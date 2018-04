Už nechcete podnikat? Živnost nerušte, vyplatí se ji přerušit

Rozhodnete-li se totiž k podnikání časem vrátit, je obnovení živnosti mnohem snazší, než kdybyste si znovu vyřizovali živnostenské oprávnění. Navíc obnovení je zdarma, za nové oprávnění byste museli zaplatit tisíc korun.

Živnostenský úřad o přerušení informovat nemusíte

Již téměř dva roky nemusíte přerušení živnosti hlásit živnostenskému úřadu. Informovat ovšem musíte zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. V případě zdravotní pojišťovny na to máte osm dnů od přerušení živnosti. Pokud tak neučiníte, zůstane vám povinnost i nadále odvádět stejné zálohy na zdravotní pojištění.

Může se hodit Krok za krokem jak založit živnost a neudělat chybu

Správu sociálního zabezpečení o přerušení živnosti musíte informovat nejpozději do osmého dne následujícího kalendářního měsíce po přerušení činnosti. Opět pokud to neuděláte, zůstává vám povinnost platit i nadále zálohy.

Chcete-li ušetřit čas, můžete obě oznámení provést na kterémkoliv živnostenském úřadě. Stačí, když tam vyplníte takzvaný jednotný registrační formulář. Musíte uvést i konkrétní datum ukončení přerušení provozování živnosti, třeba do 7. června 2022 i na delší dobu.

Pozor: Oznámit přerušení provozování živnosti nemůžete zpětně. Živnostenský zákon totiž výslovně ukládá podnikateli povinnost oznámit přerušení živnosti předem. Provozování živnosti je přerušeno buď dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti, nebo pozdějším datem, které v oznámení uvedete.

Z podnikání přímo na úřad práce

Důvodů, proč přerušit živnost, může být několik. Například na živnostenské oprávnění pracujete jen v době sezonních prací, nebo se vám třeba ve vašem podnikání nemusí dařit. Pak, pokud nebudete chtít platit vysoké zálohy na pojistné, máte možnost se zaregistrovat na úřadu práce. Tam stačí předložit čestné prohlášení, že nepodnikáte a doložit oznámení o přerušení, které jste předali zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení.

Pokud se nechcete registrovat na úřadu práce, můžete jen přerušit živnost a platit zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů ve výši 1 080 korun měsíčně. Sociální pojištění si platit nemusíte. Počítejte ale s tím, že měsíce, za které nebudete odvádět zálohy na pojistné, se vám nebudou počítat do důchodu.

Živnost si můžete nechat jako vedlejší činnost

Dalším z důvodů přerušení živnosti může být třeba to, že se vám naskytla zajímavá práce v zaměstnaneckém poměru, nicméně svého živnostenského oprávnění se tak úplně zbavit nechcete. Co kdyby vám zaměstnání nevyhovovalo a vy byste se chtěli opět k podnikání vrátit.

Zdravotní pojišťovně i správě sociálního zabezpečení oznamte, že jste zaměstnaní. Ověřte si, že vás zaměstnavatel přihlásil k pojištění.

Pokud ale budete chtít se zaměstnáním zároveň i podnikat, podnikání se pro vás stane vedlejší činností. Tuto skutečnost oznamte své zdravotní pojišťovně. Placení záloh za zdravotní pojištění budete zproštěni. Předpokládá se, že za vás bude zaměstnavatel odvádět zdravotní pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu platného pro zaměstnance (z osmi tisíc korun).

Se zálohami na sociální pojištění to je již složitější. Závisí to na výši dosažených příjmů po odpočtu výdajů v kalendářním roce, za který se pojistné platí (tedy takzvané rozhodné částce - v roce 2012 to bude 60 329 korun). Pokud jí nedosáhnete, nemusíte pojistné platit. Jinak minimální měsíční záloha pro vedlejší činnost je 735 korun.

Jestliže se rozhodnete mít své podnikání jako vedlejší činnost, nemůžete si platit dobrovolné nemocenské (to už za vás platí zaměstnavatel). Pokud byste se rozhodli si ho platit, stává se vaše podnikání automaticky hlavní činností.

Obnovení živnosti je snadné

V případě, že se rozhodnete opět obnovit svou živnost a učiníte tak po době, na kterou jste ji přerušili, nemusíte nic hlásit živnostenskému úřadu. Jestliže si ale budete chtít obnovit živnost dříve, je vaší povinností živnostenský úřad informovat.

Vždy ale musíte informovat zdravotní pojišťovnu i správu sociálního zabezpečení. Opět tak můžete učinit na kterémkoliv živnostenském úřadě vyplněním jednotného registračního formuláře.

Pokud se rozhodnete navštívit zvlášť jak zdravotní pojišťovnu, tak správu sociálního zabezpečení, musíte to u zdravotní pojišťovny stihnout do osmi dnů od obnovení živnosti a u správy sociálního zabezpečení do osmého dne následujícího měsíce.