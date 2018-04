Jak poznat dobrého finančního poradce

Finanční poradce by měl být člověk, který se dokáže orientovat v nabídce pojistných, investičních a ostatních finančních produktů. Smyslem finančního poradenství by nemělo být pouhé doporučování finančních produktů, ale tvorba osobních finančních plánů, které jsou tvořeny jednotlivými produkty v oblasti pojištění, investic, spoření a případně i úvěrů. V oblasti finančního poradenství podobně jako v jiných oborech existují ti dobří a ti horší. Zaměřme se nejprve na povinnosti administrativního rázu, které musí každý finanční poradce předložit, jestliže je o to klientem požádán.

Zprostředkovatel x finanční poradce, nebo obojí

Jedním z pilířů komplexního osobního finančního plánu musí být pojištění. Co by měl finanční poradce v oblasti pojištění splňovat? Nahlédneme-li do zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, zjistíme, že zprostředkování pojištění je odbornou činností, která spočívá v předkládání návrhů na uzavření pojistných smluv a dalších přípravných a souvisejících činnostech. Zároveň takový zprostředkovatel svému klientovi pomáhá při správě pojištění a vyřizování případných nároků z pojistných smluv.

Jedná se o poměrně odbornou činnost a pokud vám poradce nabízí zprostředkování pojištění, měli byste ho vyzvat k předložení registrace v Registru pojišťovacích zprostředkovatelů, který vede Česká národní banka. V případě, že poradce registrován není, pojistný produkt vám nemůže zprostředkovat a ani vám nemůže poskytnout doprovodný servis.



Může vám sice poradit, který produkt nejlépe vyhovuje vašemu osobnímu finančnímu plánu, ale vy sami musíte jít do pojišťovny, kde uzavřete smlouvu. Z výše uvedeného vyplývá, že první otázka v oblasti pojištění na vašeho poradce by měla směřovat na to, zda je pojistným zprostředkovatelem, nebo nikoli. Odpoví-li ano, jeho nabídka služeb v oblasti pojištění je na odpovídající úrovni a může vás zastupovat vůči pojišťovně.

Investiční zprostředkovatel – zkontrolujte si ho opět v registru ČNB

Zhodnocování klientových volných finančních prostředků patří mezi základní pilíře osobního finančního plánu. Platí zde v podstatě analogická situace jako u pojišťovacích zprostředkovatelů. Finanční poradce se může stát investičním zprostředkovatelem, což je služba, která spočívá v přijímání a předávání pokynů k investičním cenným papírům a cenným papírům kolektivního investování.



K získání oprávnění investičního zprostředkovatele je nutné splnit podmínky České národní banky, která po splnění podmínek zanese licencovaného investičního zprostředkovatele do Registru investičních zprostředkovatelů. Ten je přístupný na internetových stránkách České národní banky. Sami si můžete ověřit, zda konkrétní finanční poradce je investičním zprostředkovatelem.

V žádném případě nedávejte poradci ani investičnímu zprostředkovateli peníze, které by měly být předmětem investice. Přestože se to dnes již snad nestává, tak nelze vyloučit nepoctivého člověka, který se z vás pod rouškou odborné služby pokusí vytáhnout peníze určené k investicím. Jde o jednoznačně protiprávní jednání a v praktickém životě si ani licencovaný zprostředkovatel nesmí od klienta vzít peníze k použití na investici. Role investičního zprostředkovatele spočívá v předání pokynu investičním institucím – v praxi nejčastěji investičním společnostem spravujícím otevřené podílové fondy.

Finanční poradenství – otevřeně placený nebo skrytě placený byznys

Kromě výše zmiňovaných zprostředkovatelských rolí působí finanční poradce i v oblasti produktů k tvorbě finančních rezerv (například penzijní připojištění) anebo v oblasti úvěrových produktů (hypotéky, úvěry ze stavebního spoření). Zprostředkování produktů a poradenství v této oblasti je předmětem úpravy živnostenského zákona a oprávnění konkrétního poradce najdete v živnostenském rejstříku.

Po řekněme administrativním proklepnutí poradce je velmi účelné se zeptat na způsob jeho odměny. Podobně jako v reálném životě není nic zadarmo a poradce na svých klientech chce vydělat peníze. V praxi v podstatě existují dva typy finančního poradenství – placené a neplacené. Pro klienta se samozřejmě musí zdát lepší to neplacené, avšak nemusí být celkovou výhrou. Co se za neplaceným poradenstvím skrývá?

Poradci, kteří poskytují neplacené poradenství, realizují své příjmy z provizí finančních institucí. Například zprostředkování životní pojistky u konkrétní pojišťovny vyústí v poměrně zajímavou provizi poradci. Nevýhodou této formy poradenství je samozřejmě tendence poradců upřednostňovat produkty s vysokou provizí nad produkty s provizí nízkou.

Vedle neplaceného poradenství stojí poradenství placené, kde klient dopředu ví, že například za sestavení osobního finančního plánu bude povinen zaplatit konkrétní sumu. Vlastní nasmlouvání produktů potom může jít jako zprostředkování přes poradce anebo může stát mimo tento model. U placeného poradenství je ze strany poradce bezpochyby menší nebezpečí, že bude upřednostňovat kvůli výhodnějším provizním systémům produkty na úkor pro klienta vhodnějších, ale finančními ústavy méně dotovaných produktů.

Závislost finančního poradce na jedné instituci

Na trhu existují poradci, kteří se holedbají přízviskem "nezávislý“. Nezávislostí se v tomto oboru rozumí to, že finanční poradce může zprostředkovat produkty dvou a více finančních institucí. Je vhodné si tuto otázku vyjasnit hned při úvodním rozhovoru, přičemž neznamená, že finanční poradce, který pracuje jen pro jednu instituci, automaticky nemusí být dobrý. Klient by ale měl vědět, že doporučované penzijní připojištění je z hlediska nabízených možností pouze jediné, avšak na trhu existuje dalších x produktů tohoto typu.

Kvalitní poradce – nejlépe se zeptat známých

Mezi finančními poradci panuje velmi silná konkurence a v podstatě i nevraživost. Každý se dnes dokáže prezentovat jako ten nejlepší a navíc jsou často ještě vyškoleni tréninky v oblasti prezentačních schopností.



Z toho důvodu doporučuji všem, kteří si chtějí najít seriózního poradce, aby se obrátili na dobré přátele, kteří již služeb nějakého poradce využívají. Kvalitní finanční poradenství totiž nejlépe prověřuje čas. Napálí-li poradce někoho nevýhodným produktem, určitě v blízké době dojde k narušení a ukončení vztahu klienta a poradce.



Seriózní poradce se pozná podle dlouhodobých vazeb se svými klienty. Jestliže se váš dobrý známý pochvalně vyjádří o konkrétném poradci a opře svůj argument například o pětiletou historii tohoto vztahu, pak si můžete být jisti, že jde o člověka budujícího si dlouhodobé vztahy s klienty opřené o kvalitní práci.