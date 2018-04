Jak platit 8 krát méně za havarijní pojištění

První variantou je využití obecných ustanovení Občanského zákoníku o výpovědi pojistné smlouvy, které jsou součástí všech všeobecných pojistných podmínek, druhou je pak uzavření produktů pojišťoven, které sjednání krátkodobého havarijního pojištění nabízejí.

Výpověď

Každý pojištěný, který uzavře nejenom havarijní pojištění vozidel, může pojištění vypovědět do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy s osmidenní výpovědní lhůtou. Teoreticky tak pojistná doba může být pouze několik dnů.

Pojišťovny si však vyhrazují právo, že pojistné za první pojistné období je splatné právě do počátku pojištění. Vzhledem k tomu, že nejnižší běžné pojistné u havarijního pojištění bývá čtvrtletní pojistné, bude klienta stát pojistná ochrana na krátkou dobu právě výši čtvrtletní sazby pojistného (ať bude pojištěn týden či měsíc).

Lhůta pro zaplacení prvního běžného pojistné je teoreticky až tříměsíční, což vyvolává v mnoha klientech pokušení nechat se pojistit a přitom neplatit pojistné. Nároky pojišťovny na dlužné pojistné za dobu pojištění jsou však soudně vymahatelné. Tyto problematické pasáže a spekulace klientů by již však měl řešit připravovaný nový zákon o pojistné smlouvě.

Typická formulace všeobecných pojistných podmínek Doba trvání pojištění …Není-li ujednáno jinak, pojistná smlouva se obvykle uzavírá na dobu neurčitou s pojistným obdobím jeden rok. Počátek pojištění je stanoven na 00.00 hodin prvého dne následujícího po uzavření pojistné smlouvy, pokud není ve smlouvě ujednáno, že pojištění začíná již uzavřením smlouvy nebo později. Počátkem pojištění vzniká povinnost pojistitele plnit a jeho právo na pojistné Zánik pojištění …výpovědí jedné ze smluvních stran danou do dvou měsíců po uzavření pojistné smlouvy; výpovědní lhůta je osmidenní a pojištění zanikne jejím uplynutím; … Placení pojistného …Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, je běžné pojistné za první pojistné období a jednorázové pojistné splatné okamžikem uzavření pojistné smlouvy. Běžné pojistné je splatné prvního dne pojistného období, pokud není dohodnuto placení běžného pojistného ve splátkách… …Nebylo-li pojistné za první pojistné období do tří měsíců anebo pojistné za další pojistné období do šesti měsíců ode dne splatnosti, pojištění zaniká uplynutím příslušné lhůty. Totéž platí, byla-li zaplacena jen část pojistného…

Krátkodobé havarijní pojištění

Druhou možností je uzavření havarijního pojištění u některé z pojišťoven, které daný produkt nabízejí. Rozsah pojistné ochrany je obvykle shodný s dlouhodobými produkty, avšak za znevýhodněné pojistné za zkrácenou pojistnou dobu. V následující tabulce je srovnání nabídky krátkodobého havarijního pojištění významných pojišťoven na trhu.



Pojišťovna Krátkodobé havarijní. pojištění Pojistná doba Sazba pojistného Allianz Ano Od 3 měsíců Roční/12*n*1,05 ČPP Ne --- --- Česká pojišťovna Ano 1 měsíc 20 % roční sazby 2 měsíce 30 % roční sazby Generali Ne --- --- Kooperativa Ne --- --- Pojišťovna ČS Ano Do 3 měsíců 0,5*roční sazba Do 6 měsíců 0,7*roční sazba Pojišťovna ČSOB Ne --- --- Uniqa Ano Do 17 dnů 0,12*roční sazba 1 měsíc 0,2*roční sazba 2 měsíce 0,3*roční sazba

n…pojistná doba v měsících

Zdroj: Zelené linky a webové stránky pojišťoven

Udělejte si krátkodobé pojištění sami

Jak je z výše uvedeného patrné, tak havarijní pojištění na dobu nejméně 3 měsíců nabízí v podstatě každá, která má ve své nabídce produktů standardní havarijní pojištění vozidel. Pokud klient hodlá uzavřít havarijní pojištění na dobu do 1 měsíce, je pro něho výhodné sjednání krátkodobého havarijního pojištění, jako speciálního produktu. Měl by si však nechat udělat nabídku od více pojišťoven a vybrat si i z ohledem na rozsah pojistné ochrany. Rozdíly v základních ročních sazbách mohou totiž být pro jednotlivé případy mnohem zásadnější než rozdíly v přepočtových koeficientech pro krátkodobé pojištění, kterými se roční sazby přepočítávají. Pokud by si pojištěný chtěl pojistit vozidlo na dobu delší než 1 měsíc, pak je výhodnější řešit krátkodobou pojistnou ochranu výpovědí klasického havarijního pojištění.

