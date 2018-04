Jak poznáte výhodnou investici

Porovnávání jednotlivých investičních příležitostí můžeme založit na porovnání

budoucích hodnot investice. Potřebujeme investovat 100 000 Kč na 3 roky a máme na výběr dvě možnosti:

1. investovat do fondu, kde se dá očekávat zhodnocení 5 % ročně, ale fond účtuje poplatek ve výši 2 % z počáteční investice,

2. nebo investovat do fondu, kde se očekává zhodnocení 4 % ročně a neplatí se žádné vstupní poplatky.

Lepší pro nás bude ta investice, která bude mít po třech letech větší hodnotu. V tomto konkrétním případě nám první možnost přinese 113 447 Kč, druhá možnost nám přinese 112 486 Kč.

První varianta je o 961 Kč výhodnější.

Vývoj dvou různých investičních příležitostí a porovnání jejich celkového výnosu První příležitost Druhá příležitost Námi investovaná částka 100 000 Kč 100 000 Kč Vstupní poplatek 2 % 0 % Roční zhodnocení 5 % 4 % Vloženo do fondu 98 000 Kč 100 000 Kč Hodnota za 1 rok 102 900 Kč 104 000 Kč Hodnota za 2 roky 108 045 Kč 108 160 Kč Hodnota za 3 roky 113 447 Kč 112 486 Kč

Při rozhodování se o tom, jestli je pro nás některá investiční příležitost výhodná nebo nikoli, je třeba porovnávat tuto příležitost s jinými možnostmi trhu. Setkáváme se s možnostmi spoření na velice dlouhou dobu (např. penzijní připojištění nebo životní pojištění). Na konci dostaneme vyplaceno daleko více, než kolik jsme sami vložili. Při rozhodování se o tom, jestli daný produkt využijeme nebo nikoli, je dobré porovnat tuto nabídku s jinými.

Např. sepokusit spočítat, kolik bychom měli, kdybychom spořili (pravidelně investovali) do otevřených podílových fondů (např. peněžního trhu nebo dluhopisů). Pak porovnejme částku, kterou budeme mít na konci. Tím určíme výnosnější příležitost. (Výnosnost je pouze jedním z kritérií, jak investice vybírat.)

Porovnání budoucí hodnoty je možné pouze v případě, že obě investice mají stejný časový horizont. Pokud by u jedné z nich bylo možné investovat pouze např. na pět let, nebylo by možné tyto investice porovnat. Museli bychom porovnat jejich „čistý“ výnos (efektivní výnos). Výnos jedné z nich je 5 %, výnos druhé je 4 %. Jenže u první z nich je vstupní poplatek, který výnos snižuje.

U investic můžeme také porovnat jejich výnos, který zohledňuje všechny vstupní a jiné poplatky. Tento výnos se nazývá efektivní úrok. Efektivní úrok je výnos, který by měla alternativní investice, která by byla bez jakýchkoli dalších poplatků a nákladů. Jaký bude efektivní výnos investice z předchozího příkladu? (Investice 100 000 Kč na 3 roky s výnosem 5 % ročně a se vstupním poplatkem 2 %.)

Efektivní úrok investiční příležitosti První příležitost Druhá příležitost Námi investovaná částka 100 000 Kč 100 000 Kč Vstupní poplatek 2 % 0 % Roční zhodnocení 5 % 4,3 % Vloženo do fondu 98 000 Kč 100 000 Kč Hodnota za 1 rok 102 900 Kč 104 295 Kč Hodnota za 2 roky 108 045 Kč 108 775 Kč Hodnota za 3 roky 113 447 Kč 113 447 Kč

Kdybychom mohli investovat bez vstupního poplatku s výnosem 4,30 %, měli bychom po třech letech přesně stejnou částku jako v případě výnosu 5 % a se vstupním poplatkem 2 %. Jestliže jiná investiční příležitost bude mít vyšší efektivní úrok, bude výnosnější (a pro nás výhodnější). V předchozím případě jsme mohli investovat na 3 roky s výnosem 4 %. Po porovnání efektivního výnosu dojdeme k tomu, že investování na 3 roky s výnosem 5 % p.a. a poplatkem 2 % je výnosnější. (Došli jsme ke stejnému závěru jako v případě porovnání budoucí hodnoty.)

Stejně jako v případě investování, i v případě spoření je možné spočítat efektivní úrok. Zkusme spočítat efektivní úrok stavebního spoření. Na stavební spoření budeme spořit 1 000 Kč měsíčně a budeme ke svému příspěvku dostávat státní podporu 15 % z našeho vkladu. Každý měsíc tak přibude na našem účtu (v průměru) 1 150 Kč. Stavební spořitelna nám připisuje úrok 2 % ročně. Doba spoření je 6 let.

Nyní známe všechno, co potřebujeme k tomu, abychom spočítali zůstatek na stavebním spoření za 6 let - dostaneme výsledek, že za 6 let bude na stavebním spoření naspořeno 87 900 Kč. (Tento výpočet je silně zjednodušen. Státní podpora se nepřipisuje takto měsíčně, ale jednou za rok. Stejně tak i úrok se připisuje ročně. I přes tato zjednodušení dostáváme poměrně přesný výsledek. Výpočty neobsahují poplatky.). Spoření na stavební spoření se státní podporou a s úrokem 2 % ročně dává přibližně stejný výsledek jako spoření bez státní podpory se zhodnocením 6 % ročně. Efektivní úrok stavebního spoření je necelých 6 %.

