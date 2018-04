Jak postupovat při ztrátě karty

Před odjezdem na dovolenou se vyplatí zjistit, jak postupovat, když vám někdo ukradne kartu, ztratíte ji nebo ji spolkne bankomat. Platí jednoduché pravidlo - dříve než se vydáte pro pomoc na ambasádu, měli byste situaci začít řešit s bankou, která vám vede účet.



Kartu co nejdříve zablokujte

Telefonní spojení pro zablokování karty bývá uvedeno na kartičce, kterou klient dostává společně s platební kartou. „Doporučujeme klientům si toto číslo, které je k dosažení nonstop, uložit do mobilního telefonu,“ radí Marie Petrovová z Komerční banky.

Do telefonu je třeba nahlásit jméno, adresu a rodné číslo, ale často i číslo účtu. Proto je dobré mít ho zapsané při ruce. „Operátor se bude ptát i na číslo karty, ale tato informace nebývá povinná. Dotáže se také na poslední autorizované použití, aby mohl zkontrolovat, zda už s kartou někdo neoprávněný nemanipuloval,“ doplňuje Ivo Polišenský z Živnobanky. Některé banky zajímá i důvěrný údaj pro aktivaci karty, který si klient domluvil při jejím vydání. Většinou to bývá odpověď na otázku, která není vázána na všeobecné znalosti, například jak se jmenoval prastrýc z maminčiny strany křestním jménem. To proto, aby nějaký vtipálek nezablokoval funkční kartu jen tak z hloupého žertu.

Telefonní linky nejsou bezplatné. Cenu hovoru do Česka hradí volající. Programy, při kterých je poskytován bezplatný hovor, se týkají karet vyšší kvality, a tudíž vyšší ceny. Marie Petrovová dodává: „Při ztrátě nebo odcizení karty v zahraničí může klient také navštívit pobočku jakékoli banky, která je označena logem příslušné karetní asociace, například VISA nebo MasterCard, a tam vyplnit patřičný formulář.“

Banky nabízejí kromě blokace také takzvanou stoplistaci karty. U stoplistace je funkčnost karty znemožněna trvale a nevratně, když ji klient za dva dny najde pod hotelovou postelí, už se nedá nic dělat. Tento postup lze doporučit při prokazatelné krádeži. V případě blokace se jedná o dočasné pozastavení funkčnosti karty a banky po vašem návratu obvykle chtějí osobně potvrdit další postup. Zablokování karty poskytuje Živnobanka zdarma, ostatní ústavy stanovují poplatek, u obyčejných elektronických karet kolem 200 korun, embosované karty vyjdou dráž, kolem dvou tisíc. Levnější službu nabízí Česká spořitelna, kde blokace embosované karty vyjde na 500 korun.