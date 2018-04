Jak poznáte dobrý tábor

1. Má kvalifikované vedení



Zjistěte, zda tábor připravují a vedou lidé se zkušenostmi a s kvalifikací. Dobrým doporučením je například akreditované vzdělání ministerstva školství. Zajímejte se o minulé akce, žádejte reference od rodičů jejich účastníků.



2. Předkládá zajímavý program



Ptejte se, jaký bude program tábora. Ten by měl být pestrý, zajímavý a ucelený. Měl by odpovídat věkovému složení účastníků, v nejlepším případě vycházet z dlouhodobé činnosti. Vedoucí, který počátkem června nemá program pohromadě, by si jedničku nezasloužil.



3. Dbá na bezpečnost



Tábor pro školáky má mít pevný řád. Náplň i program musí být pro děti bezpečné. Pořadatel musí akci ohlásit orgánu hygienické služby i obecnímu úřadu, pro nouzové případy by měl mít připraven i krizový plán.

4. Probíhá ve vhodných prostorách



Tábor včetně zázemí vyhovuje hygienickým podmínkám. To neznamená, že probíhá v několikahvězdičkovém hotelu, zdravé prostředí se dá zajistit i ve stanovém táboře.



5. Je zdravotně zabezpečen



Na táboře musí být kvalifikovaný zdravotník. Pořadatel tábora má povinnost informovat se na zdravotní stav a zvláštnosti dítěte a během pobytu na ně dbát.



6. Nabízí dostatek informací



Rodiče by měli dostat dost informací o provozu, programu, personálním zabezpečení a nárocích na vybavení dítěte. Dobré je, když rodiče i děti mají možnost seznámit se s vedoucími na schůzce, báječné je, když už předem vyjedou děti třeba na víkendovou výpravu.

7. Rozvíjí osobnost dětí



Pobyt by měl být přínosem pro rozvoj dětí – pomocí her mohou rozvíjet svou osobnost a schopnosti, naučí se spolupracovat v kolektivu, odpočinou si od všedního školního života a odnesou si mnoho zážitků i dovedností. Jestli to tak bude, zjistíte z programu, ale i z toho, jak je postaráno o provoz tábora a zda se na něm děti podílejí.



8. Pořádá ho důvěryhodná organizace, firma či osoba

Informujte se, kdo je pořadatelem tábora a zda je důvěryhodným subjektem. Může doložit případná dobrozdání, registraci občanského sdružení, živnostenský list nebo zápis v obchodním rejstříku.



9. Má jasno v penězích



Ptejte se, co vše se hradí z účastnického poplatku, v případě neziskových organizací jaký je rozpočet. Zjistěte, jaké jsou storno poplatky. V případě, že je tábor dotován, ověřte si, zda se bude část poplatku vracet.

Prázdniny pro středoškoláky: od basketu po počítače

Představy o trávení prázdnin se u dětí v pubertě a jejich rodičů velmi liší. Zatímco děti často sní o disciplíně, kterou nazývají zevling a spočívá v přemísťování se od vody k počítači a televiznímu ovladači, rodiče uvažují jinak. Rádi by viděli potomky v akci a pokud možno v přírodě. Avšak zatímco rodiče dětí do patnácti let mají problém z přehršle táborů vybrat ten pravý, pro starší děti jich na výběr zdaleka tolik není. Klasické tábory jsou dost často pro věkovou kategorii 15+ tabu. I proto, že mají většinou už jiné zájmy a táborová hra pro ně není dostatečně atraktivní.

Pokud jim organizátoři připraví odborně zaměřený program, třeba o počítačích, modelaření či zdokonalení ve fotografování nebo sportovní soustředění, nalákat se nechají. „Všechny prázdninové programy, do kterých se mohou přihlásit děti nad 15 let, jsou téměř zaplněné,“ uvádí Milena Buchová, zástupkyně ředitele Domova dětí a mládeže v Praze 2. Lze si vybrat například devatenáctidenní tábor se zaměřením na počítače, elektroniku, modelářství pro děti a mládež od 10 do 26 let, za cenu 4400 až 4600 korun.

Domov dětí v Olomouci zase nabízí dětem do 18 let za 2800 korun desetidenní tábor po stopách Billa Gatese se zaměřením nejen na počítače, ale také na turistiku, tábor mladých rybářů stejně jako letní fotografická dílna pro zájemce do 25 let jsou už obsazeny. Pro juniory se dají najít také další letní aktivity zaměřené na umění – keramické či výtvarné tábory nebo taneční soustředění.

Letní sportování

Vedle sportovních soustředění oddílů pro sportovce, kteří se vybranému odvětví věnují celý rok, nabízí řada organizátorů sportovní kempy pobyty pro ostatní zájemce. Ať už se chtějí zdokonalit ve sportu, který provozují ve volném čase, nebo začít s jiným odvětvím. Nejdražší jsou pobyty, vedené známými trenéry – na týden mnohdy nestačí ani 4000 korun. To platí zejména o tenisových kempech, mezi třemi a čtyřmi tisíci korun stojí týdny s basketbalem, volejbalem, florbalem či kopanou – často s účastí ligových hráčů.



