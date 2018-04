Jak reagovat chytře na neoprávněnou kritiku šéfa

Pokud patříte k těm, které neoprávněná kritika rozhodí, zkuste na sobě pracovat. "Nereagujte ani agresivně, ani pasivně. Agresivitou rozpoutáte bezvýslednou hádku, která vám může uškodit. Pasivitou zase dáte najevo, že kritik má pravdu. Na manipulaci platí technika otevřených dveří," radí Dagmar Lahnerová, lektorka pro vzdělávání dospělých.

Jak vysvětluje, technika otevřených dveří je symbolickým vyjádřením situace, kdy se kritik rozběhne, aby silou vyrazil zamčené dveře. Když k nim však přiběhne, proletí jimi, protože jsou proti jeho očekávání otevřené.

Jinými slovy – souhlaste se vším, co by mohlo být v kritice šéfa oprávněné a pravděpodobné. Zároveň mu řekněte, že má právo na svůj názor. S ostatním ale vyslovte nesouhlas. Držte se tedy tří osvědčených kroků:

1. krok - přiznání pravdy

Na to, co je v kritice šéfa pravdivé, reagujte stylem:

Akceptuji – "Ano, je to tak…" Reflektuji – "…udělal jsem chybu."

2. krok - přiznání částečné pravdy

Na to, co je v kritice šéfa částečná pravda, reagujte pravidlem "Nalézt zrnko pravdy + akceptovat jej."

Připustit, že má šéf částečně pravdu, lze větami typu – "Někdy, občas, čas od času se mi stává…"

3. krok - odmítnutí nepravdy

Na to, co není pravda, reagujte odmítavě ale nikoliv agresivně.

Nesouhlas s nepravdivým tvrzením šéfa vyslovte diplomatickými větami typu – "Může vám to tak připadat…", "Chápu, že to tak vnímáte…"

Nebojte se také šéfa zeptat a zjistit, co je na vašem chování tak špatného. Důležité přitom je zachovat klid. I když bude kritik říkat sebevětší nehoráznosti, musíte se soustředit jen na to, co má v sobě zrnko pravdy, a s tím souhlasit. To by mělo kritika dříve nebo později umlčet.

Jak krotit emoce a čelit urážlivé kritice

Zároveň je užitečné naučit se v pracovních vztazích využívat takové postupy, které vám pomohou krotit vlastní emoce a řešit neoprávněnou kritiku s chladnou hlavou a konstruktivně. Postupně tak můžete získat pověst pracovníka, který si umí poradit ve všech situacích a má na to, vést větší pracovní tým.

Tipy, jak na to:

Ignorujte poznámky, které mají být "návnadou"

Rozpoznejte je a odmítněte se takové hry účastnit. Pohledem či věcným tónem sdělte, že jste si hry vědomi. Naučte se používat věty typu:

"Opravdu nemám čas, abych se pouštěl do takové diskuse."

Rozpoznejte je a odmítněte se takové hry účastnit. Pohledem či věcným tónem sdělte, že jste si hry vědomi. Naučte se používat věty typu: "Opravdu nemám čas, abych se pouštěl do takové diskuse." Rozpoznejte ponižování, jako zkoušku síly ega

Někteří šéfové si takovými poznámkami testují naše sebevědomí. Když přijmete roli oběti, ztratíte v jejich očích cenu a bude vás to štvát. Když jim ale ukážete , že se umíte smát sami sobě, vezmete jim vítr z plachet. Naučte se používat věty typu: "Někdy se chovám vážně neuvěřitelně, ale těší mě, že v tom nejsem sám."

Někteří šéfové si takovými poznámkami testují naše sebevědomí. Když přijmete roli oběti, ztratíte v jejich očích cenu a bude vás to štvát. Když jim ale ukážete , že se umíte smát sami sobě, vezmete jim vítr z plachet. Naučte se používat věty typu: "Někdy se chovám vážně neuvěřitelně, ale těší mě, že v tom nejsem sám." Odmítněte "taktiku urážek"

Pokud je urážlivá kritika jenom nástrojem k dosažení změny vašeho názoru nebo postoje, odmítněte to: "Křik a hněv na mě neplatí. Chápu, že jste rozzlobený, ale tato technika u mě nefunguje."

Pokud je urážlivá kritika jenom nástrojem k dosažení změny vašeho názoru nebo postoje, odmítněte to: "Křik a hněv na mě neplatí. Chápu, že jste rozzlobený, ale tato technika u mě nefunguje." Vytvořte si vnitřní humor

Sdílená anekdota či žert vytvářejí dobré vztahy. Pokuste se najít něco, co máte se šéfem společné a čemu se můžete oba zasmát. Existuje spousta myšlenek a výroků, které zná téměř každý například z filmů či literatury. Lze se tak naučit komunikovat s humorem. Třeba tím, že začnete používat výroky typu: "Tento způsob (léta) zdá se mi poněkud nešťastným…" Když nahradíte slovo "léto" pojmem, který vystihuje danou situaci, dáte kritikovi najevo, že se s vámi dá komunikovat i jinak než prostřednictvím urážek.

Sdílená anekdota či žert vytvářejí dobré vztahy. Pokuste se najít něco, co máte se šéfem společné a čemu se můžete oba zasmát. Existuje spousta myšlenek a výroků, které zná téměř každý například z filmů či literatury. Lze se tak naučit komunikovat s humorem. Třeba tím, že začnete používat výroky typu: "Tento způsob (léta) zdá se mi poněkud nešťastným…" Když nahradíte slovo "léto" pojmem, který vystihuje danou situaci, dáte kritikovi najevo, že se s vámi dá komunikovat i jinak než prostřednictvím urážek. Když urážka vyrazí dech, získejte čas na rozmyšlenou

Pokud v daném okamžiku nevíte, jak reagovat, protože vás urážka dostala do kolen, získejte pár sekund na získání rovnováhy. Pomoci vám mohou věty typu: "Upřímně řečeno, teď opravdu nevím, co vám mám odpovědět…"

Nabýt ztracenou rovnováhu pomůže i to, když uděláte malou pauzu, během které srovnáte papíry na svém stole, uložíte a zavřete soubor ve svém počítači, nebo se na chvíli omluvíte z porady či jednání a pár minut se "vyvětráte" na chodbě.

Pokud v daném okamžiku nevíte, jak reagovat, protože vás urážka dostala do kolen, získejte pár sekund na získání rovnováhy. Pomoci vám mohou věty typu: "Upřímně řečeno, teď opravdu nevím, co vám mám odpovědět…" Nabýt ztracenou rovnováhu pomůže i to, když uděláte malou pauzu, během které srovnáte papíry na svém stole, uložíte a zavřete soubor ve svém počítači, nebo se na chvíli omluvíte z porady či jednání a pár minut se "vyvětráte" na chodbě. Urážlivou poznámku si zapište

V případě, že váš šéf při kritice používá hrubé urážky, můžete čelit jeho neoprávněné kritice i tak, že ho požádáte, aby vám urážky zopakoval, abyste si je mohli správně zapsat. Získáte tím čas na rozmyšlenou a ve většině případů si agresor uvědomí nevhodnost svého výroku. Hrozí tu ovšem i riziko, že touto reakcí jen přilijete oheň do ohně a požár urážlivé kritiky vzplane ohromnou silou. Pokud vám šéf sdělí: "Chcete to zopakovat? Tak si pište…!", může to být impulz k tomu, abyste si začali hledat lepší místo a nenechali se dál ponižovat.

Zpracováno podle Dagmar Lahnerové, autorky publikace Asertivita pro manažery, kterou vydalo nakladatelstvím Grada.

