Kdy je užitečné mít finančního poradce a co od něj čekat

Mějte přehled v oblasti financí Jaké jsou aktuální nabídky v oblasti finančních produktů?

Ostatně, udělejte si malou inventuru a popravdě odpovězte: víte z hlavy, na jakou částku máte pojištěnu nemovitost? Případně jaké se k pojištění vážou asistenční služby? A tušíte, jestli už vám na stavebním spoření vznikl nárok na řádný úvěr? Většina lidí odpovědi nezná. Mnozí si ani nejsou jisti, jestli vlastně mají stavební spoření... Prostě zašli do banky, podepsali smlouvu, ale co v ní vlastně bylo?



Služby finančního poradce v takovém případě nejsou tak úplně od věci. Jen je třeba na počátku dobře vybírat a pak nastavit spolupráci tak, aby vyhovovala oběma stranám. A jak najít profesionála?

1. Dejte na doporučení

Jak funguje doporučení, asi všichni vědí: že někdo z vašich přátel, tedy lidí, se kterými máte společné zájmy, jste si něčím podobní, řešil svůj finanční problém a je s poradcem spokojen. A když sháníte takového člověka vy, doporučí vám jeho služby.

KDY ŘÍCT NE: Pozor, není doporučení jako doporučení. Když vám někdo zavolá s tím, že je poradce a že na vás dostal kontakt od vašeho společného známého pana Nováka, který byl s jeho službami nesmírně spokojen..., asi sami cítíte, že takové doporučení nemá valnou hodnotu. Takže klidně odpovězte, že nemáte zájem o služby ani čas na nezávaznou schůzku. Rozhodně to od vás není neslušné.

2. Rozmyslete si, kde se sejdete

Schůzka v pohodlí domova je argument, na který spousta lidí slyší. Napoprvé by však bylo lepší vážit cestu a sejít se u poradce v kanceláři. Zjistíte tak, že nějakou kancelář má, případně, že za ním stojí poradenská firma a jaká. A kdyby spolupráce nevyšla, nebudete mít pocit, že jste domů pustili cizího člověka.

KDY ŘÍCT NE: Když poradce na návštěvě u vás doma trvá, případně se chce scházet někde v restauraci. Tam asi své finance řešit neplánujete.

3. Dejte na své dojmy

Existuje všeobecný úzus, že montérkami finančního poradce je oblek. Když však někdo přijde na schůzku v džínách a košili, nemusí to znamenat, že to není odborník. Třeba jen nepodléhá konvencím. Ale celkově by poradce měl působit upraveně a neměl by si, i co se týče vizáže, na nic hrát.

Samotné jednání s poradcem by pro vás mělo být milé. Ideál je člověk, který dostatečně (ale ne zdlouhavě) odpoví na vaše dotazy tak, abyste mu opravdu rozuměli.

KDY ŘÍCT NE: Když je vám protějšek nesympatický. Nemusí to mít žádný racionální základ, s pocity toho moc nenaděláte. Přece nebudete řešit své peníze s někým, kdo vám nesedí...

4. Nechtějte nováčka samotáře

Dostat se do rukou finančnímu poradci, pro něhož jste prvním klientem, může být o nervy. Nezná zaběhané postupy, zapomene, že na smlouvě je potřeba podpis ještě vpravo nahoře... A to jsou drobnosti. Když však špatně nastaví sjednávané pojištění, může to být opravdový problém. Ptejte se tedy na zkušenosti. Ověřte si, že poradce naleznete v registru ČNB (třeba na adrese poradci-sobe.cz/cnb/). Ve výpisu najdete i datum registrace u ČNB, takže délku praxe si můžete snadno ověřit. Začátky jsou těžké a jak se má nováček vypracovat, když ho nikdo nechce? Solidní firmy na to mají postupy. Nové pracovníky na schůzky s klienty doprovázejí, nechávají je pracovat, ale pod dohledem. Takovému postupu se bránit nemusíte.

KDY ŘÍCT NE: Pokud zjistíte, že je poradce nejistý a o produktech toho víte málem víc než on, neodpovídá přímo, když se zeptáte na počet hypoték, které už zdárně vyřídil...

5. Začněte konkrétním problémem

Finanční poradci nejraději zpracovávají takzvaný kompletní finanční plán. Spočívá v tom, že s vámi proberou všechny vaše příjmy a výdaje, prohlédnou sjednané finanční produkty... a nastaví nové smlouvy, pojištění, spoření. Jenomže to od vás vyžaduje kompletní finanční striptýz. Chce se vám ho dělat před někým, koho vidíte poprvé v životě? Lepší je proto začít řešením jednoho konkrétního problému. Ostatně většina lidí přichází pro finanční radu, protože chce probrat určitou věc. Může to být třeba pojištění domácnosti. I tak o sobě budete muset hodně prozradit. A i poradce o sobě řekne dost: umí vám věci vysvětlit? Porovná více nabídek? Je ochotný?

KDY ŘÍCT NE: Vy chcete řešit domácnost a poradce vás okatě tlačí k životní pojistce.

6. Není kam spěchat

Ve vašem zájmu je, abyste všemu, co podepisujete, opravdu rozuměli. A dobří poradci vědí, že je to i v jejich zájmu, protože když smlouvě porozumíte a budete vědět proč ji chcete, nehrozí, že byste ji zrušili. Když smlouvu ukončíte, musí totiž poradce vrátit provizi. Mimochodem - pojistku můžete stornovat do osmi týdnů od uzavření.

KDY ŘÍCT NE: Když uslyšíte například větu „musíme vše sepsat ještě dnes, protože pojišťovna od příštího týdne zpřísňuje podmínky“.

7. Nenechte sebou manipulovat

Teorie praví, že dobrá práce se odmění sama. „Když poskytnu dobrou službu, klient to ocení a příště přijde opět za mnou,“ říkají poradci. Jenže v praxi je někdy třeba získat alespoň nějaké „body“ hned. Pak nastupují věty, které se vás snaží dotlačit někam, kde nechcete být.

KDY ŘÍCT NE: Když si poradce hned na první schůzce (ještě pro vás nic neudělal) řekne o kontakty na deset vašich známých, aby jim mohl nabídnout své služby. Opisem to nazývá doporučení nebo trochu vyděračsky „odměna za mou práci“.

Když poradce zjistí, že umíte počítat do sta, a hned na první schůzce vám nabídne práci v týmu, který právě buduje.

Když poradce za každou třetí větou položí otázku: „Líbí se vám to?“ Pak totiž jen těžko na závěr řeknete NE, když jste celou dobu přitakávali.

Když se hraje na city. Poradce vám vypráví tklivé finanční osudy těch, kdo nebyli pojištěni a pak se jim něco stalo.

Když se hraje na závist. Poradce zmíní jiné své klienty, kteří výhodně investovali a teď se mají královsky. A to to ani nejsou tak hodní lidé jako vy...

(Uvedené věty nejsou vymyšlené. Znějí na schůzkách s finančními poradci opakovaně).

8. Pozor na přepojišťování

Poradce by měl zkontrolovat vaše současné smlouvy. Projít je (za tím účelem je dobré z nich udělat kopie) a zjistit, jestli nezná produkt, s nímž byste měli výhodnější podmínky.

KDY ŘÍCT NE: Poradce navrhne vypovědět vše, co jste v minulosti uzavřeli (je mu to jedno, o provizi přijde někdo jiný). Přinese nové smlouvy a nevysvětlí, v čem jsou výhodnější. Zvláště u smluv, na kterých spoříte peníze, může dojít ke ztrátě - u životního pojištění hrozí nové poplatky a také to, že budete muset doplatit využité daňové výhody.

9. Počítejte se servisem

Poradce by se vám měl čas od času ozvat. Když se u vás totiž změní rodinná situace, změní se i požadavky na zajištění nebo spoření. Standardem by mělo být, že poradce ohlídá termín, kdy se mění fixace hypotéky, a začne pro vás vyjednávat lepší sazbu. Po několika letech zkontroluje majetková pojištění, protože jste třeba zrenovovali nemovitost a ta má teď vyšší hodnotu... Neznamená to, že byste se museli každý rok scházet osobně. Stačí připomínka mailem „V dubnu doplatíte úvěr, nezapomeňte si stopnout trvalý příkaz“.

KDY ŘÍCT ANO: Tahle práce je z hlediska poradce nejsložitější. Není příliš honorovaná, vyžaduje systematičnost a pečlivost. Poradce vůči vám nesmí být vlezlý a přitom musí být po ruce, když ho potřebujete. Jestli takového najdete, buďte rádi, že můžete jeho služby využívat, a nebojte se ho doporučit svým známým.