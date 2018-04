Jak platit kartou na internetu

Údaje o kartě



* používejte vlastní počítač

* zadávejte až při vlastním placení, ne dříve

* plaťte jen při zabezpečeném připojení (ikona zámku v prohlížeči)

* neposílejte údaje o kartě e-mailem, když tak po částech

* speciální internetové karty lze zamykat, nastavovat limity



Jakou kartou platit ?



České banky umožňují nákup přes internet pro embosované karty. Možnost platby v konkrétním internetovém obchodě pak závisí na druhy karty, který tento obchod akceptuje, nejvíce zastoupenou značkou jsou platební karty společnosti Visa a MasterCard.

Jaký internetový obchod zvolit?

Před provedením prvního nákupu a před zadáním údajů o platební kartě by si měl klient zjistit o internetovém obchodu co nejvíce podrobností a informací prostřednictvím informačních stránek. Vhodné je zaměřit se především na informace ohledně zabezpečení komunikace - především, zda obchodník používá pro přenos čísla karty bezpečnou (šifrovanou) komunikaci. Údaje o platební kartě by při přenosu neměly být čitelné.

Za dostatečné zabezpečení je uznáván protokol SSL. Nejvyšší úroveň zabezpečení nabízí protokol 3D Secure, který je prezentován pod obchodní značkou Verified by Visa nebo MasterCard Secure Code.

Známkou kvality je označení "Nákup bez obav" od Asociace pro elektronickou komerci (APEK). Tyto obchody musí splnit určitá pravidla a jsou asociací kontrolovány.

Pomoci mohou tyto charkteristiky:



* zveřejňuje adresu, ne jen poštovní schránku

* uvádí kontakt, například telefonní číslo

* odpovídá na dotazy

* má reklamační řád, jasné poplatky

* chrání osobní údaje zákazníků

* ceny jsou reálné

Dobrá zkušenost přátel je cenným doporučením.