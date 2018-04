Jak platit na internetu

Zboží zakoupené na webu máte navíc možnost nepoškozené do 14 dnů bez udání důvodu vrátit a dostat zpět plnou cenu (výjimkou jsou např. časopisy či CD s porušeným obalem). To vše nahrává tomu, že počet uživatelů nakupujících v Česku přes internet a také hodnota zboží, které se takto prodá, meziročně neustále roste.

Nakupovat na českém internetu můžete v tisícovkách obchodů – koupit se dá téměř vše. Pro ulehčení orientace můžete využít některý z katalogů internetových obchodů, např. www.internetoveobchody.cz, www.shopy.cz či www.online-obchody.cz. Otázkou ovšem je, jak zboží dopravit k sobě – a hlavně jak zaplatit. Otázka dodání bývá řešena různě – od osobního odběru přes zaslání poštou až k dopravě přímo domů, která může být od určité ceny zakoupeného zboží i zdarma – ovšem samozřejmě v rámci určité oblasti.

Zaplatit zboží lze hotovostně i bezhotovostně. Jedním z nejpohodlnějších způsobů placení (a v zahraničí i nejrozšířenějším) je úhrada platební kartou. Výhoda je zřejmá: mezinárodní platební karta může uhradit nákup zboží kdekoli na světě, pokud daný obchodník přijímá platební karty s logem vaší karetní asociace (nejčastěji MasterCard a VISA). Navíc pokud se rozhodnete nakupovat na internetu právě v zahraničí, budete potřebovat platební kartu o to více - bankovní převod do ciziny bývá drahý.

Ovšem ne všechny karty jsou pro placení na internetu vhodné. Dosud platilo, že bankovními kartami lze platit pouze v případě, že je na nich reliéfní písmo – tedy že jsou embosované. Nyní však lze platit i některými elektronickými kartami, které banky vydávají – karetní asociace Visa umožnila platby na internetu i u své elektronické karty Visa Electron – záleží však na i vydavatelské bance, zda tuto službu umožní.

MasterCard pro platby na internetu kromě klasické Mastercard Standard uvedl na trh nejnovější produkt v portfoliu platebních karet společnosti MasterCard Europe – kartu MasterCard Unembossed. Jak název napovídá, je to karta neembosovaná (na její lícní straně není reliéfní písmo), ovšem může těžit ze široké akceptační sítě karet značky MasterCard a umožňuje svým držitelům platit na internetu nebo při telefonických a poštovních objednávkách.

Nutno ale podotknout, že ani u embosovaných karet není platba na internetu zcela bezproblémová – karta může být pro platby po internetu blokována (a to i trvale – GE Money Bank), popř. mít nastaveny platební limity. Pokud to banka umožňuje, je pak nutno kartu „odemknout“, popřípadě nastavit speciální limit pro internetové transakce provedené platební kartou. Totéž může platit u karet Visa Electron, pokud jimi vůbec ovšem na internetu platit lze.

Dále lze v některých obchodech zaplatit kartami úvěrovými - O.K. kartou od GE Money Multiservis či Aura kartou od Cetelemu. Je však nutné počítat s tím, že za platby touto kartou vám vydávající společnost vždy napočítá úroky. Stejně tak některé obchody umožňují nakoupit na splátky bez vlastnictví jakékoliv karty.

eBanka, GE Money Bank a Komerční banka vydávají tzv. virtuální platební karty použitelné pouze pro transakce na internetu, které jsou z hlediska bezpečnosti považovány za nejlepší. Klient totiž dostává pouze číslo karty. Nebezpečí zneužití tak může nastat, pokud někdo zjistí celé číslo karty, její platnost a speciální kód. Virtuální karta sice není vydávána bezplatně, ale náklady na její pořízení jsou nižší než v případě klasické karty a další jejím nesporným kladem je možnost libovolného nastavení limitu jen pro transakce na internetu, které neovlivní limity ostatní (platba u obchodníka a pro výběr hotovosti).

Pro minimalizaci rizik spojených s placením na internetu je obecně doporučováno platební karty používat jen u seriózních a prověřených internetových obchodníků. U těch, kteří se nejeví příliš seriózně, je lepší zvolit jiný způsob úhrady, i když se vám bude zdát méně pohodlný. Stejně tak nepoužívejte pro objednávání a placení zboží či služeb neznámý počítač (např. v internetové kavárně) - a pokud tak učiníte, využijte dostatečně zabezpečení, které se vám nabízí např. v podobě změny limitu pro transakce či uzamčení karty.

Důležitá je i kontrola výpisu z účtu, kterou by měl majitel karty provádět pravidelně. Vodítkem pro výběr obchodu v Česku vám může být například certifikace internetových obchodů, kterou provádí Asociace pro elektronickou komerci již od roku 1999 a která je zařazena do vládního programu Česká kvalita. Seznam certifikovaných obchodů naleznete na www.apek.cz (certifikované obchody mají ostatně příslušné logo na svých stránkách). Najdete zde i rady, které informace by o sobě měl důvěryhodný obchod poskytovat. Při platbě kartou můžete dále sledovat další označení obchodu - přítomnost log Verified by VISA kartové asociace VISA a MasterCard Secure Code kartové asociace MasterCard zaručuje bezpečnou platbu podporovanou asociacemi.

Pokud se vám platit kartou zdá riskantní a chcete zaplatit ze svého účtu, můžete tak samozřejmě učinit. Pokud jste klienty eBanky, ČSOB, Poštovní spořitelny, Raiffeisenbank nebo Živnostenské banky, můžete u obchodníků, kteří mají s těmito bankami uzavřenou příslušnou smlouvu, využít platební brány a zaplatit ze svého konta přímo. Transakce probíhá podobně jako u karetní operace pouze s tou výjimkou, že za příkaz zaplatíte zúčtovací položku bance.

Při výběru tohoto způsobu platby jste přesměrováni na platební bránu banky, kam se přihlásíte standardním způsobem, a potvrdíte již předvyplněný platební příkaz – ve formuláři budou připravena data, která systému předala pokladna internetového obchodu. Napčíklad u eBanky dojde k převodu on-line během několika minut a u Raiffeisenbank obchodník poté, co převod provedete, dostane od banky avízo, že jste již zaplatili – nemusí tedy s vyexpedováním zboží čekat, až mu peníze dojdou na účet. Kladem také rozhodně je, že v případě jednorázové platby z účtu nehrozí zneužití údajů ze strany obchodníka, neboť zákazník platební údaje vyplňuje a autorizuje na stránkách banky.

Můžete ovšem samozřejmě zaplatit za zboží i ze svého internetového účtu u kterékoliv banky, přes GSM banking či jiný kanál přímého bankovnictví. Vyloučen pochopitelně není ani převod podaný na pobočce banky.

Mezi nejobvyklejší možnosti, jak zaplatit za objednané zboží, patří u nás stále oblíbená dobírka, bankovní převod a platba v hotovosti při předání zboží. Zboží však dostanete s delší časovou prodlevou, což platí v případě dobírky a klasického převodu peněz. Hotovost při předání zboží přímo zástupci prodejce, zejména u dodávky zboží větších rozměrů, je vyhledáváno asi nejčastěji a kupující i dodávající mají jistotu, že zboží bude zaplaceno.

Stále více lidí si však zvyká na komplexní vyřízení celé objednávky přes internet. Je jen na vás, jakou úhradu zboží objednaného přes internet zvolíte. Vždy však dávejte pozor, abyste nebyli překvapeni, že vedle své objednávky jste z účtu zaplatili i nákupy někoho dalšího.