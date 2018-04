Jak platit v zahraničí bezpečně a co nejlevněji?

Doba, kdy jsme si museli v tuzemsku nakoupit valuty pokrývající veškeré naše plánované výdaje v zahraničí, je naštěstí minulostí. Pravděpodobně jen málokdo si dnes před odjezdem do zahraničí pořizuje zahraniční měnu ve velké míře. Spíše si vyměníme jenom menší část z předpokládaných výdajů a zbývající část si potom směníme až na místě. Vozit do zahraničí vysoké částky hotovosti je poměrně nebezpečné a navíc se po návratu domů často dostáváme do situace, kdy nám zahraniční měna zbyla a řešíme co s ní.

Samozřejmě záleží na konkrétní finanční situaci klienta a zejména na druhu měny. Zůstanou-li nám po příjezdu z dovolené kupříkladu eura, pak existuje vysoká pravděpodobnost, že tuto měnu ještě na někdy použijeme. Na druhou stranu přivezeme-li si z dovolené kupříkladu thajské bahty, pak není jisté, že se tam ještě někdy vrátíme a utratíme. Zbylé valuty lze po návratu ve většině případů směnit v bankách. Jde v podstatě o zrcadlovou operaci vůči nákupu valut z pohledu klienta před dovolenou. Zpětná směna valut na české koruny je ovšem pro klienta velmi drahá a směnný diferenciál mezi kurzem valuty nákup a prodej příliš nevýhodný. Lze tedy spíše doporučit variantu, kdy si klient nakoupí pouze zlomek valut z předpokládaných výdajů a zbývající část si obstará na místě prostřednictvím jiných způsobů.

K artu nebo cestovní šeky? Nejlépe obojí

Počet platebních karet v České republice neustále roste a obliba karet se u klientů stále zvyšuje. Velmi často bývá platební karta součástí balíčku okolo běžného účtu. V každém případě je třeba se ujistit, že konkrétní platební karta je kartou s mezinárodní působností. Kromě toho je vhodné se informovat, že asociace vydávající platební kartu má v konkrétní zemi širokou akceptační síť. Pokud by tomu tak nebylo, pak ani karta nejvyšší kategorie k placení v zahraničí jednoduše neposlouží. Takovou informaci lze nejlépe získat u banky, která vede účet vázaný na platební kartu s mezinárodní působností.

V případě, že asociace vydávající mezinárodní platební kartu má v zemi určení širokou akceptační síť, pak lze doporučit placení kartou co možná nejvíce. Platební kartou je nejvýhodnější platit přímo za nákupy u obchodníků. Platba u obchodníků přímo kartou je totiž podobně jako u nás zdarma. Samozřejmě lze využít platební kartu i jako prostředek k výběru hotovosti v zahraniční měně. To je ovšem podstatně dražší varianta, avšak není-li obchodník k akceptaci karty vybaven, pak nám stejně nic jiného vlastně ani nezbude. Výběr z bankomatu je samozřejmě zatížen poplatky. Jejich struktura se většinou skládá z fixní a proměnlivé složky. V podstatě lze říct, že je lepší vybírat v zahraničí pouze jednou více peněz než hned několikrát po menších částkách.

Před odjezdem do zahraničí by si ovšem měl každý z nás ověřit platnost karty a nastavený limit. Není totiž zrovna nic příjemného, pokud vám zrovna během pobytu skončí platnost karty a vy si jdete vesele vyměnit hotovost. Bankomat se v takovém případě zachová tak, že kartu spolkne a nevrátí a malér je na světě. Jste bez karty a v případě, že nemáte jiný prostředek k hotovosti vlastně i bez peněz. Co se týče limitu výše transakcí je vhodné si ověřit jeho výši a zejména to, zda jde o limit týdenní nebo denní. S vědomím takové informace lze samozřejmě předejít budoucím problémům.

Mezinárodní platební kartu lze použít i k výběru hotovosti přímo v bance. Nemá-li někdo z nějakého důvodu důvěru v místní bankomat nebo je od jeho hotelu příliš vzdálený, pak může využít takzvané služby cash advance. Ta spočívá v tom, že pracovník banky vydá proti platební kartě hotovost. V tomto případě je ovšem třeba počítat s minimálně stejnými poplatky jako u použití bankomatu.

C estovní šeky určitě s sebou - navíc se nezkazí

Vedle platební karty se může klient vybavit také prostřednictvím cestovních šeků. Jde v podstatě o speciální druh šeku určený pro cestovní ruch. Cestovní šeky jsou vhodné buď k proplácení hotovosti v příslušné měně v zahraničí nebo lze jimi přímo platit za zboží či služby. Jsou vydávány nejčastěji v amerických dolarech nebo v eurech na konkrétní jmenovitou hodnotu. Jejich bezpečnost je postavena na principu „shlédni a porovnej“. První podpis klienta je na šeku od okamžiku jejich nákupu v tuzemské bance a ten druhý majitel šeku podepisuje přímo na místě před obchodníkem. Shodují-li se oba podpisy, pak je vše v pořádku. V případě, že by o jejich shodě byly pochybnosti, pak je majitel šeku povinen předložit průkaz totožnosti či doložit jejich pořízení.

Největší výhodou cestovních šeků je ovšem jejich bezpečnost. Ukradne-li nám někdo hotovost, pak jsou naše finance takřka se stoprocentní jistotou ztraceny. Ukradne-li nám někdo platební kartu, pak musíme doufat, že se nedostane přes její ochranné prvky. Přesto nás vyjde vydání náhradní karty pořádně draho. V případě, že nám někdo odcizí cestovní šeky, pak by nemělo dojít k jejich zneužití. Tato vlastnost šeků by nás ovšem neměla vést k tomu, abychom při jejich ztrátě nehnuli ani brvou.

Zjistíme-li jejich ztrátu nebo jsme-li o cestovní šeky okradeni, pak je nejlepší neprodleně vyhledat banku přijímající tyto šeky. Majitel šeků totiž nese odpovědnost za jejich zneužití pouze do nahlášení jejich ztráty. Kromě těchto výhod cestovní šeky nemají žádnou omezenou dobu použití a lze je použít na jakékoli následující cestě do zahraničí. Samozřejmě existuje možnost vrátit šeky zpět bance, která je vydala a nechat si je proplatit. Lze říct, že cestovní šeky sice nejsou nejmodernějším platebním prostředkem v zahraničí, avšak s ohledem na jejich vysokou bezpečnost by měly být automatickým doplňkem našich cestovatelů. Pro úplnost si srovnejme výhody a nevýhody jednotlivých prostředků.

Valuty Platební karta Cestovní šek Náklady - - + + + Riziko zneužití při ztrátě nebo krádeži - - - + Likvidita + + + +



Jaké máte zkušenosti s placením v zahraničí? Na co by si měl dát člověk při placení v zahraničí pozor? Jak vysokou hotovost jste ochotni si do zahraničí vzít? Těšíme se na vaše názory.