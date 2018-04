Dovolená: o kolik je výměna hotovosti dražší než platba kartou?

Jak říkají finanční experti, ideální je zkombinovat oboje. Vzít si menší hotovost, právě na platby u drobných obchodníků, a pak platební kartu, se kterou uhradíte vyšší položky, jako je ubytování, pronájem auta, nákup zboží. Platit kartou je výrazně finančně výhodnější. Uvádíme příklad s chorvatskými kunami a eurem:

Sto chorvatských kun by podle kurzovního lístku UniCredit Bank (29. 6. 2015) v českých korunách stálo:

Při výměně ve směnárně na pobočce banky (kurz valuta prodej + 2 % z celkové částky, min. 55 Kč): 430,36 Kč



Výběr v zahraničí z ATM (kurz deviza prodej), pokud máte výběr z bankomatu zdarma: 366,38 Kč



Platba kartou u obchodníka (kurz deviza prodej): 366,38 Kč

Sto euro by podle kurzovního lístku ČSOB (29. 6. 2015) v českých korunách stálo:

Při výměně ve směnárně na pobočce banky (kurz valuta prodej + 2%): 2 840 Kč



Výběr v zahraničí z ATM (kurz deviza prodej), debetní karta: 2 781,30 Kč + poplatek 100 Kč, tedy 2 881 Kč , kreditní karta: 2 781,30 Kč + poplatek 150 Kč, tedy 2 931 Kč



Platba kartou u obchodníka (kurz deviza prodej): 2 781,30 Kč



„Banky kurz u přímých plateb kartou vypočítávají výhodnějším devizovým kurzem než u směny peněz a navíc tyto transakce nezpoplatňují,“ říká Pavla Hávová z ČSOB. Jen upozorňuje, že se na cestách občas můžete setkat i s obchodníkem, který si za platbu kartou účtuje finanční přirážku. Měl by vás na ni ovšem včas upozornit.

S kartou v zahraničí Která platební karta vám na cestách nabídne nejvíce výhod, zjistíte v on-line kalkulačce.

Platba kartou je také bezpečnější. „I v případě ztráty nebo krádeže karty se k vašim penězům jen tak jednoduše nikdo nedostane, máte ji chráněnou PINem, můžete ji okamžitě zablokovat a navíc s pojištěním máte své peníze chráněné i v případě zneužití karty,“ říká Pavla Hávová a dodává: „Vhodné je vyjet na dovolenou alespoň se dvěma platebními kartami, aby vám případná krádež dovolenou nezkomplikovala.“

Fakta Češi loni absolvovali celkem 4,06 milionu zahraničních dovolených.



Při platbě kartou odpadá sledování kurzu. Placení kartou v zahraničí je přepočítáváno devizovým kurzem, který je většinou výhodnější než kurz, který vám nabídne směnárna.



Podobně jako v České republice i v zahraničí jsou platby u obchodníků většinou zdarma. To ale už neplatí pro výběr hotovosti z bankomatu. Zdroj: ČSOB

Výběr z bankomatu je druhou možnou alternativou. Vyplatí se v případě, že máte od banky benefit v podobě výběrů z bankomatu v zahraničí zdarma. V takovém případě totiž vyjde stejně jako přímá platba kartou. Výběry zdarma ovšem nabízejí jen některé banky a ještě k tomu jen k některým účtům.

Jinak bývá výběr většinou zpoplatněn jednorázovým poplatkem nebo určitým procentem z vybírané částky, případně kombinací. A i když je u výběru z bankomatu počítán výhodnější devizový kurz, může se vám konečná suma prodražit právě o poplatek. Ten se pohybuje od 5 do 150 korun.

Bezhotovostní styk začíná být „in“

Češi využívají platební karty v zahraničí čím dál více. „Snížení nákladů za výběry v zahraničí a výhodné platby kartou postupně učí Čechy, že není potřeba na dovolenou brát zbytečně velké množství hotovosti. Platby a výběry kartou jsou nejen pohodlnější, ale také mnohem bezpečnější,“ dodává Petr Plocek z UniCredit Bank.

Češi si podle Petra Plocka začínají uvědomovat ale i další výhody bezhotovostního styku: „Nemusí ztrácet čas hledáním dostatečně levné a dostatečně solidní směnárny, kde je nepodvedou, nedají falešné bankovky. Nemusí si hotovost hlídat, bát se, že ji ukradnou v hotelu či na pláži.“

Podle Sdružení pro bankovní karty Češi loni provedli 32,5 milionů zahraničních transakcí a svými kartami zaplatili v zahraničí celkem 48 miliard korun.

Není ale správné hotovost úplně zavrhovat. Jsou místa, zejména v mimoevropských zemích jako například Egypt nebo Izrael, ale i třeba na stánku u pláže, na tržišti, kde kartou nezaplatíte. Je dobré na to myslet a vždy s sebou nějaké peníze vzít.

“Směňte si je ale ideálně ještě doma, kde máte klid a můžete bez stresu vyhledat místo s výhodným kurzem. V zahraničí už na to čas mít nebudete. Navíc většina směnáren v zahraničí má mnohdy kurz méně výhodný, a to zejména na letišti při příletu do dovolenkové destinace,“ radí Petr Plocek.

Pokud na místě budete potřebovat vyšší hotovost, než jste si přivezli, a do místní směnárny nakonec přece jen vyrazíte, ideální je ještě před výběrem zkontrolovat samotný bankomat, zda má obvyklou podobu. Lepší je používat bankomaty uvnitř anebo v těsné blízkosti bankovních poboček. Při jakémkoliv podezření raději zvolte jiný bankomat.

Dobré vědět Pokud u nás lokální měna není k dostání, vyměňte si eura či dolary, které pak můžete směnit v dané destinaci.



Eura mimo eurozónu a celou Evropu uplatníte například i v Egyptě, Izraeli, Chorvatsku nebo v Pobaltí.



Americké dolary jsou vhodnější na exotičtější dovolené do jihovýchodní Asie (Thajsko, Vietnam, Indonésie) nebo do Latinské Ameriky.

Zdroj: UniCredit Bank

Pokud by nastala situace, kdy vám bankomat platební kartu nebo hotovost nevydá bez jakéhokoliv uvedeného vysvětlení, neodcházejte a kontaktujte banku nebo policii.

V Řecku žádné rady neplatí

Rady, jak výhodně platit v zahraničí, ovšem nyní neplatí pro turisty cestující do Řecka. Řecká vláda dočasně omezila pohyb kapitálu. Řecké banky zůstanou zavřené do 6. července 2015 a denní výběr z bankomatů bude omezen.

„Ačkoliv klientům doporučujeme na cestu do zahraničí kombinovat menší hotovost pro pokrytí základních výdajů a platební kartu, protože je to výhodnější, u Řecka to v tuto chvíli nedoporučujeme. U této destinace radíme vzít si opravdu dostatečnou hotovost v eurech a pečlivě si ji hlídat. Nelze spoléhat na výběry z bankomatů nebo možnost placení kartami,“ říká Klára Pačesová z tiskového oddělení České spořitelny.