Odborník radí, jak se vyznat v pojistných háčcích a ochránit majetek

Banky se v dnešní době předhánějí v nabídkách hypoték a majitelé bytů si mnou ruce nad nízkými úrokovými sazbami. Kromě vysněného bydlení by ale neměli zapomínat na jeho ochranu. Proto je dobré zamyslet se nad pojištěním nemovitosti, domácnosti a pojištěním odpovědnosti.

Pro jednoduché odlišení prvních dvou typů pojištění se používá pěkné přirovnání převráceného domku. Vše, co z něho vypadne, patří do pojištění domácnosti. Vše, co drží, patří k nemovitosti, tedy nejen stěny, podlahy, okapy či střecha, ale i přišroubovaná kuchyňská linka nebo vestavěné skříně. Jaké další otázky trápí uživatele pojistek?



1. Pojištění nemovitosti a domácnosti

Otázka: Kolik zaplatím za základní pojištění malého domu?

Odpověď: Roční pojistné se v průměru pohybuje mezi 2 až 4 tisíci korun za rok. Na internetu lze využít on-line pojištění a zkusit si zadat konkrétní parametry nemovitosti. Zjistíte tak bližší cenu. Cena pojištění se navíc odvíjí také od umístění nemovitosti, povodňové zóny, rozsahu pojištění.

Otázka: Má smysl pojistit si byt, když už je pojištění v rámci domu?

Odpověď: Máte pravdu, byt bývá obvykle pojištěn už v rámci celého bytového domu. Může se ale stát, že bude celý dům podpojištěn, nebo parametry zajištění nastaveny nedostatečně k možným rizikům. Jestliže chcete mít jistotu, že je byt dobře ochráněn, může se vlastní pojistka bytu vyplatit. Pojištění domácnosti je třeba vždy sjednat individuálně podle její reálné hodnoty a vašich požadavků.

Otázka: Dal jsem si na okna folii proti rozbití a také mříže. Mohu dostat slevu na pojistném? V jakých dalších případech mohu žádat o slevu?

Odpověď: O slevu můžete žádat pro riziko odcizení a vandalismu, na jiné ale nemá tato úprava vliv. K technické ochraně nemovitosti patří například také bezpečností žaluzie, nebo mříže. Objekt lze zabezpečit elektronickým zabezpečovacím systémem s připojením na pult centralizované ochrany. I za tyto prvky lze získat slevu, většinou se pohybuje kolem 5 procent. Největší slevy lze dostat za délku bezeškodního průběhu, nebo jde o obchodní slevu pojištění přímo od zprostředkovatele.

Otázka: Bydlím v družstevním bytě. Na co se vztahuje pojištění nemovitosti?

Odpověď: Družstevní vlastnictví znamená, že nejste vlastníkem bytové jednotky, ale jen spolupodílníkem družstva. V takovém případě se vyplatí mít pojištěnou domácnost a stavební součásti, doplněné odpovědnostním pojištěním v běžném životě. Také se vyplatí vyžádat si pojistnou smlouvu na dům od družstva, abyste si pojištění ověřili a zjistili i podmínky.

Otázka: Jak si pojistit pronajatý byt na škody, které by způsobil nájemník?

Odpověď: Vyplatí se mít v nájemní smlouvě zakotvenou podmínku plné odpovědnosti za pronajaté věci, které jsou ve smlouvě přímo vyjmenovány. Jestliže to není možné, pak by měl mít pronajímatel pojištěnou domácnost na základní rizika. Po nájemci je dobré požadovat alespoň pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě, pokud by způsobil škodu třetím osobám, tedy sousedům. Vybavení domácnosti, které patří nájemci, si může pojistit on sám.

Otázka: Jak mohu zrušit pojištění domu, který jsme v prosinci 2015 prodali?

Odpověď: Stačí navštívit pojišťovnu a předložit platnou kupní smlouvu. Pojišťovna ukončí pojištění ke dni doručení dokumentu o změně vlastnictví. Lze o ni požádat i zpětně, pak by vám instituce vrátila nespotřebované pojistné k datu právního účinku změny vlastnictví, tedy vkladem do katastru nemovitostí, ve vašem případě je to prosinec 2015. Záleží ale na pojistných podmínkách pojišťovny, této variantě nemusí vyhovět automaticky.

Otázka: Co se stane, když ten, na něhož byla sjednána pojistka domácnosti, zemře? Mohou členové domácnosti toto pojištění dál využívat?

Odpověď: Je třeba událost co nejdříve nahlásit pojišťovně, popřípadě se domluvit se svým poradcem. V případě pojistné události by totiž mohla odmítnout uhradit škodu.

K datu nahlášení úmrtní pojišťovna ukončí pojistnou smlouvu, a to i mimo její výročí. Pak si lze sjednat smlouvu novou. Častější je ale situace, kdy pojistník je zároveň i majitelem nemovitosti. Pak je třeba vydržet do vyřešení pozůstalosti, a poté nemovitost nově pojistit.

Změnu se vyplatí neodkládat. Pojistník je klíčová osoba, například pouze on může dělat změny ve smlouvě, pokud nezplnomocnil osobu jinou. Po několika letech se navíc může snadno stát, že smlouva už neodpovídá současným standardům a domácnost či nemovitost tak může být podpojištěna. Znamená to, že pokud by došlo k pojistné události, pojišťovna by nezaplatila celou hodnotu nemovitosti či domácnosti, ale krátila by plnění poměrem podpojištění. Ceny nemovitostí rostou v průměru tříprocentním tempem za rok. Ideální je proto aktualizovat smlouvu každý pět let.

2. Pojištění odpovědnosti

Otázka: Mám si u své nemovitosti pořizovat pojištění odpovědnosti?

Odpověď: Určitě se vyplatí. Jestliže někomu jinému způsobíte škodu na zdraví, majetku, nebo škodu finanční, máte povinnost ji nahradit. Taková situace může nastat velmi snadno. Nejen že můžete v domě něco poškodit, například vytopit souseda pod vámi, navíc můžete i omylem někomu ublížit, například na schodech. Pokud si dotyčný rozbije hlavu a přitom si navíc poškodí oblečení, vznikne mu škoda na zdraví a na věci. Jestliže kvůli léčbě bude muset zrušit dovolenou, dojde stornem zájezdu i k finanční újmě. Veškeré náklady pak může poškozený vymáhat.

Nový občanský zákoník navíc neuvádí limity takových náhrad a zkoumá se, jak velká újma konkrétní osobě vznikla, a ta musí být kompenzována. V těchto případech vás chrání pojištění odpovědnosti, které se může vztahovat na všechny členy domácnosti, a to nejen na území Česka, ale i v zahraničí.

Otázka: Pokud mě vytopí sousedi nade mnou, z čí pojistky se hradí škoda? A co když soused nebude mít pojistku?

Odpověď: Soused by měl pro tyto případy využít pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě. Škoda pravděpodobně vznikla jeho nedbalostí, kdy mu přetekla vana nebo mohl být odvod vody z pračky chybně umístěn do odpadu, či došlo k přiskřípnutí hadice, která následně praskla aj. Je to ta lepší varianta. Většina pojišťoven totiž nenabízí možnost pojistit si domácnost proti vytopení sousedem. Škodu pak musíte vymáhat po viníkovi. Ideální je vědět, kdo bydlí nad vámi, a zda je pojištěn. Jestliže není, pak byste musel vymáhat náhradu soudně. Vyplatí se proto také myslet na dobré pojištění domácnosti a stavebních součástí, které umožňují krytí i pro uvedený případ.

Otázka: Vztahuje se pojištění odpovědnosti také na partnerku a na děti? A mohu je mít, i když byt, ve kterém žijeme, není náš?

Odpověď: Situace je trochu složitější. Pojištění odpovědnosti se vztahuje na osoby žijící ve společné domácnosti. To znamená, že musejí mít stejné bydliště, respektive místo pojištění, jako pojištěná osoba. Jestliže mají jiné, pak každý musí mít svou vlastní smlouvu. Děti jsou pak pojištěny s partnerem, s nímž mají uvedeno společné bydliště. Vlastníkem nemovitosti být nemusíte. Existují navíc také taková pojištění odpovědnosti, která umějí krýt více míst bydlení najednou.

3. Potkala mě nehoda a pojišťovna odmítla

Otázka: Máme pojištění nemovitosti i domácnosti. Před několika dny praskl ventil u kotle na topení a celý sklep se zalil vodou. Zrovna mrzlo, přišli jsme tak o tři radiátory. Celý týden jsme nemohli topit, dokud nepřišli topenáři, v domě bylo jen pět stupňů. Nízká teplota zničila mrazničku. Uplatnili jsme obě pojištění, můžeme požadovat náhradu i za mrazničku?

Odpověď: Ano, ale tato následná škoda musí byt pojištěním kryta. Pokud mraznička nestála přímo ve vodě, nebo nebylo-li přerušeno vedení elektrické části motoru, pak z pojištění náhradu nejspíš nebudete moci čerpat. V pojistných podmínkách bývá uvedeno, že při havárii je třeba zajistit, aby nedošlo k dalším škodám. Znamená to odpojit elektrická zařízení, vypnout plyn aj., což se ve vašem případě nestalo.

Otázka: Bydlím v nájmu a mám pojištění. Poškodila jsem kuchyňskou linku a požádala pojišťovnu o proplacení. Ta se ale zdráhá uznat škodu s tím, že by měl škodnou událost uplatnit majitel bytu. Ten má byt také pojištěný. Škodu nahlásil, ale pojišťovna plnění také neuznává, protože v bytě nebydlí, a proto si škodu nemohl způsobit sám. Jaké je řešení?

Odpověď: Závisí na typu škody, a zda je vůbec v nějaké smlouvě takové riziko pojištěno. Jestliže jste ale poničila linku majitele bytu, pak po vás může vymáhat škodu a lze tak využít vaše pojištění odpovědnosti, pokud kryje věci pronajaté a k poškození došlo nedbalostí, nikoli běžným opotřebováním a užíváním.

Pokud má majitel domácnost (resp. stavební součásti) pojištěnou a v nájemní smlouvě máte uvedeno, že vám konkrétní součásti rovněž pronajímá, pak by mělo být plnění schůdné, ale samozřejmě jen na pojištěná rizika. Požádejte svoji pojišťovnu o přehodnocení, nebo se obraťte na svého finančního poradce. V rámci jeho mateřské společnosti bývají profesionálové, likvidátoři pojistných událostí, kteří dovedou zhodnotit, zda vás pojišťovna odmítla neprávem, a pomoci vám s nápravou.

Otázka: Mám byt v osobním vlastnictví v cihlovém domě. Celý dům je pojištěn bytovým družstvem a společenstvím vlastníků. Chtěl jsem si sjednat pojištění domácnosti, jelikož pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě již mám, ale bylo mi řečeno, že bych měl mít ještě pojištění nemovitosti, protože když mi praskne vodovodní trubka nebo hadička od WC, tak se nevztahuje ani jedno pojištění. K čemu je tedy pojištění nemovitosti? Je tolik potřebné?

Odpověď: Pokud bude vytopen váš byt vaším spotřebičem s prasklou hadicí, pak vůči sobě samému nemůžete uplatnit pojištění odpovědnosti. Jestliže přitom dojde k poškození vaší podlahy, vestavěné skříně aj., můžete využít pojištění stavebních součástí nebo pojištění nemovitosti, které lze uzavřít společně s pojištěním domácnosti. Odpovědnostní pojištění vás tedy chrání vůči při škodách způsobených třetím osobám. Pojištění domácnosti a nemovitosti pak pro případy, kdy bude poškozen váš majetek.

Otázka: Po dodání a smontování kuchyňské linky došlo k úniku vody a vytopení sousedů (panelový dům). Jelikož vada hadičky nemohla být ze strany dodavatele kuchyňské linky jakkoliv předvídána a montáž proběhla korektně v požadované jakosti, není za způsobenou škodu odpovědna dodavatelská firma. Pojišťovna v tomto případě odmítá vyplatit pojistné se stanoviskem, že v případě pojištění odpovědnosti je dále vymezena skutečností, že pojištěný za újmu odpovídá.



Odpověď: Samotné vlastnictví čehokoliv ještě nezakládá povinnost majitele věci újmu nahradit, pokud tuto odpovědnost nemá. Tedy jinými slovy, pokud nahodile praskne voda, je možno, že pojišťovna nevyplatí způsobenou újmu druhým, protože jste újmu nezpůsobili vy konkrétně a vlastnictví, což je pro mě novinka, ještě neznamená odpovědnost.

V případě, kdy není zřejmé přímé zavinění, má pojišťovna právo odmítnout pojistné plnění z odpovědnostního pojištění. Je však sporadické, zda došlo k nahodilému úniku vody. Pokud by instalace kuchyňské linky nebyla provedena, lze předpokládat, že by ani voda nezačala unikat. Velmi pravděpodobně došlo k chybné montáži přívodu vody a instalující firma mohla tuto škodu plnit ze svého odpovědnostního pojištění.

Pokud by voda začala unikat z jiných míst, než byla prováděna montáž, pak by jednotlivé poškozené domácnosti uplatňovaly škodu z nemovitostního pojištění, kde je zpravidla únik vody pojištěn. V takových případech je velmi důležité prozkoumat příčiny škody a správně pojistnou událost nahlásit.