Jak pomáhá projekt "Dokážu to?"

Projekt nabízí kursy osobnostní a sociální výchovy, na které se mohou dobrovolně a zdarma přihlásit jak čerství absolventi pedagogických škol, tak ředitelé, jejich zástupci, manažeři, školní inspektoři, zástupci občanských sdružení, volného času i mimoškolních aktivit. Vzájemně propojený komplex programů organizuje zpravidla formou třídenních seminářů občanské sdružení AISIS. V roce 2000 se jich zúčastnilo bezmála 2000 pedagogů.

Co přináší pedagogům



"Otevíráme jiný pohled na práci s dětmi," uvádí ředitel projektu Ivo Jupa. "Vzděláváme dospělé kantory, aby předali dětem odpovědnost a svobodné rozhodování, a věnujeme se dětem, aby je uměly přijmout. Učitele a žáka vidíme jako rovnocenné partnery, přičemž pedagog nesmí ztratit svou autoritu." Lektoři seznamují účastníky kursů s metodami, jak začlenit osobnostní a sociální výchovu do praxe, jak lépe komunikovat s dětmi, jak předávat informace zábavnými a efektivními metodami, jak prezentovat sebe sama, vést pracovní dílnu nebo přitáhnout děti k netradičním sportům. "V praktických ukázkách si učitelé všechno vyzkoušejí a skutečně prožijí, dáváme důraz na sebereflexi každého zúčastněného," říká Petr Vinš z týmu organizátorů. "Jedním z programů je i jedinečné letní setkání několika set pedagogů, rodičů a dětí v jižních Čechách, kde mimo jiné proběhne týmová příprava společných akcí pro školu a rodiče či semináře určené speciálně pro školské inspektory. Je výhodou, že si všichni zúčastnění mohou po večerech vyměňovat názory a konzultovat mezi sebou zážitky." Pobyty ve špičkově vybavených školicích zařízeních probíhají ve skupinách. Interaktivními metodami zajišťují výuku vybraní lektoři, kteří jsou mistry ve svém oboru. Mnozí z nich začínali jako účastníci základních kursů. "Absolvovala jsem semináře projektu jako jedna z prvních a musím říci, že se mi to velmi osvědčilo v hodinách češtiny, dějepisu i občanské nauky, které učím. Navíc se mi před očima změnili dva žáci ze sedmé třídy, ze kterých jsem neměla žádnou radost. Byli prospěchově slabí a výrazně kázeňsky problémoví. Musím přiznat, že mě samotnou překvapilo, jak se zlepšili v prospěchu i ve vztahu ke kolektivu," svěřuje se Zdeňka Tuzarová, učitelka ze 4. základní školy v Kladně.



Co přináší dětem



Šanci, že budou vyrůstat jako osobnosti v kolektivu, v němž se budou vzájemně uznávat a spolupracovat. Budou se umět spolehnout samy na sebe, budou ochotny riskovat, přijmout a poskytnout pomoc, bude je zajímat svět kolem nich a místo toho, aby se bály zeptat, budou umět řešit problémy a diskutovat. Podle výzkumů agentury STEM/MARK je více než polovina rodičů dětí, které učili absolventi seminářů "Dokážu to?", přesvědčena o tom, že u jejich dětí došlo k osvojení potřebných schopností a dovedností. Třetina rodičů zaznamenala v chování svého dítěte změny, které souvisí s jeho účastí v projektu. 60 procent rodičů tvrdí, že se účast dítěte v projektu příznivě promítla do celkové situace v rodině.



V čem je výjimečný



Nabízí promyšlený systém vzájemně propojitelných seminářů, ve kterých se zájemci s předstihem zabývají tématy, jež patří do základní výbavy vzdělaného Evropana. Snaží se, aby vztahy uvnitř školy směřovaly k tvořivému společenství. "Učitelé se vrátí v neděli ze semináře a v pondělí už mohou své poznatky uplatnit ve třídě. Příprava na interaktivní hodinu je samozřejmě náročnější a vyžaduje více času a také je z počátku těžší navyknout děti na jiný přístup, ale pozdější výsledky stojí za to," potvrzuje Petr Vinš. Obě strany se seznamují s efektivními náměty pro účinnější komunikaci a učitelé se naučí různé způsoby diagnostiky, díky nimž dokážou odkrývat a řešit problémy dětí. Soustředí se i na zdravý životní styl a duševní zdraví. V projektu jde o rozvoj osobností, o navazování nových kontaktů a zkušeností. Ředitelé škol si zase přinášejí manažerské dovednosti, znalosti k prosazování změn a řízení týmů ve svých školách. "Začínali jsme v roce 1998 a do roku 2000 oslovili 1260 škol. V prvních třech letech jsme vyškolili přes 1400 účastníků," počítá Ivo Jupa.



Jak se přihlásit?



Na semináře projektu "Dokážu to?" se mohou přihlásit i ti, jejichž školy zatím nebyly osloveny, a to buď písemně, nebo prostřednictvím webové stránky nejpozději patnáct dní před zahájením akce. Zájemci si mohou rezervovat místo u regionálního koordinátora nebo přímo v AISIS, když vyplní písemnou přihlášku. Většina kursů osobnostní a sociální výchovy je zdarma, potvrzená přihláška zaručuje přijetí do kursu.



Kde nás najdete?



Občanské sdružení AISIS Gorkého 499, 272 01 Kladno Tel/fax: 0312 625 818 e-mail: aisis@aisis.cz www.doto.cz



Výběr kursů určených pro širokou pedagogickou veřejnost



Osobnostní a sociální výchova: Zámek Zahrádky - 27.-29. 4 Hotel Tatra - 4.-6. 5. Zámek Nečtiny - 11.-13. 5. Hotel Adamantino - 25.-27. 5. CMC Čelákovice - 1.-3. 6. Střelské Hoštice - 2.-4. 7., 9.-11. 7., 12.-14. 7. Hotel Adamantino - 21.-23. 9. Hotel Tatra - 28.-30. 9. Hotel Devět skal - 19.-21. 10.



Humanitní předměty: CMC Čelákovice - 4.-6. 5.



Přírodní vědy: CMC Čelákovice - 8.-10. 6.



Učení pro Evropu: CMC Čelákovice - 20.-22. 4.



Manažer vzdělávání: CMC Čelákovice - 30. 5.-1. 6. Střelské Hoštice - 2.-4. 7. Hotel Skalský dvůr - 19.-21. 9.



Týmová spolupráce: Hotel Doubravka - 8.-10. 6., 28.-30. 9., 12.-14. 10.