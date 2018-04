Praktické rady, jak poznat kvalitní perličky od šuntu za pár korun

Před zákazníkem se pak neseriózní prodejci tváří, že nabízejí velmi kvalitní zboží. Lidé, kteří se v perlách nevyznají, se nechají nachytat a uzavřou velmi špatný obchod.

"U některých obchodníků jsem například v Praze viděla perlové náhrdelníky za 30 tisíc korun. Byla to ale úplná katastrofa. Perly byly nekvalitní s tenkou vrstvou perleti, jednotlivé perly v náhrdelníku nebyly odděleny uzlíkovou perlovou vazbou. Obchodník mi přitom do očí tvrdil, že oddělovat perly uzlíkem se dnes nedělá," přibližuje šperkařka Eva Toledo Flores, která se výrobě šperků z perel věnuje několik let.

K perlám se Eva Toledo dostala v Itálii, kde žila s manželem. "Zde ženy nosí perly v každém věku, mladé dívky i třeba k tričku. Perly jsou zde velmi oblíbené," přibližuje. Češi začali šperkům z perel podle její zkušenosti přicházet na chuť teprve před pár lety. "Ještě v roce 2008 bylo těžké sehnat klasický perlový náhrdelník ve velkých městech, jako je Praha, Brno či Ostrava. Dnes jsou tyto šperky všude, a to v nejrůznější kvalitě, velikosti a ceně."

Před Vánocemi vzroste prodej perel až o třetinu

A proč obliba perel v Česku stoupá? "Perly jsou nadčasové a nepodléhají módním trendům jako zlaté či stříbrné šperky. Když je dostane osmnáctiletá dívka k maturitě, bude je nosit i třeba ve svých 50 letech. České ženy začaly perly vyhledávat i kvůli tomu, že je stále častěji vidí na významných celebritách. Velmi často perly nosí manželky prezidentů, například první dáma USA Michelle Obamová. U nás je nosí Dagmar Havlová a hodně jí sluší," poznamenává šperkařka.

Za nárůstem prodejnosti je i fakt, že perlové šperky nemusí být až tak drahé a může si je dovolit prakticky každý. "Náušnice přijdou třeba i jen na dvě stě korun, šňůra pravých perel se dá pořídit již od čtyř set korun a výše. Vždy záleží na kvalitě a velkosti perel i samotném zpracování šperku. Čím je podíl lidské práce na zpracování šperku vyšší, odpovídá tomu i cena. Kvalitní perlový náhrdelník tak může stát i několik tisíc korun."

Podle odborných odhadů se prodej perel zvýší před letošními Vánocemi až o třetinu. Pokud se v perlách moc nevyznáte a nechcete se nechat oklamat neseriózním obchodníkem, je užitečné řídit se při výběru perlového šperku několika osvědčenými radami.

Za poslední roky se v Česku objevilo mnoho nových prodejců perel i perlových šperků. Pokud vám bude obchodník tvrdit, že jeho obchod je certifikovaný, buďte ostražití. "Certifikáty se vydávají ke každému šperku zvlášť, neexistuje, aby nějaký prodejce měl v prodejně vyvěšený certifikát na vše, co prodává," upozorňuje Eva Toledo.

Vždy se vyplatí obejít více obchodů a srovnávat nejen ceny, ale pořádně se na perly podívat.

O kvalitě perel vypovídá tvar, velkost, případné kazy i barva. Perly si vždy prohlédněte pod dobrým světlem. Všímejte si, zda nejsou na perlách šmouhy, prohlubně, rýhy a další kazy. "Pokud jsou na perle rýhy, jde o nejlevnější sortu. Když jsou perly nepravidelné, ani v tomto případě není cena vysoká, i když již mají určitou cenu. Rozhodně to ale není investiční kvalita. Za perlový náhrdelník s perlami nízké kvality bych dala nejvýše 300 či 400 korun," přibližuje šperkařka.

Kdo chce koupit drahý dárek a má na něj peníze, měl by vybírat velké kvalitní perly. "Ty musí být na pohled hezké, barevně čisté, ať už jsou bílé či krémové, barva musí být vždy jednotná. Perla musí být pravidelná a nesmí na ní být extrémní dolíky, tečky či jiné nerovnosti. Takové mořské perly jsou pak již za desetitisíce korun, sladkovodní jsou o něco levnější."

Při výběru náhrdelníku se zaměřte i na to, jak jsou perly navlečené. Jestliže zjistíte, že jsou perly navlečeny jako korálky, buďte ostražití, takové navlečení je hotové za chvíli a tomu musí odpovídat i nízká cena. Kvalitní šperk musí mít perlovou vazbu, což znamená, že mezi jednotlivými perlami jsou uzlíky. Uzlíky musí na perly pevně doléhat, aby se jednotlivé kusy neposunovaly. V případě, že se náhrdelník roztrhne, perly se díky uzlíkům nerozsypou.

Pokud kupujete drahý náhrdelník, všímejte si, zda jsou perly u uzávěru stejně velké a stejně kvalitní jako uprostřed. Všechny by měly mít stejnou kvalitu či stejná poškození. "Pokud mají perly šmouhy, měly by se objevovat prakticky na všech."

U náušnic si všímejte, zda není perla provrtaná skrz na skrz. "V takovém případě byly perličky vzaty ze šňůry perel, což je levnější. Perly zakoupené v páru do náušnic jsou dražší a bývají provrtány jen částečně. Všímejte si i toho, zda je perla přilepena precizně a zda není vidět přebytečné lepidlo."

Pravé perly mají specifický lesk, umělé perly svým leskem připomínají sklo a jejich lesk je jednotvárný. Nepravé perly rozpoznáte i tak, že bývají dokonale kulaté. "Pokud má perlička rýhy, nerovnosti či je mírně zploštělá, značí to, že je pravá. Povrchové nedokonalosti k pravým perlám patří," dodává odbornice.

Pravou perlu od syntetické můžete rozpoznat malým testem. "V tu chvíli ale musíte mít obě perly po ruce. Když pravou perlu lehce otřete o zub, ucítíte, že se lehce zadrhne, protože perleť má zrnitou strukturu. Není přitom potřeba příliš tlačit, aby se perleť neodřela. Pokud totéž uděláte s nepravou perlou, ta jen po zubu hladce sklouzne," radí šperkařka.

Perly může poškodit parfém a kosmetika

A jak se k perlám chovat, abyste je nepoškodili a zachovali jejich hodnotu? "Perly se nesmí sprejovat lakem na vlasy ani parfémovat. Pokud bychom se takto k perlám chovali opakovaně, ztratily by lesk. Neměla by se na ně dostat ani vrstva kosmetiky, proto by se perly měly dát na krk až půl hodiny po nalíčení. Pokud se stane nějaká nehoda, stačí perly omýt vodou nebo otřít vlhkým hadříkem."

Perly by také neměly přijít do kontaktu s jiným šperkem. Na krku by neměly být spolu se zlatým či stříbrným řetízkem, aby se perleť nepoškrábala a neztratila lesk. Perly také nemají rády přílišné teplo. Pokud byste je nosili často na slunci a v tropických vedrech, začnou ztrácet lesk. Na druhou stranu, když se perly nosí často, berou si z kůže vlhkost a zůstávají stále lesklé.