Jak požádat o starobní důchod

co všechno potřebujete k žádosti o důchod - občanský průkaz

- všechny doklady o studiu (výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom), týká se to i nedokončeného studia

- informace o průběhu všech zaměstnání, tedy od kdy – do kdy a kde jste byli zaměstnáni

- všechna potvrzení úřadu práce o evidenci

- u mužů vojenská knížka, pokud byli na vojně

- u žen rodné listy všech vychovaných dětí