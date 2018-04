Jak připravit mladého člověka do „finančního“ života

Karel žije s rodiči v bytě a podle občasného napětí v domácnosti si postupně začíná uvědomovat blízkost možných situací a nelehkých rozhodnutí, na které není připraven - psychicky ani finančně. Bydlí s rodiči v malém panelovém bytě 3+1, ve městě do 20 tisíc obyvatel nedaleko Prahy, kam dojíždí do školy. Má kapesné 3 500 korun měsíčně a občasné brigády a krátkodobé práce mu přinesou volné prostředky pro plánování různých aktivit. Průměrně si přivydělá 3 000 korun měsíčně.



Základní otázky – pro naši potřebu jen okrajově s nadsázkou:

Jak přesnou představu má mladý muž o své blízké budoucnosti?

Jak náročný je současný život studenta časově i finančně?

Jak velké úsilí je ochoten věnovat péči o tvorbu rezerv?

Zpravuje své osobní údaje systematicky nebo vše končí v jedné krabici?

Kolik peněz a jak pravidelně si může dovolit odložit stranou?

Karel je svědomitý člověk, který věnuje pozornost i nejmenším detailům, má přehled o své finanční situaci a v rámci jednoho roku má jasný plán svých aktivit. V současné době ho náklady na živobytí (doprava, jídlo, telefon a studijní poplatky) stojí 3 400 korun měsíčně. Za počítače a koníčky vydá přibližně 1 800 korun měsíčně. 1300 korun je schopen si pravidelně odkládat. Má naspořeno na vkladní knížce 30 000 korun.

Priority klienta a možnosti trhu

Pro mladé lidi je dosti obtížné stanovit konkrétní plán. Pokud se mají obě strany postavit seriozně k řešení takovéhoto plánu, je potřeba si důsledně uvědomit možnosti i omezení finančních produktů a stanovit si priority, které zůstanou i při různých životních situacích stabilní a vycházejí z přirozených potřeb každého člověka.

1. operativní nástroj pro příjem, správu a odesílání prostředků, kterým je bezesporu bankovní účet. Výběr kdykoli.

2. nástroj/e pro krátkodobé ukládání a přechovávání prostředků s minimálním omezením dostupnosti. Výběr do 1 měsíce.

3. nástroje které slouží výhradně ke zhodnocování prostředků.

Stará a osvědčená metoda našich babiček pro řízení výdajů pomocí obálek, kdy bylo dané, která obálka na co slouží, a na kdy je připravena, se může zdát zastaralá, ale velmi účinná. Nepamatuji se si na situaci, ať byla sebekritičtější, aby moje babička z nějakého šuplíku, knihy nebo nádobí nevytáhla potřebnou sumu. Bezesporu je prosta poplatků za vedení účtů a příkazy všech typů, ale také bez možnosti dlouho ležící úspory nechat vydělat alespoň na inflaci.

Při dnešních možnostech můžeme mladému člověku do 26 let ukázat velmi zajímavé možnosti nakládání s finančními prostředky a pomoci mu vytvořit základ pro další hospodaření.

Ad 1, běžný účet

Věk do 26 let zde není zmíněn náhodou. Studující do 26 mají celou řadu slev, výhod a úlev spojených s běžným účtem. Bezpoplatkové účty, nižší úroky z úvěrů, bezplatné služby ovládání účtu jako příkazy, ovládací prvky, platební karty.

Při zvládnutí pravidelných a pohyblivých příjmů a výdajů a hospodaření se zůstatkem na účtu máte z poloviny vyhráno a zvládli jste obálkovou metodu „staré školy“.

Zavedení maximálního zůstatku na běžném účtu vás posune o krok dále za obálkovou metodu a může vám přinést velmi cenné zkušenosti.



KONEC HLINÍKOVÝCH MINCÍ

Proč mizí hliníkové mince i padesátníky KONEC HLINÍKOVÝCH MINCÍ

Ad 2, základní spořící nástroje

Zavedení maximálního zůstatku na běžném účtu nás posune do bodu, kde máme prostředky, které nám delší dobu leží na účtu a čekají na své použití. Peníze na roční platby, dovolenou, narozeniny a podobně. Peníze jsou sice uloženy stranou, ale kdykoli si je můžete převést zpět na běžný účet nebo jednoduše vybrat.

Na běžných účtech se úrok pohybuje okolo 0,1% p.a. (ročně). U spořících nástrojů se efektivní úrok při správné volbě může pohybovat okolo 2 % p.a. To je 20x více! Kde necháte svou rezervu 30 000 ležet? Ad 1 vydělá 30 korun za rok. Ad 2 vydělá 600 korun za rok.

Někdo nad tím rozdílem může mávnout rukou. Jen 600 korun. Když se tyto počty člověk učí na malých částkách, včas se rozhodovat a konat, chyby nejsou tak dramatické a tolik nemrzí. Radujte se z mála, vydělali jste 20 x více. Při zvládnutí plánování příjmů, výdajů a hospodaření se zůstatkem na účtu máte opět z poloviny vyhráno.

Spořící nástroje slouží jako záloha pro běžný účet. „Kdyby náhodou nezbylo.“ Pro tento instrument se hodí limit minimálního zůstatku. Výše minimálního zůstatku je důležitá pro pokrytí plánovaných plateb zmíněných výše a nesmíme zapomenout na rezervu pro mimořádné výdaje. Poruchy spotřebičů, zdravotní výdaje apod.

Citlivé nastavení hranice minimálního zůstatku vám dovolí využití vytouženého bodu 3. Začínáte si tvořit finanční rezervy na uskutečnění dlouhodobých cílů. Pořízení bydlení, auta, rodiny…

Tento bod je v našich podmínkách dle mého názoru opomíjen. Do jisté míry je to způsobeno tím, že na trhu nejsou dostatečné nástroje a zkušenosti pro takovéto hospodaření a celá řada poradců nemá tuto zkušenost a možnost zažitou. Některé banky již spořícím účtem disponují. V některých případech pro účely krátkodobého spoření lze použít vybrané produkty skupiny 3. Umožňují tzv. službu mimořádných vkladů a výběrů.

Ad 3, spoření, investice

Tato část je nástavbou pro základní první dva body a pro našeho klienta jen motivací pro další období po dokončení školy. Pro šířku a rozmanitost použití jednotlivých produktů jejichž oblasti jsou vyjmenovány níže, by bylo třeba této části věnovat samostatný článek.



Stavební spoření

Životní pojištění

Investice

Podnikání

Návrhy a řešení

Pro našeho klienta bych volil z výše uvedeného výběru produktů podle hlubší analýzy jeho povahy, rodinného zázemí a vztahu k investování.

Prioritní výběr je vytištěn tučně a další úpravy a doporučení bych našemu studentovi doporučil až po roce zkušeností s následujícími produkty.

Běžný, studentský účet

Spořící účet, Otevřený podílový fond

Stavební spoření, Investiční životní pojištění, Úrazové připojištění (obojí prozatím bez krytí smrti )

Možná rizika

Vzhledem k věku Karla Novotného je velmi vysoká pravděpodobnost náhlých a zásadních životních změn, včetně nepředvídaných událostí v následujících oblastech.

Blízká volba budoucího zaměstnání či podnikání.

Pořízení si vlastního bydlení eventuelně vlastního automobilu.

Společný život s partnerkou.

Pokud se při volbě produktů nezohlední tato fakta, může dojít ke Karlově značné finanční ztrátě.

Rady a tipy:

rozhodně využijte speciální bankovní produkty, pokud to váš věk, popřípadě typ studia umožňuje. Máte šanci získat levnější služby bank (účty, platební nástroje, úvěry apod.)

nenechávejte ležet volné finanční prostředky na běžném účtu, zbytečně ztrácejí díky inflaci svou hodnotu, když by mohly naopak vydělávat

na optimální zůstatek volných peněz pro nenadálé výdaje není třeba neustále myslet, máte možnost využít automatický prostředků, jako je maximální zůstatek účtu a limit minimálního zůstatku

myslíte si, že ze svých, byť nízkých, příjmů nemáte šanci spořit/investovat? Chyba, možná by stačilo si sednout a důkladně zvážit strukturu vašich stávajících příjmů výdajů, stejně jako nutnost vašich vydání.