Jak podnikat v zemích Evropské unie

Podnikání za hranicemi má své výhody a nevýhody, jako podnikání samotné. Výhodou je samozřejmě větší trh a odbyt, což je aktuální především pro velké firmy v malé zemi (podobně jako v Nizozemí, Belgii nebo třeba v Portugalsku). Ti, kteří pochopili, že v podnikání neexistuje stagnace, že firma jde buď dopředu, nebo postupně krachuje, vědí, co znamená rozšíření odbytu.

Nesporné výhody to má i pro menší firmy nebo řemeslníky. A právě řemeslníci často dokáží vyprodukovat velmi kvalitní a nápadité věci, o které je velký zájem v západních zemích. Přitom se pořád ještě mohou opřít o levnější pracovní sílu, než je v Evropské unii, o levnější nájmy (stává se módou, že se zahraniční firmy stěhují do Čech, aby ušetřily nájem, a to i po odečtu za mezinárodní komunikaci a cestování.), suroviny a především o tradiční českou všestrannost, která je u českých zaměstnanců v zahraničí pověstná a velice ceněná.

Existují však i nevýhody a tou největší je doposud neschválený zákon o vnitřním trhu v Evropské unii, který by vymezoval stejná práva i povinnosti všem členským zemím, zajišťoval jednotná práva spotřebitelů a mimo to podporoval mezinárodní obchod, v důsledku čeho by se EU stala na světovém trhu konkurence-schopnější . Ale do doby, než vyjde v platnost, k čemuž se zavázalo britské předsednictví, existují i doposud platné stanovy upravující vnitřní obchodu v EU.

Další překážkou by mohla být starší západní tržní ekonomika, která je přece jen pospolitější, pružnější a v níž jsou služby mnohem provázanější než u nás, ale šikovný český člověk s otevřenýma očima a dobrým pozorovacím talentem se v novém prostředí rychle rozkouká a jistě najde i možnost jak tento systém zužitkovat.

V čem podnikat?

Směrnice pro strategii vnitřního trhu vyjímá prozatím některé oblasti služeb (bankovnictví, telekomunikace apod.), nicméně je mnoho možností a variant. Abych byla konkrétní tak například maloobchod, velkoobchod, konzultační služby, právní a daňové poradenství, služby v oblasti realit a stavebnictví, dále pak služby cestovních kanceláří, bezpečnostní služby či služby péče o zdraví a osobní asistenční služby v domácnostech apod. Čili je z čeho vybírat.

ŠVARCSYSTÉM – ÚČINNÝ, GENIÁLNÍ,

Konkrétní rady, jak začít

Forem jak podnikat v zemích EU, je více a záleží na vás, jaký způsob zvolíte. Nejjednouší je poskytovat přeshraniční služby. To znamená, že firma se sídlem na našem území nabízí své služby v zahraničí. V tomto směru mají mnohé firmy u nás již několikaleté zkušenosti (stavebnictví, montáže apod.). K poskytování služeb ve státech EU je nutné uznání kvalifikace nebo praxe v daném oboru. V takovém případě se obraťte na ministerstvo průmyslu a obchodu, na webových stránkách www.mpo.cz se dozvíte mnoho užitečných informací, kde vám písemně potvrdí jak kvalifikaci i praxi v oboru. Každá země má svá pravidla i obory, ve kterých je možné na jejím území poskytovat služby konkrétním zemím se budeme věnovat v dalších dílech našeho seriálu.

Co se založení pobočky v zemích EU týče, platí i tady co země, to jiná pravidla a dokonce i jiné formy podnikání. Obecně nejjednoduší založit firmu bývá v Anglii a velmi dlouhou dobu na schválení můžeme očekávat například v Řecku. Pokud se rozhodnete jakkoli podnikatelsky působit v zemích EU, nenechte se odradit závalem informací a raději zavolejte na informační linku EU 800 200 200. Sluchátko s vámi bude hovořit nejen česky, ale hlavně srozumitelně. Pracovníci na této lince velmi ochotně poradí a provedou vás krok za krokem specifickými požadavky jednotlivých zemí. A jestli chcete vědět i něco navíc o tom, jací lidé v které zemi žijí, jak se na nás dívají a jak se liší jejich podnikání od našeho, nezapomeňte číst pokračování našeho seriálu Nebojme se Unie, kde se už v příštím čísle budeme věnovat Nizozemí.

Petra Košulanová

