Jak předejít ztrátě dokladů a co dělat, když o ně přijdete

Nová občanka vás vyjde na 100 korun, zaměstnanecká karta 100 až 200 korun, cestovní pas 600 korun, řidičák a techničák 150 korun. Některé doklady vám vystaví zdarma, například průkaz zdravotní pojišťovny. Ale nová permanentka do fitcentra, dalších slevové karty, které jste měli v peněžence, jako je Baťa drogerie Droxi nebo Eurobeds klubu českých turistů, karta do půjčovny – to všechno jsou další výdaje.

A tak ztráta narůstá. Když k tomu připočítáte minimálně dva dny dovolené, které budete potřebovat na běhání po úřadech, částku za blokaci platební karty a vystavení nové, přijde vás taková nepozornost minimálně na tři tisíce korun.

Okradli vás? Běžte na policii

Bohužel na dobu dovolených se kromě vás těší také zloději. „Doba letních dovolených je hned po předvánočním období časem, kdy dochází ke zvýšenému počtu kapesních krádeží,“ říká Pavel Hanták z tiskového oddělení policejního prezidia. Podle policejních statistik bylo za loňský rok v České republice takto okradených skoro 20 tisíc lidí, škoda přesáhla 130 milionů korun. Průměrně tedy každému okradenému zmizely věci v hodnotě 6500 korun, a to jde „jen“ o nahlášené krádeže.

„V hypermarketu mi ukradl mladý muž všechny doklady, peníze, mobil i klíče od auta a bytu,“ svěřila se paní Hana z Prahy. Na policii strávila odpoledne. Sepsala s úředníkem protokol, který jí pak usnadnil prokazování totožnosti při vyřizování nových dokladů. Na svou aktivní platební kartu si však vzpomněla až druhý den ráno, do té doby už byl její účet v minusu. Zjistila, že si díky její platební kartě zloděj pěkně „užil“.

Blokujte rychle

Pokud tedy zjistíte, že vám chybí karta, ihned zavolejte do banky a zablokujte ji (číslo najdete na své kartě). Pokud jste přišli také o občanský průkaz, zablokujte ho na místním úřadě, odcizení nahlaste na policii. Máte na to ze zákona sice celých 15 dní, ale v té době už si na vaši občanku může někdo vesele půjčovat nejen třeba filmy, kolo, ale i peníze. Samozřejmostí je, že zloděj nic nevrátí a vám přijde obsílka o nutnosti zaplatit dluh. Anež se vše vysvětlí, může zazvonit exekutor.

Stejně postupujte i v případě ztráty pasu či řidičáku. I tyto doklady jsou lehce zneužitelné – čím rychleji ztrátu ohlásíte, tím menší šanci dáte zloději nebo případnému nálezci vaše doklady zneužít. Potom začněte vyřizovat ostatní doklady, jako jsou průkazky městské hromadné dopravy, předplatné na vlak, průkaz do knihovny či půjčovny, různé klubové a slevové karty.

I když je na každé kartě napsáno, že ji smí použít jen majitel, není chráněna žádným kódem a většina institucí jiný doklad nepožaduje. U průkazů s čárovým kódem se například knihovnici na monitoru objeví kromě jména i další údaje, které jste uvedli v registraci, takže na průkazku důchodce si těžko půjčí knihy školák. Raději na to ale nespoléhejte, ne každý vše kontroluje.

„Nejjednodušší bylo získat nový průkaz zdravotního pojištěnce. Všude jinde to bylo náročné na čas a peníze,“ posteskl si Pavel z Brna. „Dva týdny mi nestačily na obnovu všech dokladů, i když se mi původní vrátily. Navíc řada blokací je nevratná a já musel stejně vše vyřizovat znovu. Tuhle zkušenost nikomu nepřeji,“ doplňuje kamaráda Čeněk.

Kde nahlásit ztrátu

1. občanský průkaz – na obecním úřadě podle místa trvalého bydliště, při krádeži na místním oddělení policie

2. platební karty – telefonicky v příslušné bance

3. cestovní pas – na obecním úřadě podle místa bydliště

4. řidičský průkaz – na obecním úřadě podle místa bydliště

5. technický průkaz vozidla – na dopravním inspektorátě

6. evropský průkaz pojištěnce – u zdravotní pojišťovny, kde jste pojištěni, stačí telefonicky

7. průkaz MHD, předplatní jízdenka na veškerou dopravu – u dopravní společnosti

8. ostatní karty a průkazy (knihovna, půjčovna, ISIC karta, permanentky do sportovních zařízení, slevové karty) – u příslušných organizací, kde jste se registrovali

10 rad Jak předejít ztrátě dokladů a co dělat, když o ně přijdete

Pokud jste přišli o doklady, připravte se na ne právě příjemné martyrium při jednání s úřady. A také počítejte s tím, že vás to bude něco stát. Jak této nepříjemnosti předejít či omezit negativní důsledky ztráty?

1. Nenoste všechno pohromadě

Doklady a peníze nepatří do jedné peněženky. I všechny osobní průkazy byste měli nosit odděleně. Noste u sebe jen ty doklady, které nezbytně potřebujete. Také pokud se chystáte někam, kde se dá očekávat tlačenice (na tržiště či pouť), nebo někam, kde zůstanou vaše doklady bez dozoru, ty nepotřebné nechte doma.

2. Zapište si všechna telefonní čísla

Nespoléhejte na paměť mobilu, i o něj samozřejmě můžete přijít. Doma, na snadno přístupném místě, mějte napsaná telefonní čísla důležitých institucí, jako je policie, městský úřad, banka či zdravotní pojišťovna. Číslo na zablokování bankovní karty noste s sebou. Telefony najdete většinou přímo na dokumentech.

3. Nepište si PIN na kartu

Máte strach, že zapomenete PIN a nebudete si moci vybrat peníze z bankomatu? Potom si ho někam napište, ale rozhodně ne přímo na kartu, papírek s čtyřmístným kódem v peněžence zloděj objeví také. Pod heslem jej můžete zapsat i do mobilu, ale nejbezpečnější bude jen ve vaší hlavě.

4. Pojistěte si platební kartu

Abyste nepřišli o veškeré peníze do doby, než kartu zablokujete, nechte si ji proti zneužití pojistit ve své bance. Pojištění se vztahuje obvykle i na transakce, které jsou provedeny většinou dva dny před nahlášením ztráty. Připojistit si můžete i náklady, které vám vzniknou s vyřizováním nových dokladů.

5. Při registraci se ptejte

Když se přihlašujete do knihovny či půjčovny sportovního zařízení, popř. žádáte o studentskou nebo jinou klubovou slevovou kartu, zajímejte se o to, kam máte nahlásit případnou ztrátu a kolik vás bude stát blokace a vyřízení nového dokladu. Informace o tom si zaznamenejte a uložte na bezpečné místo mimo průkazy.

6. Dávejte si pozor na své věci

V obchodech a tlačenicích nenechávejte otevřenou tašku s vykukující peněženkou. Ani zadní kapsy kalhot nejsou pro uchování dokladů bezpečné. Nenechávejte doklady v šatech, které během dne odkládáte, nebo na nákupním vozíku v obchodě. Pozor dejte i při ukládání nákupu do auta, abyste nezapomněli peněženku na střeše auta.

7. Při placení mějte kartu na očích

Platíte-li kartou v restauraci, nedovolte, aby ji číšník odnesl z vašeho dohledu, a vždy zkontrolujte, zda vám ji vrátil. Stejně tak v obchodě u pokladny by vám karta neměla zmizet z očí. Nastavte si na své platební kartě rozumný limit pro výběr z bankomatu i pro platby v obchodech, zabráníte tak tomu, aby vám zloděj vybral celý účet.

8. Důkladně vše prohledejte

Když ztrátu zjistíte, raději ještě prohledejte všechny věci, přemýšlejte a ptejte se, jestli jste doklady někde nezapomněli. Pak teprve ztrátu nahlaste. Pokud totiž občanský průkaz a většinu platebních karet jednou zablokujete, není cesta zpět, a i když ztracený doklad objevíte, bude neplatný a vy si musíte vyřídit nový.

9. Krádež ohlaste na policii

Jste-li přesvědčeni, že vám doklady někdo ukradl, nahlaste to na nejbližší služebně policie. Trvejte na sepsání protokolu, i když jste přesvědčeni, že kapesního zloděje stejně nechytí. Potvrzení od policie použijete při vyřizování nových dokladů, pomůže vám při prokazování totožnosti zvláště v případě, že jste přišli o více dokladů. Nemůžete jej však použít jako náhradní doklad, například na poště nebo v bance. Také platí jen omezenou dobu, během níž si musíte vyřídit doklady nové.

10. Co s nalezeným průkazem?

Když najdete něčí osobní doklady, kontaktujte městský úřad, který průkaz vydal. Můžete také použít schránky důvěry na odděleních policie republikové či městské. Platební kartu odevzdejte do příslušné banky. Ostatní karty také organizacím, které je vydaly. Kontaktní telefonní čísla bývají přímo na kartách vytištěna.