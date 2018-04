První karta bývá zdarma



Zařizujete-li si běžný účet, můžete si většinou vybrat ze široké nabídky karet. Všechny banky nabízejí první vydání platební karty k běžnému účtu zdarma. Za její správu se v prvních dvou až třech letech neplatí nic, pak se poplatky pohybují okolo dvou set korun za rok. Rozhodnete-li se pro karty vyšší kvality, než je doporučována pro účet, budete si muset něco připlatit - za vydání i za správu, obvykle se požaduje i vyšší zůstatek na účtu.

Oblíbenou variantou, jak používat platební kartu, je zatím u nás několikrát do měsíce dojít do bankomatu vybrat peníze v hotovosti. Tím většinou používání karty končí. Už na tomto přístupu banky vydělávají. Za výběr hotovosti z bankomatu své banky platí klient až na výjimky několik korun, za návštěvu bankomatu jiné banky si většina bank účtuje ještě větší poplatky. Budete-li si vybírat banku podle toho, zda nabízí výběry z bankomatu zadarmo, můžete se přesto setkat s poplatkem za tuto službu. Banky ji většinou schovávají na výpisu z účtu za takzvané provedení účetní položky. Cena za tuto operaci se opět pohybuje v rozmezí dvou až šesti korun.

Jaký je názor odborníka? Zeptali jsme se Ladislava Hozáka, ředitele odboru platebních karet Komerční banky? Platit kartou je výhodné - úročené peníze na účtu jsou efektivnější a bezpečnější než v peněžence. Finanční prostředky klienta jsou prostřednictvím karty stále k dispozici i pro případ neočekávaných událostí či výhodných nákupů. S ohledem na existující poplatky za výběry hotovostí je pro klienta výhodnější platit kartou přímo v obchodě a snažit se bankomat využívat pouze v případě nezbytně nutném. Při používání karty je však potřeba dodržovat i určitá opatření - nesvěřovat ji spolu s PINem nikomu jinému a vést si pečlivý přehled o všech transakcích. Stejně tak je dobré vědět, kde hlásit ztrátu či krádež karty.

Je placení kartou výhodné?



Platební karta by však i podle svého názvu neměla jenom sloužit k získávání hotovosti, ale především k placení. Jsou samozřejmě místa, kde se svou kartou neuspějete a přijde na řadu hotovost, ale počet míst, kde lze platit kartou, se neustále zvyšuje. Všechny banky na českém trhu upozorňují na to, jak je placení kartou výhodné, že je zadarmo, a tudíž výhodnější než hotovost. Realita však může být jiná - problémem mohou být opět účetní položky. Většina bank si v počátcích i za placení kartou účtovala poplatky do pěti korun, dnes už by měla být tato služba zdarma.

Platba kartou však s sebou nese jedno riziko. Chcete-li si v bankomatu ověřit, jaký máte aktuální zůstatek, nemusí být lísteček z něj vždy spolehlivým údajem. Záleží totiž na tom, za jak dlouho obchodník zaúčtuje vaši platbu. V případě, že obchodník má stejný finanční ústav jako vy, projeví se vaše platba na účtu během dvou až tří dnů. Pokud si obchodník vede své konto u jiné banky než vy, může se to protáhnout i na týden. Jestliže nemáte dostatečný přehled o tom, kde a co jste platili, může se na účtu objevit záporný zůstatek, který, pokud jej nemáte povolen, je úročen až pětadvaceti procenty ročně.



Karty s pojištěním



Na co se často zapomíná, je i to, že platební karta v sobě může skrývat i pojištění. Základní typy karet, které nabízejí banky k běžným účtům, tento komfort sice neposkytují, případně jen v omezeném rozsahu. Kromě majitelů zlatých a business platebních kart je dobré si před cestou do zahraničí zjistit, jak široký je rozsah pojištění - to znamená, na co se pojištění vztahuje a proti čemu bude potřeba se připojistit.



Co je dobré vědět



1/ jak vysoký je poplatek za roční správu karty

2/ kolik se platí za výběr z vlastního a z cizích bankomatů

3/ i když je výběr z bankomatu zdarma, jestli si banka účtuje takzvanou účetní položku za pohyb na účtu



Jste spokojeni s vaší platební kartou nebo jste zjistili, že jste při jejím získání zapomněli na některé okolnosti, díky kterým vám teď typ vaší platební karty nevyhovuje?