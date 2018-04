Typický lichvář už nepůjčuje na vysoký úrok, využívá mazanější finty

"Většina současných lichvářů používá mnohem propracovanější praktiky jako je neexistence předsmluvních formulářů, poplatky za zpracování půjčky předem, podpisy bianco směnek nebo nekontrolování potenciálních dlužníků v registrech," upozorňuje Petr Teplý, jeden ze spoluautorů studie Navigátor bezpečného úvěru, která se snaží Čechy vzdělávat v oblasti bezpečného úvěrování.

Zapamatujte si Typický lichvář Bezejmenná společnost, která existuje jen pár měsíců.

Nemá velkou obchodní historii.

Poskytuje úvěr s RPSN vyšší než 100 procent.

Není to banka ani člen ČLFA.

Nemá reálnou existující adresu.

"Nutí" lidem peníze.

Chce poplatek za poskytnutí půjčky.

Nedá předsmluvní formulář.

Jezdí k lidem až "do obýváku".

Půjčuje i nezaměstnaným.

Chce od lidí ručení domem i za malou půjčku.

Požaduje úmyslně vysoké sankce za nesplácení půjčky.

Nechává prázdná místa ve smlouvě.

Propaguje, že se nedívá do registrů dlužníků.

Chce od klientů, aby volali na čísla 906....

Půjčuje lidem bez prokazatelných příjmů.

Půjčuje lidem i bez smlouvy.

Případně trvá na tom, že se zájemci o půjčku musí podepsat hned teď.

Často člověk nemá nic písemně.

Datum splatnosti se mění každý měsíc. Zdroj: Navigátor bezpečného úvěru

Podle Teplého je typickým lichvářem bezejmenná společnost s krátkou obchodní historií, která půjčuje i lidem bez prokazatelných příjmů nebo nezaměstnaným, nemá žádnou reálnou adresu, není to ani banka, ani nebankovní společnost, která je členem České leasingové a finanční asociace, vyžaduje za malé půjčky ručení například domy a následně chce obrovské sankce za nesplácení.

Každý pátý Čech by lichvářům naletěl

Před několika týdny navigátor ve spolupráci s agenturou GfK provedl průzkum, který se zabýval postojem Čechů k úvěrům a k rizikům podlehnutí lichvářům.

Dvacet procent Čechů přiznalo, že není schopno rozlišit lichváře od bezpečného poskytovatele úvěru. "Pokud se zaměříme na to, do jaké sociální skupiny těchto 20 procent Čechů patří, zjistíme, že jsou to právě ti, kteří představují cílovou skupinu pochybných poskytovatelů spotřebitelských úvěrů," uvádí Michal Mejstřík, další ze spoluautorů navigátora.

Alarmující je i zjištění, že téměř devět z deseti Čechů se ve smlouvách o půjčce, kterou podepisují, vlastně nevyzná. I přesto, že se už lidé naučili smlouvy dočíst až do konce, není jim to nic platné. Ve smlouvách se neorientují, jsou pro ně příliš komplikované, mnohdy netransparentní a skrývají mnohé chytáky.

Pro Čechy je stále nejdůležitější úrok

Češi nedokážou rozlišit dobrý úvěr od špatného. Neví, podle čeho ho mají poznat a na co se soustředit. Zásadním kritériem je pro ně stále jen výše úroku - více než tři pětiny oslovených považují nízký úrok za nejdůležitější parametr kvalitního úvěrového produktu.

Ovšem lichváři to vědí a jsou připraveni - zájemcům o půjčku nabídnou nízké úroky a najdou si jiný způsob, jak si od nich peníze vybrat.

Napište nám Setkali jste se někdy se společnostmi, na které by seděly rysy typických lichvářů? Či jste dokonce jejich praktikám naletěli? Napište nám na banky@idnes.cz.

"Opticky to vypadá dobře - úvěr je nízký, člověk si spočítá, o kolik by vypůjčené peníze 'přeplatil' a podle toho se rozhoduje. S tím ale současná šedá zóna spotřebitelských úvěrů počítá a nebezpečí jsou skryta v různých detailech, například v poplatcích za vyřízení půjčky, ve splátkách uváděných nikoliv měsíčně, ale například týdně, aniž by na to zájemce o půjčku výslovně upozornili, nebo v přemrštěných sankcích za pozdní splátku," upozorňuje Mejstřík.

Patero rad, jak při výběru úvěru nenaletět

I přesto, že Češi udělali velký pokrok ve srovnání se situací před několika lety, není od věci si připomenout několik rad, jak při výběru spotřebitelského postupovat.

Než se u vybrané společnosti zadlužíte, zjistěte si o ní co nejvíce. Zajímejte se hlavně o její historii, zda je členem České leasingové společnosti i kde sídlí. Internet je dobrým pomocníkem, ale vždy si získané informace ještě ověřte.

Při porovnávání nabídek se zaměřte především na splatnost úvěru a výši splátek. Pokud vám společnost nabídne půjčku s RPSN vyšší než 100 procent, bude vás i u malé půjčky nutit ručit domem či bude před poskytnutím úvěru požadovat poplatek předem, měl by to pro vás být signál, že společnost není seriózní.

Pokud vám ve společnosti, kterou jste si vybrali, nedají předsmluvní formulář, odejděte. Totéž udělejte i tehdy, když ve smlouvě narazíte na prázdná místa a budou vás přesvědčovat, že se to tak běžně dělá, nebo vás budou nutit do okamžitého podpisu. Vždy máte právo si veškeré smluvní podmínky doma v klidu prostudovat.

Seriozní úvěrové společnosti mají vždy infolinky (které ovšem nezačínají drahými placenými čísly 906 ...) a přehledné webové stránky. Nikdy k zájemcům o půjčku své zástupce domů neposílají.

Jste-li v situaci, kdy nemáte dost vysoký příjem a v bankách či seriózních nebankovních společnostech vám už nepůjčí, na další půjčku zapomeňte. Právě na takové lidi lichváři čekají. Nezajímá je, že už jste zadluženi a máte záznamy v registrech dlužníků. Netrápí je, že pravděpodobně budete mít problémy se splácením. Jejich cílem je dostat vás do úvěrové spirály a dovést vás až k exekuci.