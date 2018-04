Vyhněte se podpojištění svého majetku a krácení odškodnění

Když se lidé nastěhují do svého bytu či domu, obvykle hned uzavřou pojištění majetku. Tečka. Odškrtnuto na seznamu a zapomenuto. Pojistka pak žije dál vlastním životem a dá se říct, že "koroduje". Protože mezitím se dějí dvě věci:

Pojišťovny přicházejí s novými produkty a výhodami, které "staří" klienti obvykle nemohou využívat. Majetek zákazníků se mění – pořizují si nové věci, vylepšují své bydlení a hodnota jejich jmění roste.

Kvůli obojímu pojistky zastarávají. To, že klienti nemohou využívat nejnovější produkty, je sice mrzuté, ale nijak je to neohrožuje. Větší průšvih je to druhé: že jejich majetek roste. Snadno se tak stane, že je člověk podpojištěn. To je situace, kdy je pojistka uzavřena na nižší hodnotu, než jakou klientův majetek ve skutečnosti má. Pojišťovny to penalizují.

Příklad: Jste pojištěni na 200 000 korun. Vykradou vás či váš dům zničí živel a vy začnete sčítat škodu. Zjistíte, že zmizely cennosti, elektronika, spotřebiče, sportovní vybavení a šaty celkem za 250 000 korun.

Protože chcete dostat od pojišťovny zaplaceno co nejvíc, nahlásíte plnou škodu s tím, že když jste tolik utrpěli, pojišťovna vám alespoň těch 200 000 korun dá.

Omyl: Pojišťovna si sečte, že vaše domácnost měla mnohem vyšší hodnotu, než jaké jste platili pojistné. Bude vám proto krátit pojistné plnění. Nevyplatí vám ani oněch 200 000 (i když škoda byla vyšší), ale třeba jen 100 nebo 150 000 korun.

Jak se vyhnout podpojištění

Aby se to nestávalo, nabízejí pojišťovny svým klientům takzvanou indexaci. Když je inflace na určité úrovni, přijdou jim před platbou dvě složenky. Jedna s původní cifrou, druhá s vyšším pojistným, jež však také znamená vyšší pojistnou částku. Klient se sám rozhodne, kterou složenku zaplatí.

Ale pozor: "Zákazník má nárok avizovanou indexaci odmítnout. Pokud ji jednou odmítne, již mu není v budoucnosti opakovaně nabízena," vysvětluje postup pojišťovny Ergo Běla Jašková. Každá pojišťovna má však postup jiný. Až nevídaně přátelská je Slavia pojišťovna, která sice navyšuje pojistnou částku, ale ne pojistné. Ačkoli to v době nízké inflace není problém, vstřícný krok směrem ke klientům je to v každém případě.

Sečtěte svůj majetek

Pokud jste zákazníky například pojišťovny Uniqa, která indexaci automaticky nenabízí, nebo jste kdysi při podpisu pojistné smlouvy službu odmítli, nezbývá vám než svou smlouvu čas od času zkontrolovat.

V každém případě byste měli mít přehled o svém majetku a vždy, když se ve vaší domácnosti něco významnějšího změní, udělat revizi. Spočítejte si podle své smlouvy, na kolik máte pojištěné cennosti, sportovní vybavení... protože to jsou věci, které pojišťovny obvykle pojistí třeba jen na 10 procent z celkové pojistné částky. Pak začněte sepisovat hodnotu všech předmětů, které doma máte.

Počítejte s nejhorší variantou, tedy totální škodou, přijdete-li o vše například vinou požáru, při povodních, nebo záplavách. Nezapomeňte ani na takové věci, jako je nábytek, ložní prádlo, nádobí. Až vše sečtete, vyjde vám pojistná částka, na niž by měla znít vaše pojistka. Porovnejte i hodnotu předmětů, které jsou limitované. Když shledáte, že jste podpojištěni, spojte se s pojišťovnou a domluvte si navýšení pojistných částek. Nemusíte se bát toho, že vám pojistka výrazně zdraží. Novější ceníky pojišťoven sice mívají vyšší cifry, na druhou stranu lze využít mnohých slev. Kdyby vám vaše pojišťovna připadala drahá, můžete zkusit konkurenci.

Porovnání si můžete udělat na internetu na srovnávačích, třeba na www.pojisteni.com, www.top-pojisteni.cz, www.srovnavac.cz. Srovnávače přitom neporovnávají jen samotné ceny, ale upozorní i na přednosti a nevýhody navrhovaných pojistných smluv. Dozvíte se tak třeba, že pojistka, kterou se chystáte uzavřít, nekryje riziko škod způsobených zatečením srážkové vody – když vám při průtrži mračen proteče strop.

Při aktualizaci pojistky se vždy zajímejte i o novinky. Přinášíme jejich přehled: