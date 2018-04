Jak proplatit provizi co nejvýhodněji?

Vámi popisovaná práce má charakter takzvané příležitostné činnosti, která je podle § 10 odst. 3 písm. a) zákona o daních z příjmů osvobozena od daně, pokud úhrn příjmů u poplatníka za zdaňovací období nepřesáhne 20 tisíc korun. Pokud jsou příjmy od všech plátců vyšší, podléhá zdanění celá částka po případném odečtu prokázaných výdajů na dosažení zisku. U toho, kdo vás najal, je odměna za příležitostnou činnost výdajem obecně daňově uznatelným. Tento druh spolupráce je tedy velice výhodný pro obě strany.



Aby mohla být spolupráce považována za příležitostnou činnost, musí být splněno několik podmínek - zákon je sice výslovně nedefinuje, ale hlavní znaky příležitostné činnosti lze odvodit nepřímo.

Především nesmí jít o závislou činnost (zaměstnání), při jejímž výkonu je příjemce příjmu povinen dbát příkazů plátce. Vykonavatel by měl mít relativní volnost při výkonu sjednané činnosti, měl by volit vlastní postupy, případně používat vlastní náčiní. Nesmí ale v dané oblasti zároveň podnikat, protože pak by nemohlo jít o činnost příležitostnou, ale soustavnou, o součást jeho podnikání.



Zcela vyloučeno je osvobození u příjmů z autorských práv, které podléhají zdanění jako příjem z jiné samostatné výdělečné činnosti podle § 7 zákona o daních z příjmů, i když jsou dosaženy jenom příležitostně.



Je nepochybně vhodné příležitostnou činnost podepřít smlouvou. V úvahu přicházejí například smlouva o dílo, smlouva o obstarání věci nebo smlouva zprostředkovatelská podle občanského zákoníku. Smlouvu a další dokumenty dokládající obsah spolupráce musí firma uchovat pro případnou daňovou kontrolu.