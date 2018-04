Jak poplatky ovlivní výkonnost fondů?

KB jako ČSOB

Před týdnem jsme také informovali o vzniku ČSOB Asset Management Group, která sdružuje veškeré investiční aktivity v ČSOB. K podobnému kroku přistoupila i Komerční banka. Správu majetku Penzijního fondu Komerční banky (PFKB), objemem druhého největšího penzijního fondu v ČR, převzala Investiční kapitálová společnost KB, a to s účinností od 1. července 2002. Majetek pod správou IKS KB tak dosáhl 28,97 mld. Kč. Majetek pod správou PFKB dosahuje bezmála 8 mld. Kč, což mu zajišťuje 15%-ní podíl na trhu penzijních fondů v ČR.

Jak vám poplatky sníží výnosy?

V minulém komentáři jsme vám slíbili přehled poplatků u podílových fondů. Jelikož s akciovými fondy to jde stále z kopce a čeští investoři jsou tak jako tak konzervativní, budeme se věnovat výkonnosti a poplatkům fondů peněžního trhu a dluhopisovým fondům denominovaných v českých korunách. Jejich výkonnost není totiž tak vysoká, abychom mohli zanedbávat vliv poplatků na výslednou výkonnost fondů. Jak ukazují následující tabulky, k poplatkům se vždy vyplatí přihlédnout. I velmi úspěšný fond se tak může ocitnout místo na vrcholu uprostřed pole.

Fondy peněžního trhu

Název fondu Výkonnost od poč. roku Celkové poplatky Konečná výkonnost Akro Obligace -7,33 2,0 -9,33 ČSOB Český pen. trh 1,33 1,75 -0,42 ABN Amro Interest Growth Fund - CZK 2,33 2 0,33 1. IN Peněžního trhu 0,98 0,0 0,98 ČPI Peněžní 1,44 0,5 0,99 Živnobanka- Sporokonto 2,28 1,0 1,28 J&T Perspektiva - P 2,41 1,0 1,28 ING Peněžního trhu 1,96 0,5 1,46 ISČS Merkur 1,51 0,0 1,51 KBC Multicash ČSOB CZK 2,53 1,0 1,53 ISČS Sporoinvest 1,6 0,0 1,6 Citicorp Peněžního trhu 1,99 0,0 1,99 ČSOB Výnosový 2,2 0,0 2,2 IKS Peněžní trh 2,39 0,0 2,39

Zdroj: UNIS ČR, Fincentrum

Pozn.: Všechny údaje jsou udávány v %

Celkové poplatky jsou počítány jako součet vstupního, výstupního a poloviny správcovského poplatku (jedná se o přibližně půlroční investici).

Tabulka jen potvrzuje, že dobrá výkonnost fondu ještě nezajišťuje dobré reálné zhodnocení. Nejextrémnějším případem je fond ABN Amro, který je zatížen vyššími poplatky. Naopak z nízkých poplatků těží ČSOB Výnosový. Ten si nižší poplatky může dovolit díky tomu, že je zaměřen na institucionální investory a obchoduje tak s většími objemy, které jsou zatíženy nižšími poplatky.

Dluhopisové fondy

Název Roční výkonnost Celkové poplatky Konečná výkonnost IKS Plus bondový -2,96 2,0 -4,96 ČSOB Český dluhopisový 5,15 3,0 2,15 ABN Amro Czech Crown 5,27 3,0 2,27 Newton Konzervativní 5,20 1,0 4,2 IKS Dluhopisový 5,96 1,0 4,96 ISČS Bondinvest 7,53 1,0 6,53 ISČS Sporobond 7,04 0,0 7,04 ING Český fond obligací 10,63 1,9 8,73 1.IN Dluhopisový fond 9,07 0,0 9,07 KBC Renta Czechrenta 12,47 2,0 10,47

Zdroj: UNIS ČR, Fincentrum

Pozn.: Všechny údaje jsou udávány v %

I dluhopisové fondy jsou ovlivněny poplatky, jejich vliv je však menší než u fondů peněžního trhu. To je dáno jejich vyšší volatilitou. Fondy s vynikající výkonností se tak dokáží udržet na horních místech i přes vyšší poplatky.

Obchodování podle UNISu

Prázdniny neprázdniny, do fondů stále přitékají nové investice. V uplynulém týdnu to bylo dalších 671 milionů korun. Pokud budou investice pokračovat tímto tempem a přidá se k nim ještě otevírání investičních fondů, mohl by majetek spravovaný otevřenými podílovými fondy v UNISu přesáhnout v prvním čtvrtletí příštího roku hranici 100 miliard korun. Akciové trhy se nadále potýkají s poklesy, ale v uplynulém týdnu se s tím mnohé dokázaly vypořádat. Na zápornou výkonnost kvůli sílící koruně dal v tomto týdnu zapomenout ISČS Trendbond, který se tak z posledního vyhoupl na první místo. Stejně se vedlo i fondu Akro Obligace.

Druh fondu Nejlepší Nejhorší název fondu výsledek název fondu výsledek Čisté prodeje ČSOB Výnosový 348 mil. ČPI Korporátních dluh. -405 mil. ISČS Sporoinvest 239 mil. Newton YSE akcionářů -395 mil. IKS Peněžní trh 120 mil. Živnobanka - OF -273 mil. Akciové fondy Akro Eurotech 3,16% Akro Mezinárodní akciový -4,03% ČSOB Evropský akciový 1,87% ČPI Ropného a energetického prům. -3,35% ISČS Sporotrend 1,49% IKS Světových indexů -2,39% Dluhopisové fondy ISČS Trendbond 3,27% IKS Plus bondový -0,45% ČPI Korporátních dluhopisů 0,26% IKS Dluhopisový -0,36% 1. IN Dluhopisový 1,54% ČPI Státních dluhopisů -0,14% Fondy peněžního trhu Akro Obligace 1,60% ISČS Sporoinvest -0,05% 1. IN Peněžního trhu 0,21% IKS Peněžní trh -0,01% ČSOB Výnosový 0,07% ŽB Sporokonto 0,0% Fondy fondů IKS Fond fondů -0,51% ISČS Globaltrend FF -1,96% 1. IN Fond fondů -3,06% Smíšené fondy investAGe AG 2000 1,18% Newton Balancovaný -2,55% ISČS Sporomix 5 0,94% Newton YSE akcionářů -2,19% ISČS Sporomix 3 0,85% Newton Fond plus -1,80%

Zdroj: UNIS ČR