Jak prodat věci, když jste v nouzi

Prodavač v pražském bazaru Nekázanka mě, když jsem mu nabízel svou digitální zrcadlovku Canon EOS 350D se základním objektivem 18-55, zchladil: "No, za tohle už dnes moc nedostanete. Že jste za to dal předloni dvacet tisíc, nikoho nezajímá. Dyť víte, je krize a lidi moc nekupujou. Můžu vám dát tak tři a půl tisíce, prodávat to budem tak o tisícovku dráž."



Ani moc nelhal: specializovaný prodejce použitých fotoaparátů a mobilů Mobilpohotovost v Praze u Anděla totiž tento canon vykupuje za 4 700 korun, prodává za 6 500. Dostanete tedy o 1 200 korun více než v běžném bazaru. A prodejce mi poradil praktickou věc: brašnu a další příslušenství by vykoupil zvlášť, v sadě s fotoaparátem se to nevyplatí.

Elektronika moc nevynese

Máte-li kvůli krizi snad až existenční problémy a chtěli byste je řešit prodejem věcí, bez nichž se dokážete obejít, počítejte s tím, že to nepomůže nadlouho. Obzvlášť ceny elektroniky jsou velmi nízké, použité zboží se prodává za zlomek jeho skutečné ceny. Menší digitální fotoaparát, třeba Panasonic DMC LZ7, se v březnu 2007 prodával na internetu za 7 000 korun, v obchodě ještě dráž. Dnes za něj zmíněná Mobilpohotovost nabízí 1 500 korun.



Stejné je to u televizí a počítačových monitorů – ty staré, klasické, neprodáte buď vůbec, nebo za symbolickou stovku, a modernější LCD? Sedmnáctipalcové obrazovky se prodávají na internetu už za 2 000 korun, což je čtvrtina jejich nedávné ceny. A pokud má zboží nějakou vadu, byť kosmetickou, s prodejem vůbec nepočítejte.



Kam je tedy nejlepší se obrátit? Rozhodně doporučujeme zajít nejdříve do specializovaného bazaru – ať už na elektroniku, jízdní kola, počítače, mobily nebo právě na fotoaparáty. Tam dostanete určitě více než v bazárku na rohu sídliště. Nebo zkuste prodávat sami, přes internet – může to trvat déle, ale je to výhodnější. Tak třeba na aukčním serveru Aukro.cz se o víkendu prodal fotoaparát Panasonic z našeho příkladu za 2 650 korun – o tisícovku dráž, než byste dostali v bazaru.

Inzerce může být zadarmo



Nejjednodušší je zadat běžný bezplatný inzerát do některého z inzertních portálů, třeba na Sbazar nebo do Annonce.cz. Na Sbazaru bude inzerát vystaven zdarma 90 dnů, můžete vložit i fotografie. Podobné je to i v Annonci, tam je však bezplatné jedno uveřejnění v tištěné verzi a zároveň na internetu. Opakování je už třeba zaplatit – jde to i textovou zprávou. Ve všech inzerátech musíte zveřejnit prodejní cenu.



Tady nejlépe poradí zase internet: podívejte se, za kolik prodávají ostatní, a nasaďte obdobnou částku. To samozřejmě neplatí u unikátních věcí.





kde a jak prodat věci Chcete-li prodat věci v zastavárně či v bazaru, vyberte si ty větší a specializované na konkrétní zboží (elektronika, mobily, sport). Profesionálnější bazary mají i internetové stránky, podívejte se, za kolik prodávají obdobné zboží. Zastavárnám se raději vyhněte: slouží spíše k půjčení peněz za věci uložené do zástavy; pro prodej nenabízejí dobré podmínky.

Zkuste internetové aukce

Existuje však další možnost, která může být ještě výhodnější – internetové aukce. Aukčních serverů je několik (iKup.cz, Odklepnuto.cz), ale největší a nejznámější je Aukro.cz. Abyste však na aukčním serveru mohli něco prodat, musíte se zaregistrovat – vyplníte webový formulář a počkáte, než vám na adresu trvalého bydliště přijde dopis s potvrzovacími údaji. To bude zhruba do týdne. Údaje pak doplníte do zmíněného formuláře a můžete se účastnit aukcí, tedy přihazovat a prodávat.



Za kolik, to je na vás. Sami stanovíte vyvolávací cenu, pod niž žádný zájemce nemůže jít, nahoru se však může šroubovat podle zájmu kupujících. Mnohdy je výhodné stanovit vyvolávací cenu na pouhou korunu, zvlášť když se nejedná o zboží, které by mělo velkou hodnotu. Zájem kupců, kteří v "lovecké vášni" zapomenou na skutečnou cenu věci, ji dokáže vyhnat až na úroveň, o níž by vás ani nenapadlo uvažovat. Například běžnou populárně-vědeckou knihu se mi nedávno podařilo prodat za více než tisíc korun.



Až budete do internetového formuláře zadávat údaje o prodávané věci (je to jednoduché, systém vás navádí krok za krokem), hlavně si nevymýšlejte, nezamlčujte třeba drobné kazy nebo odřeniny. Nejlepší je přidat několik fotografií vaší skutečné věci, ne třeba obrázek mobilu stažený z internetu.

Kolik to stojí?

Jakmile věc vystavíte, Aukro si strhne nevelký poplatek (u věcí s vyvolávací cenou nad 2 000 korun je to deset korun), a po prodeji si připíše provizi – u běžných předmětů (auta a sběratelské věci mají sazbu jinou) jsou to čtyři procenta z kupní ceny do 1 500 korun, u dražších věcí do 7 500 korun pak 60 korun plus 3 % z částky nad 1 500 korun. Zní to možná složitě, ale přesto se většinou tento způsob prodeje vyplatí.



Provizi Aukru můžete zaplatit složenkou, bankovním převodem nebo různými "elektronickými peněženkami" typu PayPal; když budete prodávat častěji, můžete si provize předplatit.





prodej na internetu Prodáváte-li pomocí bezplatného inzerátu na některém z mnoha serverů (sBazar, Hyperinzerce.cz, Annonce.cz...), uveďte vždy aspoň přibližnou cenu. Pokud napíšete "cena dohodou", mnozí nezavolají, ale ozvou se kšeftaři, kteří na vás budou chtít vydělat. Prodej na aukčním serveru (Aukro, Odklepnuto, iKup...) bývá výhodnější než na inzerát. Zájemci se mohou v nabídkách předhánět a cenu vyhnat vysoko.

S kupcem vaší věci se pak domluvíte e-mailem a věc mu můžete poslat na dobírku; poštovné platí téměř vždy právě kupující. Až získáte pár kladných hodnocení svých partnerů, můžete obchodovat na principu "důvěra za důvěru": peníze za prodané zboží vám kupec pošle na účet ve stejnou chvíli, kdy vy jemu odešlete zboží. Většinou to funguje bezvadně, v případě problémů se můžete obrátit na administrátora Aukra, který může nepoctivce i odstavit a vám vyplatit náhradu až do výše 20 000 korun.