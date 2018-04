Jak poznat dobrého / špatného poradce

Jak se chová správný poradce a jak se odlišuje od špatného? Již při úvodním setkání by měl splňovat některá základní kritéria. Prvním je dochvilnost. Nechá-li vás zástupce poradenské společnosti čekat již na první schůzce, můžete se dočkat nemilých překvapení i později.

Rovněž vzhled může o serióznosti leccos nenapovědět. Samozřejmostí je i příprava - poradce, který hledá po kapsách tužku a zapisuje si vaše potřeby na účtenku z obchodu, zřejmě nebude tím pravým. Zástupce poradenské společnosti by vám měl také na sebe dát kontakt, nejlépe v podobě vizitky.

Nyní se dostáváme k jádru jednání. Jak poznáte, že to s vámi poradce myslí dobře? Co by vás naopak mělo varovat?

Nebezpečně bezpečných 15 %.

Více ZDE.

+ poradce projevuje zájem o plány a potřeby klienta, zjišťuje jeho současnou finanční situaci /- nabízí a vychvaluje konkrétní produkt bez finanční analýzy+ naslouchá, nespěchá, vede dialog, snaží se vidět i očima klienta, respektuje jeho názor, ocení, pochválí, povzbudí, uklidní...srozumitelně vysvětlí, nenutí a nepřemlouvá, ani se nesnaží vkládat klientovi slova do úst - co by měl chtít /- ignoruje potřeby a možnosti klienta, předvádí se a poučuje, přesvědčuje a používá nesrozumitelné výrazy, přehnaně slibuje a předpovídá, "tlačí" a naléhá+ poskytuje úplné informace - o situaci na trhu, výhody a rizika, možnost kombinace a provázanost /- pomlouvá konkurenci, vyjadřuje se opovržlivě o jiných poradcích, produktech...+ vybírá produkty vhodné pro klienta /- hledá klienta pro své produkty+ FP poskytuje dlouhodobou spolupráci, servis, konzultuje s klientem i bez dalších nových smluv /- cílem je rychlý obchod



Č ím se může poradce prokázat?

Poradce by měl mít u sebe aktuální kopie příslušných oprávnění společnosti, o kterých klienta informuje: