Jak prodat akcie z kupónové privatizace aneb jak se bránit podvodníkům

Pozor, každý obchodník s cennými papíry musí mít ke své činnosti povolení Komise pro cenné papíry! Jestliže toto povolení nemá, porušuje zákon a v žádném případě s ním nejednejte! Podle čeho si obchodníka vybrat? Důležitá je nejen kvalita, ale také výše poplatků, které si účtuje za své služby. Při výběru obchodníka je třeba být opatrný. Měli byste se vyhnout obchodníkovi, o jehož solidnosti a důvěryhodnosti máte pochybnost. Každý obchodník musí mít licenci od Komise pro cenné papíry. Jestliže budete mít o její pravosti pochybnosti, na internetových stránkách Komise www.sec.cz najdete seznam všech obchodníků s platnou licencí, nemáte-li možnost podívat se na Internet, můžete si ji ověřit přímo na telefonu 02/210 96 112. Obchodníci si většinou účtují paušální poplatek za každý obchod, který pro vás provedou, nebo procento z peněžního objemu obchodu. Pozor na letáky ve schránkách a podomní vykupovače akcií! Buďte opatrní, ať se nestanete obětí různých podvodníků, kteří se snaží vydělat na vaší důvěřivosti nebo nezkušenosti. Může se stát, že u vás doma zazvoní vykupovači akcií, kteří se vydávají za zástupce společnosti nebo fondu, jejichž akcie vlastníte, a tvrdí, že je společnost pověřila odkoupením těchto akcií nebo podílových listů. Vymýšlí si přitom různé důvody pro to, abyste jim cenné papíry prodali, například, že společnost vstupuje do likvidace, má hospodářské problémy apod. Často také používají falšované kurzovní lístky, na kterých jsou kurzy cenných papírů třeba i o polovinu nižší, než je tomu ve skutečnosti. K prodeji akcií vás také mohou lákat prostřednictvím dopisů, různých letáčků a pozvánek na posezení. Na ně si dávejte velký pozor, protože to skutečně nemusí být ti praví obchodníci, ale podvodníci, kteří vám za vaše cenné papíry nabízejí mnohem nižší cenu, než jakou skutečně mají, a vydělávají tak na vás velké peníze. Jak se podvodníkům bránit? Tyto osoby svým jednáním porušují zákon a mohou se dopouštět hned několika trestných činů najednou, proto je nutné, abyste byli vůči nim velice obezřetní. Jestliže zazvoní přímo u vás doma, vůbec je nevpouštějte dovnitř a nejednejte s nimi. Neukazujte jim svůj výpis z účtu ze Střediska cenných papírů, neposkytujte žádné osobní údaje a rozhodně jim nikdy nic nepodepisujte. Nenechte se nalákat různými reklamními letáky a pozvánkami na posezení spojená s výkupy akcií. Upozorněte i své blízké a známé. Ověřujte si, jakou hodnotu mají vaše cenné papíry, snadno to denně zjistíte například v Mladé frontě Dnes, Hospodářských novinách nebo v Právu. Pokud by se vám přesto něco podobného stalo, nebo ve vašem okolí takovéto výkupy právě probíhají, kontaktujte Komisi pro cenné papíry na telefonu zdarma 0800/160 170, na kterém můžete nechat vzkaz a kontakt na sebe, nebo na telefonu 02/210 96 112. Popřípadě se můžete obrátit přímo na policii.