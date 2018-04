Jak postupovat při nenadálých událostech v zahraničí

A. Při onemocnění

V případě závažných zdravotních komplikací vyžadujících ambulantní ošetření nebo hospitalizaci je potřeba okamžitě kontaktovat asistenční společnost. Ta garantuje lékaři i dalším zdravotnickým zařízením proplacení nákladů spojených s poskytnutím potřebné zdravotní péče, případně s převozem pojištěného zpět do vlasti včetně odborného zdravotnického doprovodu. V akutních případech je možné se na lékaře obrátit přímo (úrazy, vysoké teploty). Ambulantní ošetření bude pacient hradit zpravidla v hotovosti či platební kartou a jsou mu proplacena až po návratu pojišťovnou.

Ve vlastním zájmu by neměl pacient přistupovat na vyšetření či léčbu nesouvisející s jeho zdravotními problémy. Je proto nutné uschovat originály lékařských nálezů, diagnóz, seznamů výkonů, účtů za ošetření i za léky, případně originály druhopisů těchto dokladů (s potvrzením toho, kdo převzal originály a případně provedl úhradu nákladů). Po návratu pacient předloží tyto doklady a na jejich základě proběhne vyrovnání mezi ním a pojišťovnou. Pokud nejde o komplikovaný případ, měl by klient dostat peníze na svůj účet do dvou týdnů.

B. Když způsobíte škodu

V případě způsobené škody na zdraví nebo majetku cizí osobě je nutné, abyste si od poškozeného vyžádali čestné prohlášení o výši a rozsahu škody, v případě škody na zdraví rovněž doklad o rozsahu poškození a případné výši náhrady zdravotních nákladů.

C. Při ztrátě a poškození zavazadel

Je třeba neprodleně oznámit škodu tomu, kdo za ztrátu (poškození) odpovídá (dopravci, uschovavateli), požadovat sepsání protokolu a uplatnit náhradu škody. V případě krádeže informovat policii a vyžadovat sepsání protokolu. Ten by měl obsahovat popis události, seznam zničených či odcizených věcí včetně vyčíslené škody. Pečlivě uschovejte všechny originály protokolů, dokladů a potvrzení o nákladech pro následné předání pojišťovně. Ta bude chtít vidět také doklady o pořízení pohřešovaných předmětů.