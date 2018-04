Sedm rad, jak rozpoznat dobrého pojišťovacího poradce od šejdíře

Případů oklamaných lidí je spousta. Jednou z nich je i paní Hana. Zprostředkovatel zrušil její dosavadní životní pojistku, kterou měla už od roku 2001. Řekl jí, že bude všechny prostředky určené k šetření ukládat do nové, protože je to výhodnější. Když se ptala, jak bude pojištěná, zprostředkovatel ji ujistil, že kompletně a navíc, že v případě finanční nouze se dá do pojištění na rozdíl od toho předcházejícího sáhnout a vzít si peníze.

Martin Podávka (40) Dlouhodobě se věnuje finanční gramotnosti.

Využívá dva absolvované obory na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy: učitelství a finanční matematiku.

Jeho heslem je: jednoduchost je víc než složitost. Jak pravdivé je toto tvrzení, zjišťuje i během cvičení tai-chi.

Ženě pak zprostředkovatel pomohl smlouvu písemně vypovědět a klientku vůbec nenapadlo, že by ji mohl uvést v omyl. Její nová smlouva vstoupila v platnost v září 2014 a od toho měsíce začala paní Hana platit pět tisíc korun. „Tušit podvod jsem začala letos v březnu, kdy mě naše podniková účetní vyzvala jako zaměstnance k pravidelnému podepsání výpočtu daně a daňového zvýhodnění za rok 2014. Když jsem jí přinesla potvrzení, řekla mi, že jsem udělala velkou chybu, protože jsem si nechala vyplatit odbytné, a tak budu muset podat přiznání k dani a zaplatit zpětně daň za uplatňované odečty od roku 2001, tedy po celou dobu pojištění. Jsem samoživitelka, starám se o tři děti a cítím se finančně velmi poškozena,“ svěřuje se podvedená žena.

Jak rozpoznat, který pojišťovací poradce pracuje ve prospěch klienta a od kterého je nejlepší utéct?

1. Navrhne pojištění na míru

Dobrý poradce provede vaši finanční diagnózu: zjistí rodinné příjmy a výdaje, úspory a dluhy. Přesně vám řekne, kolik dostanete od státu na nemocenské v případě nemoci, jaká je výše vašeho státního invalidního důchodu a kolik by dostala vaše rodina při smrti ze sirotčího a vdoveckého/vdovského důchodu. Na základě těchto hodnot nastaví životní pojištění tak, abyste neplatili ani korunu navíc a zároveň jste v případě nečekané události pokryli vaše výdaje na sto procent.

Utečte, pokud: poradce navrhne pojistné částky, které nijak nezdůvodnil a které nijak nenavazují na veřejný sociální systém.

2. Zohlední existující pojištění

Dobrý poradce automaticky neruší již existující pojištění. Dobrou smlouvu vám ponechá a novým pojištěním dopojistí pouze to, co vám schází. K dopojištění využije primárně rizikové životní pojištění bez investiční složky, takže neplatíte žádné nové počáteční poplatky.

Utečte, pokud: poradce navrhuje zrušit pojištění a nedá vám vlastnoručně podepsané zdůvodnění, proč vám tento postup navrhl.

3. Ví, která tři rizika jsou hlavní

Dobrý poradce navrhne smlouvu k ochraně vašeho příjmu při všech třech základních pojistných událostech: smrt, invalidita (dlouhodobá pracovní neschopnost) a krátkodobá pracovní neschopnost (do jednoho roku). Rozsah pojištění nastaví nejen pro případ úrazu, ale i nemoci. Ta bývá totiž desetkrát častější příčinou pracovní neschopnosti (dlouhodobé i krátkodobé) než úraz.

Utečte, pokud: poradce mluví hlavně o úrazech, dopravních nehodách nebo podvrtnutém kotníku a ne o invaliditě.

4. Doplní ochranu o závažné úrazy a nemoci

Dobrý poradce doplní ochranu příjmu svého klienta o pojištění pro případ trvalých následků úrazu (pojistná částka nejméně půl až jeden milion korun) a závažných nemocí (doporučuje se ve výši ročního příjmu). Naopak pojištění úrazu bez následků (tzv. denní odškodné) nebo dávka při pobytu v nemocnici jsou nejméně důležitými druhy pojištění a nemusíte zbytečně utrácet peníze za příliš vysoké denní dávky.

Utečte, pokud: poradce navrhuje platit více jak 10 procent z celkové ceny za pojištění denního odškodného při úrazu.

5. Zvolí férovou investiční část

Dobrý poradce vybere produkt s investiční složkou se třemi férovými vlastnostmi: za prvé je zcela volitelná (nemusím ji mít, pokud nechci využít daňové výhody), za druhé nemá žádné neoblíbené poplatky (počáteční poplatek nebo za předčasné ukončení) a za třetí je transparentně oddělena od pojistné části smlouvy. V případě využití daňových výhod nastaví investované pojistné maximálně na jeden tisíc korun měsíčně.

Utečte, pokud: poradce není schopen nebo ochoten vyčíslit výši počátečního poplatku nebo jeho výše překračuje pět tisíc korun.

6. Nenabízí „super-levné“ pojištění

Dobrý poradce ví, že výrazně levná cena znamená určitá omezení v krytí rizik, a tedy menší, nebo dokonce žádné peníze při pojistné události. Příkladem je pojištění rakoviny - ale jen pohlavního orgánu; pojištění úrazu - ale jen v důsledku dopravní nehody, atd. Je to podobné, jako kdybyste si pojistili dům pro případ požáru, který nastane v pondělí nebo v úterý, ale ne v ostatní dny.

Utečte, pokud: poradce srozumitelně nevysvětlí, na co budete a na co nebudete pojištěni. Nekupujte si nikdy nic, čemu nerozumíte.

Když máte pochyby Nejste si jistí, zda jste při sjednání životního pojištění nenaletěli? Smlouvu si nechte nezávazně překontrolovat odborníky.

7. Využije výhodné ceny za více produktů

Dobrý poradce nenabízí pouze životní pojištění kvůli vyššímu výdělku, ale je schopen dobře pojistit i váš dům/byt a jeho vybavení, auto nebo dovolenou. Využije výhodných slev, které pojišťovny mají pro klienty, kteří si u nich sjednají více druhů pojištění, a tím vám ušetří další peníze.

Utečte, pokud: poradce vzbuzuje dojem experta na pojištění, ale nezná rozdíl mezi časovou a pořizovací hodnotou vašeho majetku nebo územní platnost havarijního pojištění.

Setkali jste se někdy s pojišťovacím poradcem, který vás chtěl napálit?