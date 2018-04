Jak ovlivní změny v rodině její finanční situaci?

Kromě příjmů ze zaměstnání mohou rodiny zahrnout do svých příjmů i pomoc od státu, která může v řadě situací pomoci vytáhnout onen pověstný trn z paty. Základním příspěvkem, na který má rodina nárok při narození dítěte, je porodné. Jeho poskytnutí nezáleží na výši příjmu. Porodné náleží matce dítěte nebo jejímu manželovi, pokud žena zemřela. Stejně tak jej lze přiznat i ženě, která převzala dítě mladší jednoho roku do péče nahrazující péči rodičů. Výše porodného záleží na počtu dětí - pro jedno dítě činí 8450 korun, při narození dvojčat 20 820 korun.

To, že žena odchází na mateřskou dovolenou, a rodina tak ztrácí jeden příjem, může mladým rodinám značně zkomplikovat život. Kromě porodného proto každá matka, která pečuje o dítě, od státu získává také peněžitou pomoc v Myslíte, že jsou peněžité dávky pro rodiče, kteří pečují o děti, dostatečné?

Na náš dotaz reagovala Jitka Kočárková, členka představenstva ING Investment Management

Výše porodného, ale hlavně rodičovský příspěvek je podle mého názoru zcela nedostatečný. Nedávno jsem se vrátila z mateřské dovolené a z vlastní zkušenosti vím, že náklady na jedno dítě několikanásobně převyšují výši měsíčního příspěvku. Tyto dávky by měly rozhodně více odpovídat reálným cenám. mateřství, takzvanou "mateřskou". Ta se určuje jako 69 procent z průměrného denního příjmu ve čtvrtletí, které předcházelo odchodu na mateřskou. Maximální denní dávka je 419 korun, s ní mohou počítat ženy s příjmem překračujícím hranici 21 tisíc korun hrubého. "Mateřskou" lze pobírat maximálně 28 týdnů. Pro rodiny vojáků je také určen takzvaný zaopatřovací příspěvek. Dávka slouží k zabezpečení rodiny vojáka základní služby, civilní služby nebo účastníka vojenského cvičení. Její výše je stanovena jako 0,67násobek částky životního minima na osobní potřeby oprávněné osoby a pohybuje se mezi 1133 až 1642 korunami.

Na tento příspěvek má nárok nezaopatřené dítě vojáka a také manželka vojáka, pokud pečuje o dítě do čtyř let. Kromě těchto dávek mají rodiče nárok i na rodičovský příspěvek - ten je určen pro rodiče, kteří celodenně pečují o dítě do 4 let. Měsíčně tak mohou získat 2552 korun a zároveň mají možnost si přivydělat až 3840 korun čistého, aniž by o tento příspěvek přišli. Narození dítěte však nezakládá nárok jen na dávky státní sociální podpory, mění se i daňový základ jednoho z rodičů. Podle zákona má každý daňový poplatník základní nezdanitelnou částku 38 040 korun za rok, za dítě vyživované poplatníkem se tato suma zvyšuje o 23 520 korun. Je-li toto dítě držitelem průkazu ZTP/P, zdvojnásobuje se tato částka. Stejně tak může manžel uplatnit snížení základu daně na svou ženu, pokud její příjmy za rok nepřekročí částku 38 040 korun, a to 21 720 korun za rok.