Pozor na lichvářské piraně, míří do zaplavených oblastí

"Podle zkušeností z minulých let se právě po záplavách objevuje větší počet těch, kdo s lichváři bojují," upozorňuje Petr Teplý, jeden z autorů projektu Navigátor bezpečného úvěru. Rychlé vyřešení nejzásadnějších problémů se pak může protáhnout na další roky placení neúměrných úroků a v horším případě také těžko řešitelných problémů, které mohou vyústit až v ztrátu majetku.

Pokud se po povodních ocitnete ve finanční tísni, je podle odborníků v prvé řadě důležité nepanikařit a zbytečně se neunáhlit. "S okamžitou pomocí poškozeným pomůže například stát, který poskytuje mimořádné sociální dávky -takzvanou pomoc v hmotné nouzi," uvádí Petr Teplý. Získání okamžité peněžité pomoci od státu je nyní snazší a rychlejší.

Pak si můžete požádat o půjčku, některé banky, například ČSOB či Era, nyní nabízejí výhodnější úvěry právě postiženým velkou vodou. Tady se však může dost lidí setkat s problémem. K žádosti o půjčku jsou potřeba doklady. Co když uplavaly nebo jsou poničené? Toho mohou právě využít nepoctiví půjčovatelé, ti totiž zpravidla doklady nechtějí.

"Ten, kdo půjčí bez dokladů a bez základního ověření finanční situace žadatele, je bezpochyby rizikovým poskytovatelem úvěru. Lidé by se neměli nechat přesvědčit tím, že lze takový úvěr získat rychle a snadno. Je lepší nejprve zajistit náhradní doklady, a teprve poté řešit svou finanční situaci," radí Petr Teplý.

Někteří lidé si chtějí půjčit rychle, právě aby překlenuli dobu, než jim pojišťovna proplatí škodu. To je však také riziko. Nejdříve zkuste požádat pojišťovnu o zálohu a teprve potom požádejte o úvěr. A v takovém případě si dejte dobrý pozor na to, co podepisujete. Možná se vám bude zdát, že to zní banálně, ale bohužel i tady platí, co je psáno, to je dáno.

Zaměřte se především na to, jaké podmínky předčasného splacení úvěru smlouva obsahuje, případně jaké jsou další možnosti se z úvěru vyvázat. "Myslete také na to, že pojišťovna ne vždy uhradí očekávanou částku nebo že se proplacení může opozdit. Je proto lepší počítat se splátkami na delší období než být následně překvapen a nebýt schopen splácet," varuje tiskový mluvčí projektu Navigátor Zdeněk Soudný.

Snažte se využít v prvé řadě pomoci v hmotné nouzi od státu. Získáte tím čas na klidné řešení dalších problémů.

V případě, že chcete využít spotřebitelský úvěr, zaměřte se vždy na banky a značkové nebankovní úvěrové společnosti. Nedejte na plakátky a reklamy, které slibují rychlé peníze bez potřeby prokázání příjmu.

Než podepíšete smlouvu, důkladně ji pročtěte. Máte-li možnost, požádejte o pomoc rodinné příslušníky či přátele, kteří žijí mimo zaplavenou oblast. Nezapomeňte, že jste ve stresu, který snižuje vaši schopnost soustředit se a vnímat některé podstatné detaily ve smlouvách.

Pokud si berete úvěr jako překlenovací řešení před výplatou pojistné události od pojišťovny, vždy raději počítejte s tím, že nedostanete sto procent škody a že se proplacení může zdržet. Tomu přizpůsobte nejen částku, ale také podmínky, za jakých budete splácet, včetně termínu splacení úvěru.

