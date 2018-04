Jak postupovat při žádosti o důchod

1. Před zahájením vlastního důchodového řízení je nutné požádat o takzvané předstihové řízení. Provádí se „za zády“ budoucího důchodce, a to jeden až dva roky před datem, kdy by měl standardně odejít do penze. Týká se jeho zaměstnavatele či Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). Budoucí žadatel o důchod se díky němu dozví, jaké doby jeho pojištění jsou v České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) evidovány tak, aby si mohl včas opatřit doklady, kterými prokazuje chybějící dobu pojištění (zaměstnání).

2. Když zamýšlíte odejít do penze, musíte nejprve požádat o zahájení takzvaného řízení o přiznání dávky. Řízení se zahajuje na podkladě písemné žádosti na předepsaném tiskopise ČSSZ, a to pouze z podnětu budoucího penzisty. Tento dokument však za něj může sepsat na základě žádosti zaměstnavatel nebo OSSZ (v Praze PSSZ) a doručit ho ČSSZ ke konečnému rozhodnutí.

Doklady potřebné pro výpočet starobního důchodu

Občanský průkaz (u cizinců pas, popřípadě doklad o povolení k pobytu na území ČR)

Doklady o studiu, eventuálně učení (i neukončeném)

Evidenční list důchodového pojištění o posledním zaměstnání (předkládá organizace)

Doklady prokazující doby zaměstnání, popřípadě doby vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, které chybějí v předstihovém listu, je-li předstihový list při řízení o dávce důchodového pojištění k dispozici. Není-li k dispozici, předkládá pracovník doklady, které o svých předchozích zaměstnáních vlastní. Nemá-li žádné, uvede při sepisování žádosti údaje o dobách zaměstnání, které si pamatuje. ČSSZ potom vychází při rozhodování o dávce z podkladů, které jsou založeny v její centrální evidenci.

Muži - doklady o výkonu vojenské služby (civilní služby)

Ženy s dětmi - prohlášení o době osobní péče o děti a doklady rozhodné pro uznání výchovy dětí

Kde vám poradí

Okresní správy sociálního zabezpečení (Pražská správa sociálního zabezpečení)

Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5 Informační kancelář je otevřená každý všední den

telefonicky na lince call centra 257 062860-8

webové stránky www.cssz.cz