Firma slíbila postavit dům na klíč. Místo snů zůstaly jen noční můry

Pírkovi začali hledat firmu, která jim postaví dům na klíč. Oslovili několik firem a byli se podívat i na vzorové domy. Nejvíc je zaujala nabídka firmy A.K.E. Dream house, ltd, a tak se sešli s jejím ředitelem Jaroslavem Hodonským.

„Jednání majitele firmy i jeho zaměstnanců působilo věrohodně, slíbili vyřídit hypotéku i stavební povolení, nic pro ně nebyl problém,“ popisuje hledání seriózní stavební firmy Jaroslav Pírek. Navíc firma měla zrovna dům v akci za příznivou cenu a i ona umožnila podívat se na její stavbu. A vše vypadalo v naprostém pořádku, Pírkovi tedy v říjnu 2011 podepsali smlouvu a zaplatili zálohu. Celková cena za jeden dům 1 549 000 korun, stavba na klíč, předání do pěti měsíců od zahájení stavby.

Problémy se stavbou již od počátku

Stavba začala se zpožděním, čekalo se na projekt i na stavební povolení. To si nakonec pan Pírek raději zajistil sám, stejně jako všechny přípojky, které původně slíbila zajistit firma. A nastal další problém. Pozemek je ve svahu, sdělil stavbyvedoucí firmy Dream house a úpravy terénu nejsou v ceně. Pírkovi tedy najali bagr, pár dnů si i s kamarády pěkně zamakali a pozemek ke stavbě připravili sami. V srpnu dalšího roku se konečně začalo stavět a Pírkovi se těšili, že už brzy budou bydlet v novém. Místo kolaudace je ale čekalo další nemilé překvapení.

„V listopadu přijeli na stavbu zaměstnanci firmy Dream house, kteří měli dům na starosti, sdělili, že majitel firmy je vyhodil a ze stavby prostě odjeli,“ říká nešťastný stavitel Pírek. Na to, že za měsíc měl bydlet, dům na to ani trochu nevypadal. „Byly postaveny obvodové příčky, nebyla osazená okna ani dveře, nebylo provedeno zateplení a nebyly dokončeny ani vnitřní příčky.“ Pan Pírek se tedy vydal do provozovny Dream house do Zlína. Jednatel společnosti Jaroslav Hodonský slíbil, že stavba bude bez problémů pokračovat.

A skutečně pokračovala. Přijeli dva pracovníci, postavili komíny ke krbům, ovšem jenom pod střechu. Usadili okna na obvodových zdech a poté opět zmizeli. „Já jsem to urgoval, pan Hodonský už pak telefony ani nezvedal a dokonce začal vyhrožovat tím, že víme, že ten dům za ty peníze nejde postavit, že se na jeho úkor chceme obohacovat a že nás zažaluje,“ rozhořčuje se Pírek.

Řešení: dům dostaví jiná firma

Po mnoha urgencích ale nakonec přece jen jednatel firmy přijel a navrhl řešení. Dům dostaví firma Malux. Peníze, které má Dream house od pana Pírka a které dosud neprostavěl, samozřejmě firmě Malux přepošle. A zbytek kupní ceny doplatí pan Pírek přímo firmě. Rozumná nabídka, na kterou všichni přistoupili.

„Převzali jsme hrubou stavbu, bohužel ale ani to, co již bylo zákazníkem zaplaceno, nebylo zhotoveno, ale hlavně, i odvedená práce byla nekvalitní,“ říká jednatel firmy Malux Martin Ludvík. „Nebyly dokončeny příčky, zdi byly křivé, dveře byly osazené obráceně,“ popisuje jednatel. Přesto se pracovníci Maluxu snažili. A pan Pírek firmě platil, Jaroslav Hodonský ovšem nikoli.

„Několikrát jsme u něj byli pro peníze, buď tam pan Hodonský nebyl, nebo peníze neměl, nebo měl výmluvy, a tak to bylo pořád dokola,“ upřesňuje Ludvík. A když tato situace trvala déle než dva měsíce, i firma Malux stavbu opustila.

Pan Pírek smlouvu o dílo vypověděl, aby mohl dům dostavět sám a měl kde bydlet. Firmu Dream, která mu za nedodané práce dluží 600 tisíc korun, vyzval k vrácení peněz, ovšem bez odpovědi.

Jednatel Dream house nekomunikuje, případ šetří policie

O případ se začali zajímat redaktoři Černých ovcí České televize. Nejprve navštívili provozovnu Dream house v Želechovicích. Provoz, ve kterém se ještě nedávno dřevostavby vyráběly, byl ale prázdný.

„Jo, sídlili tady, už tady nejsou asi tak půl roku, nevím, kam se odstěhovali, ale co vím z doslechu, tak prý došlo ke zpronevěření nějakých 38 milionů,“ dozvěděli se redaktoři od pronajímatele sousedního objektu.

Firma Dream house údajně zůstala dlužná i za pronájem objektu. Jednatel společnosti Dreamhouse Jaroslav Hodonský má podle výpisu z obchodního rejstříku trvalé bydliště v Písku na ulici Velkomoravská 1. Na této adrese je ale obecní úřad. Ani na e-mail nikdo neodpověděl, a do telefonu pan Hodonský jen stroze sdělil, že jde o starou záležitost a nemá důvod se k ní vyjadřovat.

Pan Pírek ale není jediný poškozený stavitel, případem se začala zabývat zlínská policie. „Mohu potvrdit, že jsme trestní oznámení přijali, oznamovatelů však bude pravděpodobně ještě více,“ informuje mluvčí zlínských kriminalistů Petr Jaroš a dodává: „V současné chvíli je vše ve fázi prověřování, nikoho jsme tedy ještě neobvinili.“

Podtrženo a sečteno

Jak se do podobné situace nedostat? Právní rady pro vás připravil advokát Pavel Nastis.