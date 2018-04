Příběh: Řemeslník shrábl peníze, pak zmizel. Jak se správně bránit

Jeho příběh začal koncem roku 2010. Plánoval přestavbu svého bytu v Opavě a známí mu doporučili šikovného řemeslníka. Došlo k dohodě, řemeslník pouze potřeboval zálohu na materiál. "Tím to ale bohužel skončilo, ten člověk si od nás vzal pětapadesát tisíc, nic neudělal, nepřišel, od té doby nebral telefony, prostě zmizel i s našimi penězi," rozhořčuje se Martin Slivka.

Podal proto trestní oznámení a také žalobu k soudu. Ten vyhrál. Pak podal návrh na vymožení dlužné částky a domníval se, že jde o návrh na exekuci. "Po půl roce jsem od soudu dostal vyjádření, že nebyl shledán žádný majetek dlužníka a pokud sami majetek dlužníka do deseti dnů neoznačíme, případ bude uzavřen," diví se okradený zákazník.

Pan Slivka si stěžoval na průtahy soudního vykonavatele a na jeho nečinnost, podle předsedy soudu ale k žádnému pochybení nedošlo a soudní vykonavatel postupoval správně.

Není návrh jako návrh

"Pan Slivka sice hovoří o exekuci, nicméně v tomto konkrétním případě nejde o exekuci, ale o návrh na nařízení výkonu rozhodnutí," zhodnotil problém advokát Pavel Nastis. Přestože oba tyto instituty, tedy návrh na nařízení výkonu rozhodnutí i návrh na nařízení exekuce, mají v podstatě stejný cíl, a to zpeněžení dlužníkova majetku pro uspokojení pohledávky věřitele, je v nich velký rozdíl.

"Vymáhání pohledávky výkonem rozhodnutí (tj. podáním návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí) je nevýhodné," upozornil advokát. Za prvé dluh vymáhá soud a za podání návrhu se platí soudní poplatek. "Navíc v návrhu je nutno přímo napsat, jaký majetek má být postižen, tedy například konkrétní nemovitost nebo konkrétní číslo bankovního účtu," upozornil Nastis.

Pokud se vám jako věřiteli nepodaří zjistit číslo účtu ani konkrétní majetek, máte prostě smůlu. Ale i pokud byste věděli o konkrétním majetku, museli byste podat na každou věc samostatný návrh. Tedy jeden návrh na číslo účtu, další návrh třeba na chatu v Čeladné, další návrh třeba na sbírku historických zbraní… Jenže za každý takovýto návrh musíte zaplatit soudní poplatek ve výši dvou procent z vymáhaného nároku.

Určitě výhodnější je vymáhat pohledávku exekučně. "V takovém případě totiž dluh vymáhá soudní exekutor, za podání návrhu na nařízení exekuce se neplatí žádný soudní poplatek a hlavně: exekutor může postihnout jakýkoli majetek dlužníka, dle svého vlastního uvážení," doporučil Nastis.

Navíc ke zjišťování majetku má exekutor jistě víc možností i zkušeností.

"Panu Slivkovi doporučuji, aby soudu navrhl zastavení výkonu rozhodnutí a následně po skončení řízení o výkon rozhodnutí podal návrh na nařízení exekuce," radí advokát. V takovém případě má naději, že se svých peněz dočká.

Jak postupovat správně

Nečekejte, že vám dlužník peníze vrátí a myslete na to, že obecná promlčecí doba je tříletá. Nejpozději do uplynutí promlčecí doby proto podejte k soudu návrh na vydání platebního rozkazu na dlužnou částku.

Pokud se dlužník proti platebnímu rozkazu neodvolá, platební rozkaz nabude právní moci. V případě podání odporu soud nařídí jednání, které skončí rozsudkem.

Po nabytí právní moci platebního rozkazu nebo rozsudku se můžete obrátit na kteréhokoli soudního exekutora. Jejich seznam včetně kontaktů najdete na webových stránkách Exekutorské komory České republiky.

Soudní exekutor vám může pomoci sepsat návrh na nařízení exekuce. Pokud to zvládnete, můžete si jej ale také napsat sami. Návrh na nařízení exekuce se podává u kteréhokoli soudního exekutora, kterého jste si vybrali. Za návrh se neplatí žádný soudní poplatek.

Návrh podejte nejpozději do deseti let od právní moci platebního rozkazu nebo rozsudku, potom se právo na vymáhání pohledávky promlčí. Soudní exekutor přezkoumá, zda návrh obsahuje všechny náležitosti, a pokud je vše v pořádku, požádá okresní soud, v jehož obvodu má dlužník bydliště, o pověření k provedení exekuce. Soud poté do patnácti dnů nařídí exekuci.

Soudní exekutor po vás může chtít zálohu na svou odměnu a náhradu hotových výdajů. Může se ale s vámi domluvit také tak, že po vás zálohu nebude požadovat a vy mu jeho odměnu (která vychází z vyhlášky) a veškeré výdaje zaplatíte až při skončení exekuce.