Jak pomáhat lidem po telefonu

Mimořádnou schopnost naslouchat a vcítit se do situace potřebného vyžaduje práce na linkách důvěry. Lidé, kteří se problémy druhých profesionálně zabývají a na těchto linkách, buď všeobecných, nebo specializovaných (mimo jiné Linka bezpečí pro děti a mládež, linka AIDS-pomoc), pracují, musí ovládat kromě odborných znalostí umění křehké mezilidské komunikace. Odborně a citlivě vedený telefonický rozhovor může být základním stupněm pomoci pro člověka ve složité životní situaci.Pro práci na linkách důvěry není zpravidla požadováno vysokoškolské vzdělání. Stačí jakákoli střední škola a odborný výcvik nebo školení. Výcvikové kursy dělají buď krizová centra sama, nebo odborné firmy. Podle odborníků není pro práci na těchto linkách zapotřebí ani úzce specializované vzdělání. "Osvědčují se nám i lidé z odlišných profesí. Zájemce může být odborně vzdělán a vyškolen, ale schopnost naslouchat, a ta je pro toto povolání nejdůležitější, mít nemusí," říká Zuzana Baudyšová, ředitelka Nadace Naše dítě, provozující Linku bezpečí pro děti.Na Lince bezpečí pracuje kromě týmu kmenových zaměstnanců okolo stovky externích pracovníků obsluhujících ve střídavém provozu deset krizových linek, které jsou k dispozici 24 hodin denně. Tito konzultanti musí projít speciálním výcvikovým kursem. "Zájem o tuto práci je poměrně velký. V letošním roce jsme uspořádali již dva běhy kursu a do konce roku plánujeme ještě jeden," uvádí Kamila Pavlíková, vedoucí výcviku a supervize Linky bezpečí. Do kursů nastupuje okolo třiceti lidí. Ti absolvují teoretickou část výuky - přednášky a semináře obsahující odborná témata, se kterými budou nejčastěji přicházet do styku, například duševní krize, vybrané otázky z dětské psychopatologie, problematika týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí a problémy komunikace v rodině. V praktické části si na modelových situacích vyzkoušejí schopnost vést telefonický rozhovor, který může trvat několik minut, ale i déle než hodinu. Jsou proškoleni v ovládání počítačového programu, protože údaje o voláních jsou evidovány. Poté musí absolvovat určitý počet hodin práce na krizovém telefonu pod odborným vedením zkušenějších kolegů. Zhruba během dvou měsíců je možné zvládnout celkový výcvik a začít pracovat samostatně. To znamená podle závažnosti situace zvolit odpovídající stupeň řešení problému. Pro mimořádné nároky na psychiku výcvik ukončí zpravidla pouze polovina frekventantů. "Pro práci na krizových linkách je nutný stálý přísun nových informací. U nás existuje systém následného vzdělávání konzultantů v podobě seminářů, přednášek a krátkodobých terapeutických výcviků. Ty jsou bodově ohodnoceny a jejich absolvování umožňuje další profesní postup," vysvětluje Kamila Pavlíková. "První místo co do četnosti zaujímají v telefonátech dětí a dospívajících problematické a konfliktní rodinné vztahy. Do této kategorie kromě přehnané přísnosti či nepochopení rodičů spadají rovněž závažné problémy týkající se rozvodů. Do kategorie patologických rodinných vztahů patří i týrání, sexuální zneužívání a zanedbávání dětí," upřesňuje Zuzana Baudyšová.Linku důvěry provozuje také Česká společnost AIDS pomoc. "Pro provoz a obsluhu linky provádějí školení naši vlastní odborníci a lékaři v rámci několika konzultací. Nemáme žádné speciální požadavky. Na naší lince důvěry pracují i lidé HIV pozitivní, kteří využívají vlastních zkušeností z průběhu nemoci. Pokud si s nějakým problémem nevíme rady, dáme klientovi kontakt na odborníka," říká Miroslav Hlavatý z linky důvěry AIDS pomoc. Linka zatím nemá nepřetržitý provoz, její běh zajišťuje zdarma asi dvanáct lidí v každodenních směnách. "Snažíme se sehnat dost peněz na provoz takzvané nulaosmistovky - bezplatné linky pro celou republiku," dodává Miroslav Hlavatý.Linka důvěry RIAPS pracuje nonstop. Zájemce o práci musí mít minimálně středoškolské vzdělání. Podmínkou pro přijetí pracovníka linky důvěry je absolvování výcviku telefonické krizové intervence. Ten provádí například sdružení Remedium. "Po získání osvědčení musí zájemce projít osobním pohovorem. Dalším krokem je absolvování takzvaných náslechů (poslouchání hovorů vedených zkušeným odborníkem na druhých sluchátkách) a následné vedení hovorů pod dozorem odborníka," doplňuje Daniel Krejcar, vedoucí linky důvěry RIAPS.