Jak probíhá vymáhání dluhu

Našim klientům vždy doporučujeme, aby si předem co nejlépe ověřili schopnost dlužníka splácet poskytnutou půjčku. Současně však při velkých počtech pohledávek platí statistická úspěšnost a s případem, kde by věřitel velkého počtu dlužníků celkově nezískal více, než investoval do úhrady soudních poplatků, jsem se za dobu své praxe ještě nesetkal. Pro věřitele existuje i daňové hledisko - pouze v případě, že pohledávku věřitel vymáhá soudní cestou, může ji případně odepsat do svých nákladů a tak získat nazpět daň z příjmu, kterou již dříve uhradil. Dlužník tedy musí počítat s tím, že pokud neplatí a neřeší svůj problém s věřitelem, dříve či později k podání žaloby dojde.