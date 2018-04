Jak pracujeme? Nejlépe v úterý

Máte pocit, že pracujete každý den v týdnu stejně kvalitně? Možná ano, ale váš šéf o tom s největší pravděpodobností přesvědčen není. Ukázal to nedávný průzkum společnosti Robert Half International v šesti evropských zemích. Podle jeho výsledků si polovina dotazovaných evropských manažerů myslí, že nejlepší dnem týdne je úterý, nejhorším naopak pátek.V románu Kola píše jeho autor Arthur Hailey o tom, že málo kvalitní jsou auta vyrobená v pondělí. Za pravdu mu dávají také nedávno zveřejněné výsledky výzkumu mezi evropskými manažery. Podle nich se například v Německu 43 procent manažerů domnívá, že pondělí je po pracovní stránce nejhorší den z týdne. Naopak úterý je nejzdařilejším dnem, zatímco ve středu koncentrace pracovníků na práci klesá, protože začínají přemýšlet o blížícím se víkendu - organizovat, alespoň v duchu, jeho program, plánovat setkání s přáteli či rodinné nákupy.Čtvrtek není podle výsledků výzkumu z pozice zaměstnavatelů tak tragickým dnem jako pondělí či pátek, řada lidí zintenzivní práci, vědoma si nesplněných úkolů a blížícího se konce týdne. V pátek je možné na pracovní výkonnost klidně zapomenout. Je totiž podle 47 procent evropských manažerů absolutně nejhorším dnem týdne. Určitě nepovažuji za nejlepší den na práci pátek, kdy jsem už po předchozích čtyřech dnech přece jen trochu opotřebovaný`, a velmi často pracuji v určitém časovém presu - mám třeba vpodvečer naplánovaný sraz s přáteli nebo odjezd mimo Prahu, případně chci být v rozumnou dobu doma nebo jednoduše dodělávám týdenní resty, abych se jim nemusel věnovat o víkendu," říká manažer Pavel Novák.Odborníci na personalistiku však výsledky výzkumu poněkud zpochybňují. Já myslím, že produktivitu práce v kvalitně vybudovaných pracovních týdnech ovlivňují naštěstí hlavně jiné aspekty než dny v týdnu. Děsí mě, když si představím, že by se podle výsledků výzkumu chovali třeba lékaři. Pak by se dalo odvodit, že řada pacientů operovaných v pondělí či pátek nepřežije a podobně," říká personální konzultant Martin Vosecký. Podle něho je nejdůležitější styl řízení, způsob motivace zaměstnanců a firemní vize. Kateřina Furlong ze společnosti Robert Half International se domnívá, že výsledky výzkumu sice není možné přeceňovat, ale pravdivé jádro mají: Není nic nového na tom, že pondělí je dnem rozjezdu plným porad a řešení okamžitých problémů a pátek odpoledne již lidé houfně opouštějí města. Zaujalo mě, že to platí nejen v tuzemsku, ale v dalších zemích Evropy. Pozoruji, že zájem o naši práci je přímo úměrný dnům v týdnu. V pondělí nestačíme zvedat telefony, v pátek utichají a schůzky s kandidáty odpadají nebo se odkládají. Hodně záleží na tom, čím se firma zabývá." Na ministerstvech či někte- rých státních podnicích v pátek pracují kratší dobu než jiný den. Když se potřebuji něco dozvědět, tak se tam snažím volat jindy než v pátek. Ten den téměř nikdo nezvedá telefony, a když už se dovolám třeba na ústřednu, obvykle mě nepřepojí, protože tam není člověk, se kterým potřebuji mluvit," říká Zdeněk Beneš z Brna.Naopak ve službách se často nerozlišují ani všední, ani sváteční dny. Expresní přeprava je synonymem pro rychlost a spolehlivost, proto by byl jakýkoliv výkyv pracovního nasazení ihned vidět. Zákazník si samozřejmě všimne, že se kurýr opozdil nebo že mu telefonistka nezvedla telefon do třetího zvonění. Mnohá oddělení pracují nonstop, proto je téměř nemožné určit křivku produktivity práce v závislosti na dnech v týdnu či denním čase. Samozřejmě se i my setkáváme s tím, že se ulidí projevují problémy se vstáváním či rozjezdem po dvou dnech volna," říká ředitelka marketingu společnosti DHL Lucie Jandová.