací jméno a heslo. Ve chvíli, kdy ale budete chtít provádět aktivní operace, musíte společně s příkazem odeslat i váš elektronický podpis. Jedná se v podstatě o zašifrovanou datovou informaci, která je připojena k elektronickým datům, které do banky odesíláte a tím vás banka jasně identifikuje. Tento podpis vám banka vydá při zřízení internetbankingu na disketě s certifikačními daty (např. eBanka, GE Capital Bank) a vy si aplikaci nainstalujete do vašeho počítače. Ten si pak sám generuje kódy, které přiřadí ke zprávě, odeslané do banky. Vy sami zadáváte pouze pevné přihlašovací heslo.

Více informací o běžných účtech naleznete ve speciální sekci, která se věnuje výhradně tomuto tématu, právě ZDE. Některé banky vám zase poskytnou různé kódy (přihlašovací heslo, heslo pro certifikační autoritu apod.) a vy si přes internetové stránky příslušné banky sami vygenerujete certifikát, který vám umožní komunikovat s bankou na šifrované bázi. Tuto cestu zase používá například Raiffeisenbank.

V každém případě je však elektronický podpis vždy jedinečný a nelze ho napodobit. Proto má jednak odesílatel jistotu, že jeho požadavek nebyl cestou do banky nijak pozměněn, což je v dnešní době hackerů skutečně důležité, a současně je kryta banka, protože odesílatel nemůže popřít, že požadavek s daným obsahem skutečně odeslal.

Dá se říci, že ovládání konta jak pomocí autentizačního kalkulátoru, tak pomocí internetu s použitím elektronického podpisu, vás identifikuje opravdu bezpečně a vaše peníze jsou tak dostatečně zajištěny nejen těmito, ale i mnohými dalšími opatřeními.