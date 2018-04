Jak postupovat při dopravní nehodě

V České republice

P okud při nehodě škoda na automobilech či jiných věcech překročí částku dvacet tisíc korun nebo jestliže je zraněn či usmrcen člověk, je třeba neprodleně ohlásit dopravní nehodu policii. Odhadnout škodu je někdy složité, pokud si není řidič její výší jistý, měl by rovněž přivolat policii, vyhne se tak následnému dohadování s pojišťovnou.

J estliže byla poškozena silnice, chodník, v důsledku nehody došlo k narušení životního prostředí nebo například elektrického či plynového vedení, byla poškozena telefonní budka či zastávka MHD, je třeba ihned informovat policii.

Ú častníci dopravní nehody by si měli navzájem sdělit jméno a bydliště, zapsat si státní poznávací značku, výrobní značku, typ a barvu vozidla, kterým byla škoda způsobena. Důležité je, aby poškozený zjistil pojišťovnu viníka a číslo jeho pojistné smlouvy. Dále by si měl zapsat i jména a adresy ostatních účastníků a svědků dopravní nehody.

V ozidla by se neměla před příjezdem policie nijak přemisťovat. Jestliže je však nutné například uvolnit silnici, musí účastníci vyznačit křídou nebo pískem, kde vozidla stála bezprostředně po nehodě.

Co je zelená karta? Doklad o povinném ručení potřebný při cestách do zahraničí. Pojišťovny ji vydávají automaticky při sjednání smlouvy, případně dodatečně doručí poštou nebo ji vystaví na požádání. Přímo na zelené kartě je uvedeno, ve kterých zemích platí, při cestě do států, kde ji neuznávají, je třeba uzavřít zvláštní pojistku. V yplatí se nakreslit plánek nehody nebo, pokud je to možné, situaci vyfotit.

P oškozený by se měl do patnácti dnů obrátit písemně na pojišťovnu viníka a žádat úhradu škody. Pokud se zatím neví, kdo nehodu způsobil, musí člověk nahlásit nehodu s tím, že o vině není rozhodnuto.

V iník musí neprodleně ohlásit nehodu své pojišťovně. Nejdříve stačí telefonicky, do patnácti dnů by však měl poslat písemné oznámení.



V zahraničí

Z ákladní pravidlo zní: vždy přivolat policii.

J ak přesně postupovat při nehodě v zahraničí, by měli poradit na telefonním čísle, které pojišťovny vydávají spolu se zelenou kartou. Pojišťovny by měly zároveň nabídnout asistenční služby. U některých jsou zdarma jako doplněk povinného ručení, jinde se za ně platí.

(1. díl seriálu o pojištění) Více ZDE . J e třeba zapsat jména a adresy účastníků nehody a svědků – pokud možno včetně čísel „zelených karet“, jména a adresy majitelů automobilů, státní poznávací značky vozidel ostatních účastníků, adresy pojišťoven účastníků a čísla dokladů o pojištění.