Jak přežít stěhování do open space, radí sociolog

O open space se toho již napsalo mnoho. Velkoprostorové kanceláře nejsou pouze módní trend, ale směr, kudy se vyvíjí administrativní práce, a to všem kritikům a komentátorům navzdory. Nejde přitom, jak se vám může zdát, o trend několika posledních let, ale o záležitost, která „trápí“ zaměstnance nejenom firem déle, než je mnoho z nás v produktivním věku.

Existují sice i příklady, kdy firmy vnášejí do open space inteligentní prvky a snaží se přestavět nudné a hlučné haly na přirozenější kancelářské prostředí, spolupracují s interiérovými designéry a hledají přijatelnější řešení. Open space přesto téměř nikdo nemá rád.

Většina toho, co se o nich píše, je negativní. Na internetu se dozvíte, jak open space škodí práci, zdraví, hygieně i výkonnosti. Přesto se firmy do open space stěhují, a přesto si v nich nakonec naprostá většina zaměstnanců zvykne. Případy, kdy se společnosti rozhodly pro návrat k tradičním kancelářím po zkušenosti s open space existují, ale jsou to spíše výjimky.

Pokud i vám takové stěhování „hrozí“, nebo už dokonce začalo, podívejme se spíše na to, co můžete udělat, aby pro vás bylo co nejsnazší.

1. Nebojte se draka

Říká se, že strach má velké oči a zubař bolí nejvíce cestou do ordinace. S open space je to podobné. Přechod do nového prostředí nejlépe přežijeme, když si nebudeme týdny předem představovat, jak to bude strašlivé.

Moudrý zaměstnavatel by vám měl umožnit podívat se na to, jak bude vypadat vaše nové pracovní místo, ještě než se na něj nastěhujete, měl by vám ukázat nové kanceláře, a pokud se opravdu stará o to, aby byl přechod hladký, nechá vás i spolurozhodovat o některých vlastnostech. I když ale nenechá nic z toho, určitě byste neměli trávit celé dny přemýšlením, jak to bude v novém místě strašlivé. Neposlouchejte zkazky kolegů a známých. Jednak je každý případ jiný, jednak si pamatují vždy jen to, co se pamatuje nejdéle, tedy to nejkřiklavější.

2. Omezený prostor a osobní kotva

Open space přináší oproti tradičním kancelářím větší prostor pro všechny, ale menší pro jednotlivce. Pokud jste zvyklí „bydlet“ v celé místnosti bez ohledu na to, jak je veliká, bude problém. Zkuste se připravit na nové podmínky tím, že cíleně omezíte množství „svých“ věcí a budete ještě před přestěhováním zabírat jen tolik místa, kolik ho bude v novém prostoru. Současně si vyberte nějakou věc – nejlépe jednu – která je vaše, osobní, a kterou můžete mít jak na starém, tak i na novém pracovišti. Její přítomnost vám pomůže přežít přechod ve zdraví. Mnoho lidí takto volí různé talismany, plyšáky, fotky rodiny, ale může jít (a je to někdy i lépe) o věc čistě pracovního charakteru, třeba ozdobný stojánek na pero. Tuto věc si pak přeneste na nové pracoviště.

3. Staro/noví kolegové

Chtějte vědět, kdo bude sedět ve vašem bezprostředním okolí. Pokud jsou to lidé, se kterými nejste zvyklí pracovat nyní, a jsou v dosahu, navštěvujte se. Je pravděpodobné, že máte jiné zvyky než oni, a jen tak, že se poznáte, utlumíte potenciální hrot konfliktu ještě předtím, než se stačí projevit v celé kráse. Některé firmy pořádají adaptační setkání a také zkoušky, nakolik si lidé sednou ještě předtím, než je sestěhují do velkoprostorových kanceláří. Je to velmi moudré řešení, i když není samospásné. Pokud vaše firma nic podobného nenabízí, pokuste se o to sami.

4. Dohodnout se dá vždy

Největší problémy při přechodu na open space kanceláře způsobují faktory, které jsou společné. Jak nastavit klimatizaci? Osvětlení? Kdo bude používat uličku? Co s kolegou, který hlučně telefonuje? Tyto věci by měly být ošetřeny z pohledu vedení, které změnu prostředí organizuje, ale zdaleka nejlépe si je zorganizujeme svépomocí. Stačí dodržet tři zásady:

Nebojte se ozvat – pokud vám něco vadí, řekněte to.

Buďte vždy konstruktivní – neříkejte, co je špatně, ale co by se mělo změnit, aby to bylo dobře.

Buďte kompromisní – vynutit si „to svoje“ v open space nelze. Lze ale najít kompromis a pak se dá dohodnout vždy.

5. Nesabotujte

Zdaleka největší problémy při přechodu na open space vznikají tehdy, když se část zaměstnanců pustí do „tiché dohody“, která vede k tomu, že změnu ignorují, obcházejí a snaží se sabotovat. V naprosté většině případů tím nedosáhnou návratu do původního stavu, ale neúměrného prodloužení svého utrpení, snížení pracovního výkonu a celé řady nepříjemností, které by se jinak daly s úspěchem řešit. Naopak pokud ukážou, že jsou schopni spolupracovat, a pokud je firma připravená vycházet v některých ohledech vstříc, nemusí sžití se s novým prostředím ani bolet, ani trvat dlouho.

Pracovali jste již někdy v open space?