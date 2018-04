Máte živnost a kšefty zrovna nejdou? Poradíme vám, jak situaci řešit

Pokud nechcete své podnikání úplně odpískat, ale víte, že v příštích několika měsících si nevyděláte, můžete podnikání přerušit.

Přerušení podnikání musíte oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu a zdravotní pojišťovně, u které jste registrováni. Datum, kdy přerušíte podnikání, si určíte sami, nemusíte přitom čekat, až vám přijde platba za fakturu od posledního zákazníka, mezníkem pro ukončení samostatné výdělečné činnosti je situace, kdy samostatná výdělečná činnost přestane být fakticky vykonávána.

Přerušení samostatné výdělečné činnosti (SVČ) je nutné písemně oznámit příslušné OSSZ do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž je SVČ přerušena. Pokud vlastníte zaručený elektronický podpis nebo datovou schránku, stačí informaci zaslat elektronicky. Správci daně je oznámení nutno provést do 15 dnů ode dne, kdy došlo k přerušení činnosti, zdravotní pojišťovně nejpozději do osmi kalendářních dnů.

Ze zákona nejste povinni přerušení provozování oznámit živnostenskému úřadu, ale můžete. Pokud se rozhodnete toto oznámení učinit, musíte sdělit nejen datum zahájení, ale i datum ukončení přerušení živnosti. Délka přerušení živnosti není zákonem omezena, přerušení ale není možno oznámit zpětně. Tedy pokud oznámíte přerušení živnosti dnes, platí nejdříve od dnešního dne.

Oznámení o přerušení podnikání živnostenskému úřadu má své výhody, po dobu přerušení živnosti na vás nemůžou kontroloři z úřadu. A navíc, nemusíte osobně obíhat všechny úřady. Pokud využijete jednotný registrační formulář, takzvaný Změnový list, můžete na něm vyznačit, že si přejete, aby živnostenský úřad sdělil informaci o přerušení podnikání i všem ostatním úřadům.

Sociální pojištění platit nemusíte, zdravotní ale ano

Zálohy na důchodové pojištění se v období přerušení samostatné výdělečné činnosti neplatí. „Je ale nutné věnovat pozornost úhradě zálohy za kalendářní měsíc, ve kterém je činnost ukončena, neboť splatnost zálohy je až v měsíci následujícím,“ upozorňuje mluvčí České správy sociálního zabezpečení Pavlína Röslerová.

Jiné je to s placením zdravotního pojištění, to se i v období přerušení podnikání platit musí. A pozor, pokud přerušíte živnost třeba od 5. června, ještě za tento měsíc musíte zaplatit zálohu jako OSVČ. Další měsíce pak platíte pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů. „Výše pojistného je u všech pojišťoven stejná, samoplátci platí pojistné minimální, které se odvíjí od výše minimální mzdy, v současné době je to 1 337 Kč za měsíc,“ informuje mluvčí Ministerstva zdravotnictví ČR Dana Šalamunová.

A ještě jednou pozor. Doba, po kterou je SVČ přerušena, není dobou důchodového pojištění, tedy laicky řečeno, do důchodu se nezapočítává.

I živnostník má nárok na podporu v nezaměstnanosti

Pokud přerušíte podnikání, můžete se přihlásit do evidence úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, ode dne zaevidování je pak plátcem zdravotního pojištění stát. I tuto skutečnost ale nejpozději do osmi dnů nahlaste své zdravotní pojišťovně, jinak bude pojišťovna placení pojistného vymáhat po vás a to ve stejné výši, jakou jste doposud na zálohách platili.

Doba evidence na úřadu práce se navíc započítává pro účely důchodového pojištění, doba pobírání podpory v nezaměstnanosti se započítává celá, doba evidence bez pobírání podpory částečně.

I živnostník, který přeruší své podnikání, má nárok na podporu v nezaměstnanosti, samozřejmě za předpokladu, že splňuje základní obecné podmínky, tedy že v uplynulých dvou letech vykonával alespoň 12 měsíců činnost, která zakládá účast na důchodovém pojištění.

Podporu v nezaměstnanosti vyplácí úřad práce po dobu takzvané podpůrčí doby, ta činí u uchazeče o zaměstnání do 50 let věku pět měsíců, u uchazeče od 50 do 55 let věku 8 měsíců a u uchazeče nad 55 let věku 11 měsíců.

Podpora v nezaměstnanosti činí v prvních dvou měsících podpůrčí doby 65 %, další dva měsíce 50 % a po zbývající dobu 45 % vyměřovacího základu. Vyměřovací základ pro účely úřadu práce potvrzuje okresní správa sociálního zabezpečení. Neznamená to ale, že pokud jste loni vydělávali sto tisíc měsíčně, budete i díky podpoře v balíku. Výše podpory v nezaměstnanosti má své maximum, což je 0,58 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku, v roce 2016 je tedy maximum 15 024 Kč.

A poslední rada na závěr. Pokud se rozhodnete své podnikání obnovit, nezapomeňte to včas oznámit nejen svým zákazníkům, ale v prvé řadě úřadům.