Jak překonat poobědovou ospalost v práci?

Má také své logické příčiny: začíná trávení a krev se v této době stěhuje z mozku do žaludku. Vzniká únava, a to i u těch méně opotřebovaných. Ti opotřebovanější si s ní bývají obvykle hůře schopni poradit. Jak s ní bojovat?

Pokud zjišťujete, že vaše trávení provází větší míra ospalosti, nemusíte tento stav hned spojovat s přicházejícím stárnutím. Možná si na něj zatím jen nahráváte, například nesprávnou životosprávou nebo chvatem, případně obojím. Zkuste změňit svůj jídelníček ­ uberte tuků a sladkostí, nepijte své oblíbené pivo či víno. Místo něj dejte přednost minerálním vodám a místo sladkostí si dejte raději čerstvou zeleninu, ovoce či džus. Nepřehánějte to s přílohami a přestaňte jíst již po prvních signálech, že jste nasyceni. Berte si vždy jen tolik jídla, kolik pro vás představuje polosyto" a jen kvůli takzvané slušnosti či šetrnosti za každou cenu nedojídejte. U jídla si v klidu poseďte a pobavte se při něm s kolegy hovory na příjemná témata. Pokud to jde, po jídle se chvíli projděte venku. Nemáte-li možnost se projít, pak se alespoň protáhněte za pomoci jednoduchých cviků, které se dají cvičit i v kanceláři.

Každému ale cvičení nevyhovuje - někdo možná bude naopak potřebovat na chvíli zamhouřit oko, jiný třeba zalít květiny či zatelefonovat příteli. Pro řadu lidí je životabudičem šálek kávy, pokud je jich však několik denně, je zdravější zvolit překapávanou či rozpustnou kávu. Mnozí v takových situacích bažívají i po cigaretě. Pro tu však dnes bývá stále méně pochopení a prostoru ze strany zaměstnavatelů. Její vykouření také sice podpoří trávení, nese s sebou však i mnohé vedlejší nepříznivé účinky. Proti poobědové ospalosti může pomoci také živá diskuse. Méně vhodný už bývá poslech náročnějších témat (to ostatně budete nejspíš většinou znát již zdoby svých studií). A nemáteli jinou možnost, osvěžte vzduch vmístnosti, krátkým, ale intenzivním větráním. Čerstvý vzduch urychlí vaše trávení i cestu okysličené krve zpátky do mozku. A zase budete připraveni k výkonu.



