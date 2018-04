Jak překonávat nechutenství k práci?

Základem může být třeba špatná životospráva. Z ní postupně vyplynou určité zdravotní problémy. To vás podráždí. Podrážděným jednáním si však u druhých lidí snadno navodíte vztahové problémy a váš zdravotní stav se ještě dále zhorší. Dostanete se do konfliktů. Možná jen v práci, možná i doma. A pak už nevíte, co bylo příčinou a co je jejím důsledkem. Jak to tedy rozeznat? Navštivte lékaře a ověřte si zdravotní stav. Zkuste vypozorovat, co na vás působí nepříznivě: pokud jde o váš způsob života, o počasí, o jednání s druhými lidmi, respektive o veškeré dění kolem vás. Ověřte si také, zda vás vaše práce, její podmínky a výsledky včetně finančních dostatečně uspokojují a současně i motivují. Uvědomte si, zda nejste v konfliktu se svými šéfy, spolupracovníky nebo podřízenými. Snažte se hledat cesty, jak to vlastním úsilím překonat u sebe, a popovídejte si o tom i se svými podřízenými. Pomozte také jim objevit jejich zdroj nechuti k práci. Uvolněte atmosféru (pozor, určitě ne pracovní morálku), veďte sebe i je k nalézání zajímavých stránek práce, k soutěžení v duchu nových nápadů a realizací. Spolu s nimi také hledejte, co by se ještě dalo zlepšit, třeba formou zábavných brainstormingů či jiných společných akcí ­ zábavných, ale i výcvikových či vzdělávacích. Dohlédněte na sebe i na jiné, aby se nikdo nenudil. Zajímavá práce utíká rychleji než nudná a stejně vadí i její nedostatek. Odstraňujte tedy nerovnoměrné vytížení lidí. Zaměstnejte ty, kteří pracují málo. Dříče naopak nenechávejte příliš často překračovat pracovní dobu. Rozhýbejte sebe, lidi na pracovišti, i vlastní rodinu. Dopřejte sobě i jiným také včas dovolenou a dohlédněte na sebe i ostatní, abyste si ji užili aktivně. Dosyta se vyspěte, sportujte, choďte na procházky, rozumně si užívejte. Pak možná zjistíte, že už vás práce zase baví.Jak úspěšně přesvědčovat kolegy?Mají se účastníci kurzů předem znát?Jak jednoduše zvládnout akutní stres?Jak na pár minut vypnout při práci?Jak se zbavit trémy?Kolik cizích jazyků, by měl člověk umět?Jaká je budoucnost angličtiny?Jak sladit život manažera s rodinou?Jak překonat nechutenství k práci?Jak zacházet s utajenými informacemi?Jak správně napsat životopis?Jak se stát bohatým?