Deset zásadních chyb, kterými si koledujete o vykradení bytu

I když jsou pravidla, jak snížit riziko vyloupení, dostatečně známá, řada lidí si s nimi hlavu moc neláme a chovají se přesně naopak. A jak jste na tom vy? Začtete se do pravidel naruby a zkuste si po pravdě odpovědět, zda některý z chybných kroků není i váš problém, který mohou zloději využít a okrást vás.

Deset kroků, jak si vykoledovat vykradení bytu a finanční ztrátu

1. krok

Rozhlašujte do světa termín dovolené a jak daleko odjedete. Říkejte to všem a zapojte do toho i vaše děti.

Vylepte to i na sociální sítě, aby všichni viděli, jakou dovolenou si může dovolit. Až budete na dovolené, nezapomeňte dávat na internet fotografie, jak si užíváte a kolik dnů vám ještě zbývá, než se vrátíte domů. Pokud máte pevnou linku se záznamníkem, nezapomeňte nahrát vzkaz, dokdy v bytě nebude. A nastavte vzkaz i na vašem e-mailu.

2. krok

Rozhlašujte do okolí, jak jste bohatí, co nového jste si do bytu zase pořídili a nezapomeňte to rovněž vyvěsit na sociální sítě. Chlubte se na síti i fotografiemi z interiéru vašeho domu či bytu. Ať každý vidí, jak úžasně si žijete, co všechno a kde máte, aby vám mohli tiše závidět.

3. krok

Před odjezdem na dovolenou nechejte v oknech pootevřené ventilačky, aby pronikal do vašeho rodinného sídla čerstvý svěží vzduch. Vrátit se do nevětraného obydlí přece není nic pro váš nos. V případě rodinného domu nezapomeňte pootevřít i sklepní či půdní okénka, ať se nemovitost během vaší nepřítomnosti řádně „proluftuje“.

4. krok

Nic nezkazíte tím, když před odjezdem na dovolenou zatáhnete doma žaluzie, závěsy či rolety, ať sluníčko nešisuje váš designový nábytek. Vždyť přece každý ví, že jste pryč a na jak dlouho. Určitě se proto nikdo nebude divit, proč máte ve dne v noci zatemněná okna. Dobře pozhasínejte všechna světla, i ta spínací, která vytvářejí iluzi užívané domácnosti. Energie je přece drahá, tak s ní po dobu nepřítomnosti zbytečně neplýtvejte, každá ušetřená koruna je přece dobrá.

5. krok

Pokud máte rodinný dům, snažte se, aby stromy a keře na zahradě vytvářely přívětivou bariéru, aby vás kolemjdoucí a sousedé nemohli dost dobře sledovat. Určité soukromí je přece důležité a nikdo nemusí vidět, co na zahradě a kolem domu děláte. Takové soukromí, klid a domácí pohodu přece potřebuje každý.

6. krok

Jestliže na dovolenou vyrazíte tentokrát letecky a váš drahý bourák bude zahálet doma, klíčky od vozu nechejte na viditelném místě, abyste je po návratu nemuseli hledat. A nezapomeňte přidat ke klíčům i technický průkaz, ať jsou pěkně pohromadě. Vždyť pak stačí jen sáhnout a nepřemýšlet, kde je hledat.

7. krok

Šperky, cennosti, starožitnosti a doklady schovávejte nejlépe v nočním stolku. Dělá to tak přece celá řada lidí. A když už je chcete při odjezdu na dovolenou někam ukrýt, dejte je třeba do ledničky. Budou u ledu a nikoho nenapadne, že kromě jídla může být v lednici i malý poklad. A když si nebudete jisti, zda jste zvolili vhodnou skrýš, poraďte se s přáteli a známými na sociálních sítích, určitě mají zkušenost, která skrýš může být ještě bezpečnější.

8. krok

O dohled nad svým bytem raději vůbec nikoho nežádejte, dnes se nedá nikomu věřit, ani přátelům či dobrým známým. Větrání si přece zajistíte otevřenými ventilačkami, kytky vaši nepřítomnost přežijí, když je pořádně zalijete a poštovní schránka taky vydrží a nepraskne, když se v ní pár dnů budou hromadit obsílky a reklamní letáky.

9. krok

Pokud má během vaší nepřítomnosti přijet do domácnosti některý váš příbuzný, nechejte mu klíč na domluveném místě. Nejlépe pod rohožkou nebo v květináči s květinou, která zdobí vstup do vašeho obydlí. Zloděje přece nenapadne, že by mohl být někdo tak staromódní, aby klíče ukryl na takovém místě. Doba je přece jiná, moderní, internetová.

10. krok

Nevyhazujte peníze za pojistku domácnosti ani stavby. A když už máte pojistku uzavřenou, držte se té staré, nová by určitě stála víc. Svůj majetek si přece umíte ochránit a zloději se vám určitě obloukem vyhnou. Jsou přece domácnosti, kde se mohou napakovat víc než u vás, takže šance, že se to stane právě vám, je nicotná.

Jak jste na tom vy?

Jsou některá pravidla naruby i váš problém?