Čtyři příznaky, jak prokouknout vějičku a zbytečně netratit

Spolehlivé informace o tom, zda vás dotyčný vodí za nos, vyčtete z obličeje. "Lháři dbají především na obsah své výpovědi. Na zdánlivě nepodstatné věci jako je výraz ve tváři či držení těla přitom zapomínají. Nejvíce se obávají, že se prořeknou, daleko méně již berou v potaz svůj fyzický projev," říká psycholog Jack Nasher, autor praktických rad, jak umět prokouknout lež a odhalit pravdu.

Jack Nasher Právník a psycholog se specializací na ekonomickou oblast.

Pořádá přednášky a semináře po celém světě, žije v Mnichově.

Jeho rady a doporučení vycházejí z nejnovějších poznatků psychologických výzkumů a zkušeností expertů.

Rozpoznat předstíraný výraz není podle psychologa až tak těžké. "Musíte jen vědět, jak na to. Budete-li pozorní, všimnete si, že emoce, které se podvodník snaží dát najevo, nejsou s jeho tváří či gesty v celkovém souladu," vysvětluje psycholog.

Zkrátka, člověk může lhát ústy, ale slova doprovází grimasami a řečí těla, které říkají pravdu. Do příznaků této disharmonie se promítají vždy různé typy emocí – ty, které podvodník chce dát najevo, a ty, které se snaží skrýt.

A jaké příznaky naznačí, že vám někdo neříká pravdu?

Jasným varovným signálem, že vám druhá osoba lže, jsou asymetrické mimické výrazy v jeho tváři. Typickým příkladem je umělý úsměv. Lháři používají umělý úsměv jako univerzální masku, která má skrýt jejich pravé emoce.

Abyste rozpoznali, že jde o strojený výraz, základní pravidlo zní: vždy pozorujte horní polovinu obličeje, protože ta u předstíraných výrazů podléhá nejmenší kontrole. Pozorně sledujte, jestli tvář protihráče působí souměrně či nikoliv. Umělý a opravdový úsměv se liší ve výrazu očí. Při opravdovém úsměvu se kolem očí vytvářejí mimické vrásky.

Mnohé lze vyčíst i z toho, kdy zaznamenáte ve tváři protivníka určitý výraz. Opravdové výrazy se zpravidla objevují dřív, než jsou vyřčena slova, ke kterým se vztahují. Pokud tedy někdo bouchne do stolu a zařve: "Teď už toho mám vážně dost!" a teprve pak se jeho obličej zřiví hněvem, nejspíš vás tahá za nos. Když je naopak všechno, jak má být, dostaví se nejprve změna výrazu a teprve pak ústní sdělení.

Vyzkoušejte si to v praxi. Třeba tak, že prodavači záměrně položíte reflexní otázku: "Není to auto bourané?" "Není to maso smradlavé?" Pak sledujte jeho výraz. Pokud bude prodavač vnímat dotaz jako urážku, nejspíš zareaguje podrážděně a jakékoliv podezření odmítne. Buďte však pozorní – má ve tváři roztrpčený výraz ještě před tím, než začne přesvědčovat, že prodává prvotřídní zboží? Pokud ano, říká nejspíš pravdu. Pokud ale spustí lavinu slov a teprve pak nasadí dotčený výraz, je lepší si koupi rozmyslet.

Falešné emoce lze identifikovat také podle délky trvání určitého výrazu – konkrétně tehdy, když některé pocity zůstávají vepsány ve tváři příliš dlouho. Zvlášť nápadné je to u překvapení. Přitom je dobré vědět, že skutečné překvapení trvá jen nepatrný okamžik.

Hlídejte si proto, jak dlouho u překvapených osob jednotlivé výrazy trvají. Lháři bývají herci, kteří se někdy snaží dělat svou "práci" až příliš dobře a kvůli tomu přeženou intenzitu předstíraných pocitů. Když podvodníka obviníte z toho, že lhal, zpravidla okamžitě začne hrát uraženého. Jelikož ale ve skutečnosti uražený není, může svůj výstup nevědomky přehnat a vám bude jasné, na čem jste.

Dobré je také vědět, že u lhářů dochází ke změnám pocitů mnohem častěji než u poctivých lidí. Pokud druhá osoba střídá během jednání nálady jako na běžícím pásu, je zcela namístě zbystřit. Lháři se také často chovají nepřiměřeně k situaci – smějí se bez zjevné příčiny, bývají extrémně přátelští, nebo nabízejí pomoc, ačkoliv k tomu nemají žádný důvod.

Prozradit je mohou i určitá gesta, která použijí zcela nevědomě – pokrčení ramen, zvednuté obočí, ruce v pěst… Dávejte vždy dobrý pozor, zda náhodou nějaké gesto nebo jeho náznak nejsou v rozporu s tím, co vám druhá osoba říká. K těmto nechtěným "uklouznutím" dochází u lhářů rovněž poměrně často.

Zpracováno podle knihy Jak umět prokouknout lež a odhalit pravdu, kterou vydalo nakladatelství Grada.

Sedli jste někdy na lep podvodníkovi?