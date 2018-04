Nedejte na oblek poradce. Nabídku musí umět trpělivě a dobře vysvětlit

V případě, že se na vás finanční expert obrátí sám, měli byste si v prvé řadě ověřit informace o něm a o společnosti, pro kterou pracuje. Podle Jiřího Šindeláře, výkonného ředitele Unie společností finančního zprostředkování a poradenství, to je první nutný a zároveň nejsnazší krok.

1. Ověřte si doklady a oprávnění

Registrované i zrušené zprostředkovatele pojišťovacích a investičních produktů eviduje ČNB. Jejich seznamy naleznete zde. Pokud je mateřská společnost daného poradce členem profesního sdružení, je pravděpodobnost kvalitních služeb vyšší.

U zprostředkovatelů úvěrů, stavebního spoření a penzijního spoření by si měl klient ověřit minimálně platnost živnostenského oprávnění na webu ministerstva průmyslu, neboť tyto poradce ČNB neeviduje. Jestliže zjistíte nesrovnalosti v informacích, které poradce uvedl, mělo by to být pro vás varování, proč s takovýmto člověkem nespolupracovat.

2. Ověřte si doporučení

Pokud se prodejce ohání tím, že na vás dostal doporučení od vašeho známého, neváhejte se druhé strany zeptat, zda je to pravda a zda byl kamarád se službami spokojen. Na neseriózní společnosti hojně upozorňují zklamaní klienti v diskusích na finančních webech. Zjistěte si tedy na daného poradce i reference přes internet. "I ve finančním poradenství, stejně jako kdekoliv jinde, zuří konkurenční boj a klienta by mělo varovat hlavně větší množství negativních zpráv, pokud jde o internet," upozorňuje Šindelář na možnost nečistých taktik.

3. Sledujte vzhled i nezávislost

Při osobní schůzce sledujte, jak se poradce chová. Jednáte s ním o svých penězích, měli byste mu důvěřovat. Oblek nemusí být podmínkou, každý manuál pro poradce však bezpodmínečně hovoří o tom, že by měl mít čisté boty. Důležitá je ale především poradcova nezávislost. Neměl by doporučovat produkty jen od jedné či dvou společností.

4. Počítejte s více schůzkami

Analýza od dobrého poradce by měla vycházet z vašich potřeb a cílů a z porovnání nabídky trhu. Takže, když si vás někdo vyslechne a radí hned, asi prodává dost uniformní produkt. Finanční plán a produkty obvykle poradci představují až na druhé či třetí schůzce.

5. Ptejte se na detaily i na poplatky

Každý z produktů by poradce měl srozumitelně popsat včetně souvisících poplatků a podmínek. U pojistek by s vámi měl probrat i výluky z pojistného plnění, abyste v budoucnu s překvapením nezjistili, že vám pojišťovna nic nevyplatí. Pokud něčemu nerozumíte, ptejte se i opakovaně. Solidní poradce to pochopí, a když nebude schopen sám na něco jednoznačně odpovědět, měl by vám nabídnout, že vám to zodpoví dodatečně. U konkrétních produktů chtějte vždy vědět, kde v obchodních či pojistných podmínkách včetně výluk je uvedené to, co vám poradce tvrdí.

Neobávejte se poradce také požádat o porovnání produktů od více společností či o zpracování nové nabídky, která bude více odpovídat vašim potřebám (pojistka bude např. krýt i sport, který provozujete, vaši nemoc atd.).

6. Vše si v klidu prostudujte

Návrh finančního plánu včetně informací o doporučených produktech si důkladně a beze spěchu prostudujte. V ideálním případě si jej vezměte domů. Budete díky tomu moci vše zkonzultovat s někým blízkým. A na co byste určitě neměli zapomenout: bez důkladného pročtení smluv nic nepodepisujte. Jestliže máte o doporučovaných produktech pochybnosti, pak rozhodně žádné smlouvy nesjednávejte.